10 популярных лайфхаков из интернета, которые на самом деле — полная чушь

Лайфхаки дают нам дешевые и изобретательные способы быть организованнее и продуктивнее. Например, оказывается, что при помощи миски можно удвоить мощность встроенной в iPhone колонки, а зажим для бумаги продлевает жизнь тюбика зубной пасты. Но некоторые «полезные советы», скорее, усложняют жизнь и никак не экономят время и силы. Следующих лайфхаков, так популярных в интернете, стоит избегать.













В тостере не получатся хорошие гриль-сэндвичи с сыром.

Деревянная ложка не спасет плиту от убежавшей воды из кастрюли.

Гвоздь не поможет вам открыть бутылку вина.

Хранение батареек в холодильнике не продлит им жизнь.

Бутылки из-под кетчупа — не лучшие диспенсеры для блинного теста.

Положить помидоры черри между двумя пластиковыми крышками и разрезать их разом не проще, чем нарезать их по одному.

Если трясти пакет с попкорном, оттуда не вылетят неразорвавшиеся зерна.

Втулки от туалетной бумаги — не лучшие колонки для телефона.

Теннисный мячик не поможет вам открыть дверцу автомобиля.

Если помочиться на место, ужаленное медузой, это не поможет облегчить боль.