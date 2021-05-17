С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

7 вкуснейших пирогов, которые не стыдно подать к праздничному столу


7 вкуснейших пирогов, которые не стыдно подать к праздничному столу

 

Когда все блюда уже порядком поднадоели и хочется чего-то новенького и вкусного, а не привычного первого и второго, стоит присмотреться поближе к выпечке. Ведь маленькие пирожки или же сытные, аппетитные пироги для всей семьи – то, чего не хватает каждому столу!

1. Открытый пирог с овощами и моцареллой


Вкуснейший пирог с овощами. \ Фото: delo-vcusa.ru.

Вкуснейший пирог с овощами. \ Фото: delo-vcusa.ru.

 

Пироги бывают разными, и самые вкусные и полезные из них – конечно же, варианты с овощами. Попробуйте приготовить это простое блюдо, которое содержит в себе как нежную моцареллу, так и мягкие помидоры, что придутся по душе как маленьким, так и взрослым.

Ингредиенты:

• Моцарелла – 300 г;
• Перец желтый – 3 шт;
• Слоеное тесто – 1 уп;
• Помидоры – 4 шт;
• Сыр твердый – 100 г;
• Оливковое масло;
• Соль и специи по вкусу.
Новый способ приготовить овощи. \ Фото: blogspot.com.

Новый способ приготовить овощи. \ Фото: blogspot.com.

 

Способ приготовления:

• Помидоры промыть, срезать хвостики, нарезать кружочками;
• Моцареллу нарезать ломтиками;
• Перец промыть, очистить, смазать оливковым маслом и отправить в разогретую духовку на 10 минут;
• Вытащить, переложить в пакет для запекания, плотно закрыть и вернуть в духовку ещё на пять минут;

• Когда перец будет готов – вытащить из духовки, нарезать на четыре половинки, полить маслом, добавить специй и дать постоять;

• Промокнуть перец бумажными полотенцами, чтобы снять остаток сока и масла;
• Тесто заранее вытащить из холодильника, дать постоять двадцать минут;
• Размять его руками, сформировать один пласт;
• Застелить противень бумагой, выложить сверху тесто;
Защипнуть, сформировав аккуратный бортик;
• Сделать несколько проколов зубочисткой;
• Натереть сыр на средней терке, высыпать на тесто;
• Выложить перец, затем – помидоры и моцареллу по диагонали;
• Отправить в духовку на двадцать минут;
• Подавать, посолив и поперчив предварительно.

2. Пирог по-польски


Сытный польский пирог. \ Фото: sweetvillage.ru.

Сытный польский пирог. \ Фото: sweetvillage.ru.

 

Слоеные пироги – гордость каждой хозяйки, которая не хочет заморачиваться с готовкой на кухне, но при этом балует своих домочадцев вкуснейшими блюдами.
К примеру, этим польским пирогом с овощами и ароматными грибами.

Ингредиенты:

• Лук зеленый – пучок;
• Помидоры – 500 г;
• Шампиньоны – 450 г;
• Зелень – пучок;
• Масло топленое – 4 ч.л;
• Соль, перец – по вкусу;
• Мука – 50 г;
• Молоко – 800 мл;
• Сыр твердый – 50 г;
• Слоеное тесто – 1 уп;
• Орешки – по вкусу;
• Лимон – 1 шт;
• Мускатный орех – на кончике ножа.
А как вам такой пирог? \ Фото: pyrogi.com.ua.

А как вам такой пирог? \ Фото: pyrogi.com.ua.

 

Способ приготовления:

• Грибы промыть, нарезать колечками и отправить на сковородку;
• Обжарить на масле до легкой золотистости;
• Добавить приправ, лимонный сок, перемешать;
• Лук и зелень нашинковать;
• Помидоры вымыть и нарезать кольцами;
• На сливочном масле обжарить немного муки;
• Добавить молоко, вводя постепенно и тщательно помешивая;
• Кипятить 15 минут, после чего добавить половину натертого сыра;

• Перемешать, добавить соль, перец, мускатный орех, немного лимонного сока и цедру по желанию;
• Тесто достать из холодильника, дать постоять;
• Растянуть его руками, выложить в форму для выпекания;
• Сверху слоями добавлять грибы, овощи, затем накрыть оставшимся тестом, посыпать зеленью и луком;
• Влить соус, аккуратно разровняв его по всей поверхности;
• Посыпать сверху остатками сыра;
• Отправить в духовку на 40 минут при 200 градусах;
• Подавать с орешками по желанию.

3. Киш с индейкой


Классический киш. \ Фото: lazycooking.club.

Классический киш. \ Фото: lazycooking.club.

 

Такое классическое французское блюдо, как киш, будет всегда кстати как на праздничном, так и повседневном столе. А простота его приготовления и невероятная сытность помогут ему стать как основным блюдом, так и аппетитным перекусом.

Ингредиенты:

• Мука – 250 г;
• Сливочное масло – 170 г;
• Вода кипяченая – 80 мл;
• Соль, перец и тимьян – по вкусу;
• Индейка (филе) – 350 г;
• Шампиньоны – 250 г;
• Сыр твердый – 120 г;
• Яйца куриные – 10 шт.
Французская магия на каждой кухне. \ Фото: vita.gr.

Французская магия на каждой кухне. \ Фото: vita.gr.

 

Способ приготовления:

• Муку всыпать в емкость, добавить соль, перемешать;
• Нарезать кубиками масло, добавить к муке;
• Перебить блендером до однородности всю массу, постепенно добавлять воду и тщательно замесить;
• Накрыть готовое тесто пленкой и поставить в холодное место на полчаса-час;

• Достать из холодильника, сделать проколы зубочисткой, затем выложить в форму;
• Отправить на 15 минут в духовку при 200 градусах;
• Сыр натереть на средней терке;
• Филе промыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками и отправить на сковородку;
• Обжарить на растительном масле до легкой корочки;
• Промыть грибы, нарезать и добавить к мясу, перемешать;
• Влить немного воды, добавить специй и тушить, накрыв крышкой;
• В отдельной миске сбить яйца с солью, перцем и специями;
• На готовую основу пирога выложить начинку, влить яичный соус, сверху посыпать сыром;
• Отправить на 40 минут в духовку при 200 градусах.

4. Бомбочки с овощами


Хрустящие бомбочки. \ Фото: anews.com.

Хрустящие бомбочки. \ Фото: anews.com.

 

Хрустящие, наполненные овощами, эти пирожки, приготовленные в масле, прекрасно подойдут как детям, так и взрослым. Ведь ими можно как наслаждаться дома, так и взять с собой в школу или на работу для здорового перекуса.

Ингредиенты:

• Мука – 4 ст.л;
• Сахар – 1 ст.л;
• Вода – стакан;
• Растительное масло – 4 ст.л;
• Соль – по вкусу.
• Брынза – 200 г;
• Помидоры – 5 шт;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Зелень – пучок.
Жареные пирожки для всей семьи. \ Фото: 1000.menu.

Жареные пирожки для всей семьи. \ Фото: 1000.menu.

 

Способ приготовления:

• Влить воду в емкость, добавить сахар с солью, масло, перемешать;
• Всыпать муку, вымешивая тесто до нужной консистенции;

• Накрыть пленкой и оставить в теплом месте на полчаса;
• Помидоры промыть, нарезать кольцами;
• Очистить чеснок, выдавить его с помощью пресса;
• Брынзу добавить в миску, размять аккуратно вилкой или ложкой;
• Нарезать зелень, добавить к брынзе;
• Следом насыпать чеснок, перемешать;
• Тесто разделить на две части;
• Одну раскатать скалкой до тонкого состояния;
• Выложить сверху помидоры с начинкой;
• Второй пласт раскатать следом и накрыть им первый;
• С помощью стакана или чашки вырезать круглые бомбочки в тесте;
• Защипнуть по контуру, обмазав пальцы водой;
• Обжарить в кипящем масле до золотистой корочки.

5. Скандинавский пирог с красной рыбой


Оригинальный пирог с красной рыбкой. \ Фото: anews.com.

Оригинальный пирог с красной рыбкой. \ Фото: anews.com.

 

Уже пробовали все варианты пирогов и не знаете, что приготовить необычного? Тогда попробуйте добавить к постному тесту копченую красную рыбку, что своим ароматом приманит к столу не только домочадцев, но и соседей.

Ингредиенты:

• Мука – 5 стаканов;
• Дрожжи – упаковка;
• Молоко – стакан;
• Сливочное масло – 5 ст.л;
• Соль, перец и сахар – по вкусу;
• Яйца – 5 шт;
• Филе горбуши (копченое) – 200 г;
• Укроп – пучок;
• Лук – пучок;
• Майонез – 5 ст.л.
Вкуснее не придумаешь! \ Фото: cultura.menu.

Вкуснее не придумаешь! \ Фото: cultura.menu.

 

Способ приготовления:

• Масло растопить на огне, влить аккуратно чуть подогретое молоко, перемешать;
• Всыпать дрожжи, перемешать;
• Дать отстояться двадцать минут, затем добавить соль и сахар;
• Следом всыпать муку, начиная замешивать тесто;
• Накрыть пленкой и отправить в теплое место подниматься;
• Отварить четыре куриных яйца вкрутую;
• Дать им остыть, почистить и нарезать кусочками;
• Зелень промыть, нашинковать мелко;
• Нарезать кусочки рыбы произвольным образом;
• Тесто раскатать, выложить на противень;
• Высыпать начинку такими слоями – яйца, лук, рыба, перец, укроп, майонез;
• Поднять краешки и слегка защипить на бортике;
• Смазать яйцом;
• Отправить на 40 минут в духовку при 180 градусах.

6. Баскский пирог с черносливом


А вам нравятся пироги с черносливом? \ Фото: academfood.ru.

А вам нравятся пироги с черносливом? \ Фото: academfood.ru.

 

А вот сладкие пироги не обязательно должны быть вредными и калорийными. Если хочется приготовить самостоятельно что-то полезное – обязательно попробуйте баскский пирог, что идеально подойдет к чаю и утолит голод даже у настоящего сладкоежки.

Ингредиенты:

• Масло сливочное – 125 г;
• Сахар – 150 г;
• Яйца – 6 шт;
• Ром – 2 ст.л;
• Мука – 350 г;
Молоко – 300 мл;
• Сахарная пудра – 30 г;
• Мука – 35 г;
• Ванилин – щепотка;
• Чернослив – 250 г.
Вкуснейший вариант к чаю. \ Фото: zira.uz.

Вкуснейший вариант к чаю. \ Фото: zira.uz.

 

Способ приготовления:

• Разбить одно яйцо, разделить желток и белок;
• Сахар вбить в кусочки масла, влить желток и ром;
• Перемешать, добавляя муку и замешивая тесто;
• Накрыть его пленкой и убрать в холодное место;
• Разбить три яйца, отделить желтки от белков;
• В желтки добавить сахарную пудру, ванилин и немного муки;
• Молоко отправить кипятиться, добавить к нему сахар;
• Перемешать, влить по чуть-чуть к желткам, помешивая ложкой;
• Емкость отправить на огонь, кипятить, помешивая, до густоты сметаны;
• Снять с огня и дать остыть;
• Форму застелить пергаментом или присыпать мукой;
• Разделить тесто на две части: большую и маленькую;
• Большую раскатать, выложить в форму для выпекания, защипнуть края;
• Выложить кусочки чернослива, влить крем;
• Раскатать меньшую часть теста, накрыть начинку сверху;
• Излишки теста по краям обрезать, раскатать и сформировать с их помощью украшения, покрывая ими верхнюю часть пирога;
• Разбить последнее яйцо, смазав им верхушку пирога;
• Отправить в духовку на час при 180 градусах.

7. Конверты с маскарпоне


Конвертики для всей семьи. \ Фото: 1000.menu.

Конвертики для всей семьи. \ Фото: 1000.menu.

 

А вот нежные, хрустящие конвертики с маскарпоне и курагой – то, что нужно, если детишки просят сладостей, а кормить их шоколадками и конфетами больше не хочется.

Ингредиенты:

• Мука – 1 кг;
• Яйца – 4 шт;
• Кефир – 150 мл;
• Курага – 200 г;
• Маскарпоне – 200 г;
Сахар и соль по вкусу;
• Сода – щепотка.
То, что точно понравится всей семье. \ Фото: ne-dieta.ru.

То, что точно понравится всей семье. \ Фото: ne-dieta.ru.

 

Способ приготовления:

• Разбить яйца в миску, всыпать сахар и перемешать до однородности;
• Всыпать соль и соду, влить тонкой струйкой молоко;
• Добавить муку и вымесить тесто до нужной консистенции;
• Раскатать скалкой тесто в тонкий пласт;
• Разрезать его на квадратики;
• Курагу промыть, всыпать в миску и залить слегка теплой водой;
• Вытащить, высушить, нарезать небольшими кубиками;
• Маскарпоне на тарелке размять с помощью вилки или ложки;
• Добавить к кураге, перемешать;
• Начинку выложить на квадратики в самый центр, разровнять;
• Завернуть конвертиком, поднимая уголки и защипывая их между собой;
• В центре пирожка оставить небольшую дырочку для воздуха;
• Смазать противень маслом и присыпать мукой;
• Выложить конвертики;
• Отправить на полчаса в духовку при 180 градусах.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





7 вкуснейших пирогов, которые не стыдно подать к праздничному столу

И не забудьте:
7 вкуснейших пирогов, которые не стыдно подать к праздничному столуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
50 жутких примеров, когда Мать-природа заставила онеметь от ужаса
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

50 жутких примеров, когда Мать-природа заставила онеметь от ужаса

Читать
Деньги Китая 1999 года: Товарищ Мао.
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Деньги Китая 1999 года: Товарищ Мао.

Как выглядит заброшенный японский спа-курорт
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Как выглядит заброшенный японский спа-курорт

EA запатентовала новый вариант боевого пропуска с выбором наград
Материал, выбранный редакторами Миртесенgametrone.ru

EA запатентовала новый вариант боевого пропуска с выбором наград

Крымчане — победители Всероссийского фестиваля патриотического рэпа
Материал, выбранный редакторами МиртесенУдалён

Крымчане — победители Всероссийского фестиваля патриотического рэпа

В Щебетовке капитально ремонтируют Дом культуры
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Щебетовке капитально ремонтируют Дом культуры

В Феодосии обновляют семь общественных пространств
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Феодосии обновляют семь общественных пространств

В Севастополе откроют выставку графических работ скульптора Станислава Чижа
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Севастополе откроют выставку графических работ скульптора Станислава Чижа

Вассерман призвал реставрировать советские Дома культуры
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Вассерман призвал реставрировать советские Дома культуры

Названы страны, куда россияне чаще всего ищут туры
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Названы страны, куда россияне чаще всего ищут туры

Пиар-консультанты Букингемского дворца посоветовали принцу Гарри и Меган отказаться от титулов
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировое обозрение

Пиар-консультанты Букингемского дворца посоветовали принцу Гарри и Меган отказаться от титулов

Наконец-то и у нас настоящая весна! Академгородок, 10 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир путешествий Enjourney

Наконец-то и у нас настоящая весна! Академгородок, 10 мая

The Times: в Букингемском дворце порекомендовали принцу Гарри и Меган Маркл отказаться от титулов
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

The Times: в Букингемском дворце порекомендовали принцу Гарри и Меган Маркл отказаться от титулов

Больше 10 тысяч человек посетили севастопольскую «Ночь музеев» (СЮЖЕТ)
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Больше 10 тысяч человек посетили севастопольскую «Ночь музеев» (СЮЖЕТ)

Поэтесса Ева Майер об «избиении» сотрудницы авиакомпании: Она просто прикопалась
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Поэтесса Ева Майер об «избиении» сотрудницы авиакомпании: Она просто прикопалась

Названа дата начала всеобщей вакцинации от коронавируса в Германии
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Названа дата начала всеобщей вакцинации от коронавируса в Германии

Travel.map
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Travel.map

В Адлере туристы устроили дуэль на пистолетах за парковочное место. Две компании...
Материал, выбранный редакторами МиртесенMash

В Адлере туристы устроили дуэль на пистолетах за парковочное место. Две компании...

На виллу Неймара проник неизвестный с набитым Библиями рюкзаком
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

На виллу Неймара проник неизвестный с набитым Библиями рюкзаком

Туроператоры не зовут в Грецию — оперштаб не откроет сезон
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Туроператоры не зовут в Грецию — оперштаб не откроет сезон

Вассерман призвал реставрировать советские Дома культуры и превращать их в современные пространства
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

Вассерман призвал реставрировать советские Дома культуры и превращать их в современные пространства

Как в Крыму прошла акция «Ночь музеев»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Как в Крыму прошла акция «Ночь музеев»

В сёлах северного Крыма ремонтируют Дома культуры
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В сёлах северного Крыма ремонтируют Дома культуры

7 вкуснейших пирогов, которые не стыдно подать к праздничному столу
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

7 вкуснейших пирогов, которые не стыдно подать к праздничному столу

В России может появиться новая федеральная программа по защите памятников
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

В России может появиться новая федеральная программа по защите памятников

Крымчане смогут стать эковолонтерами
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Крымчане смогут стать эковолонтерами

Керчане возмущены ремонтом набережной – негде будет купаться
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

Керчане возмущены ремонтом набережной – негде будет купаться

«Эксклюзивная привилегия для избранных»: дочь Пескова взбесила россиян богатством
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

«Эксклюзивная привилегия для избранных»: дочь Пескова взбесила россиян богатством

Россияне заинтересовались отдыхом в Мексике и Португалии
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Россияне заинтересовались отдыхом в Мексике и Португалии

Из Магнитогорска пустят самолеты до Екатеринбурга
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Из Магнитогорска пустят самолеты до Екатеринбурга

Путешествие к Архипелагу скалистых островов
Материал, выбранный редакторами МиртесенNational Geographic

Путешествие к Архипелагу скалистых островов

Семья из Исландии продаёт извергающийся вулкан
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Семья из Исландии продаёт извергающийся вулкан

Флагманы Huawei P50 снова откладываются. На этот раз – до июля
Материал, выбранный редакторами МиртесенiXBT.com

Флагманы Huawei P50 снова откладываются. На этот раз – до июля

«Вести Крым» запускают проект «Ч»
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

«Вести Крым» запускают проект «Ч»

Почти 4 тыс. человек посетили Исторический музей в рамках акции «Ночь музеев»
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

Почти 4 тыс. человек посетили Исторический музей в рамках акции «Ночь музеев»

«Скелет»: отощавшая Собчак испугала россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

«Скелет»: отощавшая Собчак испугала россиян

Турист из Екатеринбурга застрял в горах Абхазии
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Турист из Екатеринбурга застрял в горах Абхазии

Картина дня

наверх