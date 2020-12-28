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20 самых красивых фотографий с дрона

20 самых красивых фотографий с дрона

С каждым днем, количество владельцев дронов растет. Компания DJI регулярно выпускает новые продукты и развивает несуществующий до этого рынок. Мультикоптер для многих это не игрушка, а в первую очередь новый инструмент для творчества. Для этого DJI создали сайт Skypixel.com, куда все пользователи могут добавлять свои фотографии и видео.

Мне так сильно понравились некоторые снимки, что я решил запустить воскресную рубрику «Топ-20 самых красивых фотографий с дрона». Надеюсь, что вы получите удовольствие от просмотра этих фотографий.

Одна из самых милых и интересных фотографий, на мой взгляд.

20 самых красивых фотографий с дрона

© Stacy Garlington

Сфотографировать извержение вулкана дроном — это моя давняя мечта!

20 самых красивых фотографий с дрона

© Jonathan PAYET

20 самых красивых фотографий с дрона

© Kalle Ljung

20 самых красивых фотографий с дрона

© Anders A Bildreportage AB

20 самых красивых фотографий с дрона

© A.M. Ruttle

Совсем недавно, я узнал, что дроном можно делать вполне качественные ночные снимки. Для меня это стало большим открытием. Матрица в моём DJI Inspire крохотная и при больших значениях ISO появляются сильные шумы. Оказывается, коптер настолько стабильный, что кадр можно проэкспонировать благодаря выдержке до нескольких секунд!

20 самых красивых фотографий с дрона

© 曾 永超

Рассказывали о строгих запретах и высоких штрафах за съёмку дроном в ОАЭ. Но в интерете регулярно появляются смелые снимки.


20 самых красивых фотографий с дрона

© Amitabh Sharma

20 самых красивых фотографий с дрона

© Laurie Rubin

20 самых красивых фотографий с дрона

© Max Seigal

20 самых красивых фотографий с дрона

© Max Seigal

20 самых красивых фотографий с дрона

© Michał Tomczak

20 самых красивых фотографий с дрона

© Piotr Parzybok

20 самых красивых фотографий с дрона

20 самых красивых фотографий с дрона

© Eddie Oosthuizen

20 самых красивых фотографий с дрона

© Arvo Meeks

Дрон, снятый дроном

20 самых красивых фотографий с дрона

© Eric Cheng

Ещё одно место, где я бы с удовольствием побывал — Кападокия. Впервые о нём я услышал от alexeyosokin, мы даже чуть не полетели туда весной, когда оба мучались от аллергии на цветение.

20 самых красивых фотографий с дрона

© Darren (J.K) LI

Процитирую автора: «南京 新街口 夜景俯瞰»:

20 самых красивых фотографий с дрона

© Lee David

Жаль, что три года назад, когда мы с sergeydolya были в путешествии по Африке, то я ещё не знал о существовании дронов. А то мог бы сделать подобную фотографию водопада Виктории. Кстати, очень рекомендую подписаться на инстаграм Станислава Седова. Он как раз сейчас в Замбии на этом самом водопаде:

20 самых красивых фотографий с дрона

© Chris McLennan

20 самых красивых фотографий с дрона

© yash shevkar

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