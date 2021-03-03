Когда нужно послушать внутренний голос

У каждого из нас есть эта врожденная способность прислушиваться к внутреннему голосу, который говорит нам, что не стоит туда ввязываться, что человек, просящий у нас помощи, может иметь скрытые мотивы, или что наша детская мечта действительно может стать реальностью благодаря осознанному выбору в нашей взрослой жизни.
Мы можем расшифровать это часто неописуемое чувство, которое испытываем в определенных ситуациях, по тому, когда что-то ощущаем у себя в животе, когда с нами случается внезапный приступ усталости или возникает сильное желание помочь человеку рядом.
Вот пять предчувствий, игнорировать которые нельзя.
1. «Я не чувствую себя хорошо»
Если вам кажется, что в вашем теле что-то начало работать не так, как нужно, вам следует прислушаться к этому чувству, пока ситуация не ухудшилась. Многие люди игнорируют посылаемые им сигналы, и в итоге сталкиваются с гораздо более серьёзной проблемой, чем могло бы быть.
Ваше тело на инстинктивном уровне знает, когда в организме происходит какой-то сбой. Потому вы и получаете предупредительные звоночки, чтобы подтвердить или опровергнуть опасения для дальнейшего исследования вопроса, а также для выяснения того, что вам пытается сказать интуиция.
Никогда не стесняйтесь обратиться к врачу, если об этом вас просит ваш внутренний голос. Необходимо принять меры. Ведь человеческое тело общается с нами удивительно часто именно благодаря силе интуиции.
С другой стороны, обратите внимание на то, как вы себя чувствуете при общении с кем-то? Истощённым, тревожным или подавленным? Эти чувства вышли на поверхность по определённой причине.
Ведь прислушиваясь к своей интуиции, вы сможете понять, какие люди в вашем окружении высасывают из вас энергию, а благодаря кому вы чувствуете, что живёте.
Ваша интуиция говорит с вами по-разному, поэтому никогда не игнорируйте какие бы ни было внезапно возникающие чувства, какими бы несущественными они вам не показались.
2. «Кажется здесь опасно»
В опасных ситуациях интуиция может быть чем-то сверхъестественным, играя важную, предупредительную роль. Человек может видеть картинки того, что случится, а может просто чувствовать опасность.
К примеру, возможно, во время вашей очередной поездки в продуктовый магазин, вы, уже находясь в супермаркете, встречаетесь с кем-то взглядом, и сразу же вас одолевает чувство тревоги.
Человек может осторожно следовать за вами в магазине, а затем вы видите, как он выходит на улицу, ничего не купив. Но он не уходит, вместо этого ожидая снаружи.
Вы интуитивно понимаете, что, направляясь к своему автомобилю, вы ставите себя в потенциально опасную ситуацию. Хотя этот человек, возможно, не подверг вас прямой угрозе, ваша интуиция приказывает вам не покидать магазин, не сообщив об этом менеджеру или не вызвав полицию.
Реакция «борись или беги» у нас есть для того, чтобы предупреждать о непосредственной опасности и побуждать нас действовать в соответствии с этим чувством.
Хотя наши предчувствия – это не 100-процентная гарантия достоверности, их всё равно нужно слушать, потому что однажды они могут спасти жизнь.
3. «Я должен помочь человеку»
Предчувствия не всегда указывают на что-то негативное. Так как все мы родом по сути из одного источника, у нас есть прямые связи друг с другом, и мы можем ощущать, когда кому-то нужна помощь.
У нас есть мощная способность читать энергию других людей, оценивая их мимику, язык жестов или же просто так нам может что-то казаться в компании определённого человека. У человека есть особенность в опасные моменты предлагать свою помощь.
Так происходит, к примеру, после стихийного бедствия или после катастрофы, сделанной руками человека. Это сильное желание помочь ближнему своему у нас появилось в процессе эволюции как вида.
Когда люди только начали населять землю, они сильно зависели друг от друга. Некоторые из них собирали дрова, чтобы сделать укрытие и развести костёр, в то время, как другие искали пищу для себя и остальных.
Они помогали друг другу не только по необходимости, но и из-за глубокого понимания того, что людям нужно чувствовать заботу и защиту.
Предлагайте помощь, даже если человек вас об этом не просит, невербальные сигналы в таких ситуациях дают гораздо больше понимания, чем слова.
4. «Это естественно для меня»
Чрезмерное обдумывание ситуации может спровоцировать развитие проблемы, которой изначально и не существовало. Особенно это касается ваших природных талантов. Возможно, вы провели недели, тренируясь и оттачивая навыки, и вы довели всё до совершенства.
Затем, когда вы выходите на сцену для демонстрации того, чего добились, вы вдруг забываете обо всём, над чем так много работали.
Или может быть вы стали звёздным игроком своей спортивной команды, но ваш ум работает в режиме перегрузки, и поэтому на ответственном матче вы будете находиться под давлением и делать существенные промахи.
Люди с необычными талантами обычно «задыхаются», когда приходит время показать себя во всей красе. Всё это происходит из-за упущений нашего разума. Такие люди слишком много внимания уделяют своим мыслям вместо того, чтобы позволить своим инстинктам взять верх.
Если что-то к вам приходит естественным путём, отвлеките свой ум, не зацикливайтесь на поставленной задаче. К примеру, включите свою любимую музыку или окунитесь в приятные воспоминания.
Разрешите в этом случае порулить своим инстинктам.
5. «Я чувствую, что так правильно»
Будь то вопросы, касающиеся изменения карьеры, выбора партнёра, принятия решения где жить, ваша интуиция в таких делах играет на самом деле гораздо большую роль, чем рациональное мышление.
Когда вы принимаете изменяющие жизнь решения, в основном всё сводится к тому, как вы к таким решениям относитесь.
Подумайте об этом: каждый из нас просто хочет чувствовать себя хорошо, поэтому мы «добавляем и убираем» различные вещи из нашей жизни, чтобы поддерживать в себе это чувство.
Если вы, к примеру, зарабатываете очень большие суммы, но работа делает вас несчастным и заставляет чувствовать себя ничтожным, разве вы не перейдёте на работу своей мечты, но где платят в два раза меньше? Скорее всего ваша интуиция посоветует вам сделать именно это.
В итоге вы будете счастливы на любимой работе с небольшим заработком, чем при деньгах, но мёртвым внутри.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии