Моменты, которые остаются за кулисами известных телешоу

Не секрет, что телевидение подстраивается под вкусы зрителей. Хотят они скандалов? Получите, распишитесь. Верят в красивую сказку о любви? Пожалуйста, смотрите. Надеются, что перемены во внешности помогут изменить жизнь? Стилисты уже спешат на помощь. И неудивительно, что не все из подобных передач продерживаются в эфире хотя бы пару лет: меняются вкусы – теряется актуальность. Однако есть программы, которые заслужили народную любовь – они существуют много лет и до сих пор не теряют своей популярности. О них и поговорим сегодня. Так какие же секреты скрывают известные телешоу?







«Поле чудес»

«Спокойной ночи, малыши!»

КВН

«Кто хочет стать миллионером?»

«Дом-2»