Невероятные способы использования лимона в хозяйстве

Вниманию читателя новый познавательный обзор, который поможет узнать несколько удивительных и невероятно полезных способов использования лимона. Секрет заключается в том, что лимон можно использовать не только для пищевых, но и для бытовых целей. Каких именно – смотрим в нашем материале.
1. Емкость для желе
Лимонные корки, оставшиеся после выжимания сока, можно использовать для приготовления оригинального желе в виде долек лимона. Для этого половинки лимона с помощью ложки нужно тщательно очистить от мякоти, залить в зачищенную кожуру желе и поставить застывать в холодильник. Заключительный этап – разрезание половинок на дольки.
2. Чистка микроволновки
Небольшой заветренный кусочек лимона можно использовать для чистки стенок микроволновки от старого жира. Просто наполните небольшую миску водой с добавлением небольшого количества лимонного сока, поставьте в СВЧ и подогревайте в течении 3-5 минут на максимальной мощности. За это время вода закипит и образует на стенках конденсат, который нужно вытереть тряпочкой вместе со всеми загрязнениями.
3. Чистка разделочных досок
Несмотря на то, что деревянные разделочные доски очень удобны в использовании, на их поверхностях накапливаются запахи и активно размножаются бактерии. Поддерживать доски в чистоте поможет регулярный и качественный уход. Примерно раз в неделю, поверхности разделочных досок следует чистить с помощью соли и половинки лимона.
4. Чистка раковины
Кухонная раковина – один из наиболее используемых предметов в доме. За день через нее проходит масса грязной посуды и остатков пищи, превращая мойку в благоприятную среду для жизни различных микробов и бактерий. Поэтому, для собственной безопасности, раковину следует мыть ежедневно. Сначала сполосните всю поверхность мойки водой, удаляя все остатки пищи, после чего протрите ее поверхность губкой с мягким моющим средством и смойте все горячей водой, позволяя ей проникнуть в слив. После таких нехитрых манипуляций, залейте слив и раковину смесью лимонного сока и соды, оставьте на 10 минут и смойте остатки горячей водой.
5. «Подушка» для рыбы
Чтобы рыба не прилипла к решетке гриля, приобрела пикантный вкус и невероятный аромат, готовьте ее на лимонной «подушке». Для этого, лимон нужно нарезать кружочками средней толщины, выложить их на решетку для гриля, а сверху положить кусочек рыбы и приступать к готовке.
6. Осветляющий спрей
Сделать свои волосы сияющими и осветлить пряди на несколько тонов можно и без посещения парикмахера. Просто смешайте в бутылке с распылителем пол стакана воды, четверть стакана перекиси водорода, столько же свежевыжатого лимонного сока и пол чашки не крепкого ромашкового чая. Полученное средство наносите на влажные волосы перед укладкой.
7. Борьба с накипью
Толстый слой накипи – одна из причин, почему вода в чайнике долго закипает. Впрочем, справиться с этой проблемой достаточно легко. Просто, положите в чайник четверть лимона или засыпьте немного лимонной кислоты и прокипятите. После чего, слейте воду, сполосните чайник и вскипятите новую воду уже без добавок.
8. Чистка стеклянной посуды
Очистить стеклянную посуду от темного налета поможет лимон. Время от времени протирайте посуду долькой лимона изнутри и снаружи, а после ополаскивайте водой и вытирайте насухо.
9. Средство от зеленки
Зеленка – вещество очень коварное. Используя ее, есть риск получить полностью испачканные руки, которые останутся таковыми около двух недель. Справиться с такими пятнами поможет лимон. Смешайте спирт с лимонным соком, смочите в полученном растворе ватный тампон и протирайте им загрязненные участки кожи.
10. Чистка белых кед
Вернуть белизну слегка пожелтевшим кедам поможет лимон. Смешайте его сок со стиральным порошком и столовым уксусом, и используйте эту пасту для чистки белой обуви.
11. Борьба с жиром
Лимон и соль – эффективное средство для чистки жирных чугунных сковородок. Просто обмакните дольку лимона в соль и тщательно потрите ею жирную поверхность сковороды. При необходимости повторите процедуру.
12. Красивые фруктовые нарезки
Чтобы порезанные бананы и яблоки не темнели и не теряли свою привлекательность, обработайте их лимонным соком. Такую хитрость стоит взять на заметку всем хозяйкам, которые готовят фруктовые нарезки к праздникам.
13. Борьба с въедливыми запахами
Все хозяйки знают, как сложно очистить руки от запаха чеснока или рыбы. Справиться с въедливыми ароматами поможет лимон. Просто потрите ногтевые пластины и кожу рук мякотью лимона, а после помойте с мылом, как обычно.
14. Хромированные поверхности
Лимон – шикарное, натуральное средство для чистки хромированных поверхностей. Так, что смело используйте дольки лимона для полировки любых металлических поверхностей в своем доме.
15. Отбеливание ногтей
Мастера ногтевого сервиса рекомендуют раз в неделю устраивать спа-процедуры для ногтей. Сначала погрузите руки в ванночку с теплой водой и лимонным соком, а после отполируйте ногтевые пластины с помощью лимонной цедры.
16. Приправа
Измельченная лимонная цедра – прекрасная приправа для множества блюд. Мелко натертую цедру можно смешать с разными видами перца, слегка просушить в духовке и использовать для приготовления блюд из рыбы и мяса на гриле.
17. Моющее средство
Из лимонной цедры и уксуса можно сделать эффективное универсальное средство для чистки и дезинфекции. Для этого, лимонные корки нужно замочить в столовом уксусе на две недели, процедить, добавить воды и перелить в бутылку с дозатором. Полученное средство можно использовать для мытья пола и любых других поверхностей в доме.
18. Средство от муравьев
Муравьи, которые нередко становятся нашими соседями, не переносят запах цитрусовых. Поэтому, если натереть плинтуса, пол и рабочие поверхности в кухне соком лимона, назойливые насекомые покинут ваш дом.
19. Средство для розжига
Сушенная лимонная цедра отлично горит и может быть использована для розжига костра или камина. К тому же такое горючие, наполнит пространство волшебным цитрусовым ароматом.
20. Лекарство от тошноты
Чувствуете рвотные позывы? Положите в рот кусочек лимона. Очень скоро самочувствие улучшится, и тошнота отступит
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