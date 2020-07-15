Предсказания Рэя Брэдбери, которые уже сбылись

Писатели, рассуждая в своих произведениях о будущем, частенько представляют, какие вещи и технологии будут окружать человека через несколько десятилетий или даже веков. Не обошла эта практика и знаменитого писателя-фантаста Рэя Брэдбери, который оказался настолько точен в своих предположения, что некоторые из них уже стали частью нашей жизни. Вашему вниманию 5 предсказаний Рэя Брэдбери, которая сбылись.





1. Виртуальная реальность

2. Автомобили на автопилоте

3. Беспроводные наушники

4. Круглосуточный банкомат

5. Сотовая связь и смарт-часы