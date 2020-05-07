Моменты, которые остаются за кулисами известных телешоу

Не секрет, что телевидение подстраивается под вкусы зрителей. Хотят они скандалов? Получите, распишитесь. Верят в красивую сказку о любви? Пожалуйста, смотрите. Надеются, что перемены во внешности помогут изменить жизнь? Стилисты уже спешат на помощь. И неудивительно, что не все из подобных передач продерживаются в эфире хотя бы пару лет: меняются вкусы – теряется актуальность. Однако есть программы, которые заслужили народную любовь – они существуют много лет и до сих пор не теряют своей популярности. О них и поговорим сегодня. Так какие же секреты скрывают известные телешоу?
«Поле чудес»
Первый выпуск передачи, ставшей поистине народной, вышел почти 30 лет назад – 26 октября 1990 года. Вы наверняка знаете, что первым ее ведущим был Владислав Листьев. Но Леонид Якубович, пришедший ему на смену, не сразу дал согласие стать у руля капитал-шоу. И создатели даже предлагали занять важный пост Игорю Угольникову. Но он был занят в других проектах, и Леонид Якубович после долгих уговоров сдался. Кстати, как он признается, ни один выпуск «Поля чудес» со своим участием он не смотрел до сих пор. К слову, ведущий заранее не знает, какие задания будут давать игрокам – только за пять минут до эфира ему раскрывают, какое слово должны угадать участники. Но, как правило, часто вопросы передачи отходят на второй план. Гораздо важнее для участников «появиться в телевизоре», передать приветы родным и близким и, конечно же, преподнести подарки и гостинцы Леониду Якубовичу. Но, оказывается, не все герои передачи приезжают с заранее приготовленными презентами и соленьями-вареньями. Если человек прибыл с пустыми руками, то голову за него ломают редакторы: они-то и подбирают подарок в соответствии с местом, где живет участник. Что же делают со всем этим подаренным добром? Съедобные подарки отдают всем, кто присутствует в зале. А остальные экспонаты отправляются в музей «Поля чудес». Да-да, он на самом деле существует и находится во Всероссийском выставочном центре в Москве. Здесь вы можете увидеть статуэтку «Писающий дрозд», сделанную из сухого навоза, фигуру Будды с малосольными огурцами внутри и другие не менее интересные предметы.
«Спокойной ночи, малыши!»
Вечерняя передача для детей выходит аж с 1964 года, поэтому неудивительно, что не одно поколение наших соотечественников выросли именно на ней. Но меняются времена, взрослеют мальчишки и девчонки, а Хрюша, Степашка, Филя и другие герои любимой программы остаются такими же. Но, оказывается, их обновляют раз в три года и относятся очень бережно: хранят в специальных шкафах и достают только во время съемок. К гардеробу главных героев тоже особый подход: шить костюмы доверяют лишь отечественным производителям. К тому же вещи ведущих и зверят висят в одном месте. Кстати, если речь пошла о так называемых кукловодах, вы наверняка в детстве думали, что они сидят под столом. Это отчасти правда, но для ведущих созданы все удобства. Все дело в том, что студия обставлена особым образом: в помещении установлен подиум, на который ставятся стулья с подрезанными ножками. Рядом находятся люки с банкетками – там-то и сидят ведущие. И именно в таком положении им удобнее держать локоть на стуле. Так что слухи о том, что люди сидят, скрючившись за столом, всего лишь домыслы.
КВН
Еще одной из самых долгоиграющих передач на нашем телевидении в этом году исполнится 59 лет. Изначально образцом для подражания стала чешская программа «Гадай, гадай, гадальщик», а прообразом послужил «Вечер веселых вопросов». Нынешнее же название игре дали в честь первого советского телевизора «КВН-49». Но за более чем полувековую историю КВН поменялись не только правила, но и критерии отбора участников и шуток. И это неудивительно. Ведь, если верить Международному союзу КВН, в его базе зарегистрированы более семи тысяч команд. И поэтому попасть сразу в эфир очень сложно: в среднем участники добираются до экранов 5 лет. И неудивительно, что за это время вчерашние студенты становятся серьезными дядями и успевают обзавестись семьями. Те, кто не пугаются пройти столь долгий путь к успеху, должны тоже соблюдать некоторые условия. Так, никакой импровизации. Перед тем, как выступить на сцене перед зрителями, команды должны показать свои выступления как минимум пять раз: дважды перед редакторами, один раз дает оценку Александр Масляков (его слово, кстати, является решающим), еще пару раз участники отрабатывают номера на генеральных репетициях. Редакторов программы, к слову, очень сложно удивить – за столько лет они уже повидали многое. Скучные шутки, а порой и целые конкурсы просто вырезаются из эфира. Поэтому дабы не попасть впросак, многие команды держат целый штат наемных авторов, которые пишут для них шутки.
«Кто хочет стать миллионером?»
Не менее интересные секреты есть и у программы «Кто хочет стать миллионером?» Начнем с того, что даже в устройстве студии все продумано. Участники не видят аудиторию, сидящую в зрительном зале, ведь она отгорожена световой стеной. Таким образом создается ощущение кромешной тьмы, а, значит, никто не сможет дать подсказки. К тому же болельщиков просят приходить в темной одежде. И, конечно же, никаких телефонов. А теперь вспомните, как обычно начинается игра с участниками. Ведущий предлагает желающим попытать свою удачу к столу, который появляется ниоткуда. На самом деле, после того, как Дмитрий Дибров зовет желающего стать миллионером, съемка приостанавливается, и в студию выносят стол и стулья. А дальше снова «мотор». «Помощь зала» не всегда от зрителей. Вернее, совсем не от них. Варианты ответа, имитирующих голосование, формируются специальной компьютерной программой. Аудитория лишь создает видимость того, что думает над вопросом. На самом же деле, она может нажимать на любые кнопки. Многие так же думают, что ведущий заранее знает ответы на все вопросы. Но это не так: правильный вариант ему говорят лишь в конце, поэтому его попытки запутать игрока на самом деле являются лишь попытками. К тому же и деньги, которые якобы выдают участникам, являются муляжом. Действительный же выигрыш игрокам переводят на банковский счет.
«Дом-2»
К скандальной телестройке можно относиться по-разному, но факт, что она продолжается уже почти 16 лет, дает пищу для размышлений: значит, немалая у нее аудитория и, соответственно, высокие рейтинги. И, конечно же, главный вопрос, который волнует телезрителей, это есть ли на проекте сценарий? Как признаются многие бывшие участники, на реалити-шоу показывают настоящую жизнь и все происходит на самом деле, но не без участия дирижеров. Редакторы не только советуют ведущим, что и о ком говорить, куда направлять, на какой конфликт выводить, но и «подсказывают» парням и девушкам, как себя вести, с кем можно построить любовь или же пойти на конфликт. Не секрет и то, что «хомяки» (так любовно называют участников зрители) получают зарплату, и размер ее зависит от рейтингов. Чем популярнее персонаж, тем выше его доход. Но первые 3 месяца новеньким не платят ничего, а позже, судя по тому, как они себя проявят, смогут получать от 50 до 250 тысяч рублей ежемесячно. Согласитесь, неплохая перспектива, учитывая то, что за питание и проживание на «Доме-2» бесплатное. Популярного персонажа не выгонят, даже если против него проголосовали все: или он вытащит «иммунитет», или же вместо него уйдет другой. Соответственно, с ростом популярности того или иного участника, увеличивается число его подписчиков в соцсетях. А, значит, растет и количество рекламных предложений. Но, пока герой находится на реалити, половина его подобного дополнительного дохода, достается проекту. К тому же организаторы шоу могут размещать свои рекламные посты в аккаунтах участников.
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