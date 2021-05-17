7 вкуснейших пирогов, которые не стыдно подать к праздничному столу

1. Открытый пирог с овощами и моцареллой

Вкуснейший пирог с овощами. \ Фото: delo-vcusa.ru.

Новый способ приготовить овощи. \ Фото: blogspot.com.

2. Пирог по-польски

Сытный польский пирог. \ Фото: sweetvillage.ru.

А как вам такой пирог? \ Фото: pyrogi.com.ua.

3. Киш с индейкой

Классический киш. \ Фото: lazycooking.club.

Французская магия на каждой кухне. \ Фото: vita.gr.

4. Бомбочки с овощами

Хрустящие бомбочки. \ Фото: anews.com.

Жареные пирожки для всей семьи. \ Фото: 1000.menu.

5. Скандинавский пирог с красной рыбой

Оригинальный пирог с красной рыбкой. \ Фото: anews.com.

Вкуснее не придумаешь! \ Фото: cultura.menu.

6. Баскский пирог с черносливом

А вам нравятся пироги с черносливом? \ Фото: academfood.ru.

Вкуснейший вариант к чаю. \ Фото: zira.uz.

7. Конверты с маскарпоне

Конвертики для всей семьи. \ Фото: 1000.menu.

То, что точно понравится всей семье. \ Фото: ne-dieta.ru.