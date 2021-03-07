Сорвиголовы, экстремалы, те, у кого напрочь отсутствует чувство страха, - это отдельная категория людей. Одни желают пощекотать нервы, другие испытать острые ощущения, ну а третьим просто не хватает ума. Мы же собрали 17 личностей, у которых полностью отсутствует инстинкт самосохранения.
1. Есть предположение, что это озеро алкогольное
Доказано, полные ящики не всплывают! | Фото: USATODAY.com.
2. «Риск - мое второе имя!»
Маленькая, но смелая птичка. | Фото: Юмор дня.
3. Возможно, это их последнее свидание...
4. Вы когда-то видели болтунью из тысячи яиц?
Риск 80-го уровня. | Фото: Fishki.
5. Когда хочешь все рассмотреть досконально, пусть и в последний раз...
Немного экстрима и красивых видов. | Фото: Milliyet.
6. «Вы выпрыгиваете на следующей?»
Да, что вы знаете о переполненном транспорте!? | Фото: ProChlapy.cz.
7. «Кто не рискует, тот не строит сортир на даче!»
Ради Бога, держите дистанцию! | Фото: МирТесен.
8. «Хоть бы ветер не поднялся!»
Вы когда-то видели, как взлетает велосипед? | Фото: Metro.
9. Главное, красиво тянуть носочки!
Искусство установки кондиционера. | Фото: ВентМастер.
10. Фото, от которого все сжимается внутри...
Крупная сумма под угрозой... | Фото: JoyReactor.
11. «Валерка, что ты за друг, двумя руками держи!»
Лучшая страховка - рука товарища. | Фото: Yaplakal.
12. По статистике, дачники - самые опасные люди!
Главное, чтобы огурцам было уютно! | Фото: Прикол.ру.
13. «Да я знаю эту дорогу как свои пять пальцев!»
Бомба замедленного действия. | Фото: 4tololo.ru.
14. Похоже, этот парень не слышал про специальный защитный костюм...
Суровый пчеловод. | Фото: Fishki.
15. «Зачем мне жизнь, если окна грязные!?»
Чистое окно или жизнь? | Фото: Fishki.
16. «Мне кажется, или все доставщики сумасшедшие?»
Когда твоя сила - это голова! | Фото: оборжака.
17. Когда твоя девушка сказала, что пора бы зарегистрировать отношения...
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