17 личностей, у которых полностью отсутствует инстинкт самосохранения

1. Есть предположение, что это озеро алкогольное

Доказано, полные ящики не всплывают! | Фото: USATODAY.com.

2. «Риск - мое второе имя!»

Маленькая, но смелая птичка. | Фото: Юмор дня.

3. Возможно, это их последнее свидание...

4. Вы когда-то видели болтунью из тысячи яиц?

Риск 80-го уровня. | Фото: Fishki.

5. Когда хочешь все рассмотреть досконально, пусть и в последний раз...

Немного экстрима и красивых видов. | Фото: Milliyet.

6. «Вы выпрыгиваете на следующей?»

Да, что вы знаете о переполненном транспорте!? | Фото: ProChlapy.cz.

7. «Кто не рискует, тот не строит сортир на даче!»

Ради Бога, держите дистанцию! | Фото: МирТесен.

8. «Хоть бы ветер не поднялся!»

Вы когда-то видели , как взлетает велосипед? | Фото: Metro.

9. Главное, красиво тянуть носочки!

Искусство установки кондиционера. | Фото: ВентМастер.

10. Фото, от которого все сжимается внутри...

Крупная сумма под угрозой... | Фото: JoyReactor .

11. «Валерка, что ты за друг, двумя руками держи!»

Лучшая страховка - рука товарища. | Фото: Yaplakal.

12. По статистике, дачники - самые опасные люди!

Главное, чтобы огурцам было уютно! | Фото: Прикол.ру.

13. «Да я знаю эту дорогу как свои пять пальцев!»

Бомба замедленного действия. | Фото: 4tololo.ru.

14. Похоже, этот парень не слышал про специальный защитный костюм...

Суровый пчеловод. | Фото: Fishki.

15. «Зачем мне жизнь, если окна грязные!?»

Чистое окно или жизнь? | Фото: Fishki.

16. «Мне кажется, или все доставщики сумасшедшие?»

Когда твоя сила - это голова! | Фото: оборжака.

17. Когда твоя девушка сказала, что пора бы зарегистрировать отношения...