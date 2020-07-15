Предсказания Рэя Брэдбери, которые уже сбылись

Писатели, рассуждая в своих произведениях о будущем, частенько представляют, какие вещи и технологии будут окружать человека через несколько десятилетий или даже веков. Не обошла эта практика и знаменитого писателя-фантаста Рэя Брэдбери, который оказался настолько точен в своих предположения, что некоторые из них уже стали частью нашей жизни. Вашему вниманию 5 предсказаний Рэя Брэдбери, которая сбылись.
1. Виртуальная реальность
«Гладкие двумерные стены. На глазах у Джорджа и Лидии Хедли они, мягко жужжа, стали таять, словно уходя в прозрачную даль, и появился африканский вельд — трёхмерный, в красках, как настоящий, вплоть до мельчайшего камешка и травинки» - так Брэдбери представляет технологию комнаты с эффектом присутствия в своем рассказе «Вельд». И если в момент публикации такие предположения казались фантастичными и малоосуществимыми, то сегодня виртуальная реальность все уже стала частью нашей повседневной жизни. Конечно, в полной мере предположения Брэдбери не было воплощено в жизнь. Так, например, пока что не была разработана технология симуляции запахов, однако звук и изображение освоены довольно профессионально. Кроме того, на сегодняшний день ведется ряд разработок, направленных на создание перчаток, способных тактильно ощущать виртуальные предметы.
2. Автомобили на автопилоте
В произведении Брэдбери «Пешеход» есть любопытный эпизод, где человек спорит с...автомобилем: - Влезайте. — Я протестую! — Мистер Мид! И он пошел нетвёрдой походкой, будто вдруг захмелел. Проходя мимо лобового стекла, заглянул внутрь. Так и знал: никого ни на переднем сиденье, ни вообще в машине». Конечно, машины пока что не ругаются с людьми, как это описано в книге, да и существующая ныне система автопилота в автомобилях на данный момент несовершенна и требует доработок. Однако уже ряд автоконцернов активно двигаются в этом направлении, а некоторые беспилотные машины уже рассекают по дорогам.
3. Беспроводные наушники
В одном из своих самых известных произведений «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери приводит описание технологии, которая давно нам знакома: «В ушах у неё плотно вставлены миниатюрные «ракушки», крошечные, с напёрсток, радиоприёмники‑втулки, и электронный океан звуков — музыка и голоса, музыка и голоса — волнами омывает берега её бодрствующего мозга». Конечно, речь идет о Bluetooth-наушниках вроде AirPods. Причем и они сами по себе продолжают претерпевать изменения: если ранее они по внешнему виду не были отличным от обыкновенной гарнитуры, кроме отсутствия проводов, то сейчас уже разработаны модели, которые все больше похожи на те самые ракушки из романа фантаста.
4. Круглосуточный банкомат
В том же романе «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери рассуждает о возможности обналичивания денег с банковской карты в любое время суток: «Монтэг шёл от станции метро, деньги лежали у него в кармане (он уже побывал в банке, открытом всю ночь, — его обслуживали механические роботы)». В сравнении с произведением нам пока не очень удалось полностью повторить концепцию робота для выдачи денег. Но наши современные банкоматы все же работают круглые сутки и, кроме того, абсолютно роботизированы. Сотрудники банка только заправляют их наличными при необходимости.
5. Сотовая связь и смарт-часы
Это предсказание можно назвать одним из самых точных: в нескольких строчках автор предугадал появление сразу двух технологий. Речь идет о последующем отрывке из рассказа «Убийца» 1953 года: «Психиатр, что‑то мурлыча себе под нос, надел новый радиобраслет, щёлкнул селектором, поговорил минуту…». Сегодня человек не только вовсю пользуется прелестями сотовой связи, но и действительно имеет возможность носить на запястье часы, способные позвонить. Более того, стоит отметить, что функциональность смарт-часов уже давно переплюнула те, что описаны в рассказе.
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