Невероятные способы использования лимона в хозяйстве

Вниманию читателя новый познавательный обзор, который поможет узнать несколько удивительных и невероятно полезных способов использования лимона. Секрет заключается в том, что лимон можно использовать не только для пищевых, но и для бытовых целей. Каких именно – смотрим в нашем материале.









1. Емкость для желе

2. Чистка микроволновки

3. Чистка разделочных досок

4. Чистка раковины

5. «Подушка» для рыбы

6. Осветляющий спрей

7. Борьба с накипью

8. Чистка стеклянной посуды

9. Средство от зеленки

10. Чистка белых кед

11. Борьба с жиром

12. Красивые фруктовые нарезки

13. Борьба с въедливыми запахами

14. Хромированные поверхности

15. Отбеливание ногтей

16. Приправа

17. Моющее средство

18. Средство от муравьев

19. Средство для розжига

20. Лекарство от тошноты