Невероятный фридайвинг в дикой природе

Два французских дайвера и фотографа сделали невероятную серию фотографий под водой. Алекс Вуайе и Алекс Рубо ныряли и фотографировались с акулами и скатами, черепахами и китами.



«Фридайвинг — это не опасно, поскольку мы соблюдаем элементарные правила безопасности, и первое правило — нырять с товарищем! Совместная работа — важнейший момент для нас», — говорит Рубо.



Оба дайвера живут в Париже и обычно тренируются в бассейнах — а время от времени уезжают на моря.



«Наши снимки демонстрируют взаимодействие фридайверов с дикой природой. Под водой мы ощущаем себя свободнее без баков за спиной — мы не можем нырять глубоко, но плывем быстрее», — поясняет один из дайверов.











Со скатом у Коморских островов.











С китом у острова Майотта.







С китом у Коморских островов.











С двумя китами у Коморских островов.







С косяком рыб.







C акулой у Азорских островов.







С черепахой на дне у побережья острова Майотта.







С дельфинами в Красном море.







С косяком рыб и акулой.







Кит у Майотты.







Черепаха у Майотты.







С китами у Майотты.







С косяком рыб.







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