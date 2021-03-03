Когда нужно послушать внутренний голос

У каждого из нас есть эта врожденная способность прислушиваться к внутреннему голосу, который говорит нам, что не стоит туда ввязываться, что человек, просящий у нас помощи, может иметь скрытые мотивы, или что наша детская мечта действительно может стать реальностью благодаря осознанному выбору в нашей взрослой жизни.







Мы можем расшифровать это часто неописуемое чувство, которое испытываем в определенных ситуациях, по тому, когда что-то ощущаем у себя в животе, когда с нами случается внезапный приступ усталости или возникает сильное желание помочь человеку рядом.



Вот пять предчувствий, игнорировать которые нельзя.



1. «Я не чувствую себя хорошо»

2. «Кажется здесь опасно»

3. «Я должен помочь человеку»

4. «Это естественно для меня»

5. «Я чувствую, что так правильно»