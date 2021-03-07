Лучшие лайфхаки для людей с повышенной потливостью

Гипергидроз доставляет массу неудобств в повседневной жизни. И, какой бы ни была причина повышенной потливости, многим приходится с ней жить, приспосабливаясь к особенностям работы организма. И вот несколько полезных советов, которые помогут держать пот под контролем.





Носите одежду из натуральных тканей

Приобретите прокладки для подмышек

Купите салфетки с антиперспирантом

Если потеют ноги

Купите специальные стельки

Запаситесь пищевой содой

Избегайте кофе и острой пищи

В жаркие дни пейте слабый чай или простую воду.

Подберите правильную одежду

Соберите «дежурный чемоданчик»

Ведите журнал

Для особых случаев выбирайте одежду из натуральных «дышащих» тканей белого или, напротив, очень темного цвета и предпочтительно из хлопка – на шелке следы от пота будут видны особенно сильно.Эти специальные приспособления крепятся клейкой стороной прямо на одежду или фиксируются с помощью бретелей на плечах. Абсорбирующий материал внутри прокладки впитывает излишки пота и нейтрализует неприятные запахи, помогая вам надолго забыть о проблеме.Полезный лайфхак: чтобы защитить ткань в области подмышек от пота, можно также использовать ежедневную гигиеническую прокладку.Носите с собой упаковку салфеток, пропитанных антиперспирантом. Они облегчат вам уход за кожей лица и тела в особо жаркие дни.Чтобы уменьшить выделение пота в области стоп и предотвратить появление неприятного запаха, обработайте ноги детской присыпкой или тальком.Порошок впитает жидкость и поможет защитить кожу от бактерий и грибков.Гипергидроз – одна из частых причин дрожжевых и бактериальных инфекций, ведь влажная обувь – идеальное место для размножения патогенов. Приобретите специальные стельки с абсорбирующим слоем, который впитает лишнюю влагу и защитит вашу кожу от болезней.Пот оставляет неприятные желтые пятна, которые особенно хорошо видны на белой одежде. Самый простой способ их удалить – обработать пастой из пищевой соды (2 части соды и 1 часть воды). Нанесите средство на загрязненные места, оставьте на 30-60 минут, а затем постирайте одежду обычным способом.Кофеинсодержащие напитки, алкоголь, острая и пряная пища усиливают выработку тепла, а, значит, и пота, основная функция которого – терморегуляция.Томатный сок также поможет держать пот под контролем. Напиток обладает вяжущими свойствами, которые блокируют каналы потовых желез и снижают интенсивность выделения влаги.Дополните летний гардероб блузами и майками без рукавов, обеспечив подмышкам доступ воздуха. Такой фасон поможет избежать появления мокрых кругов на одежде.Всегда носите с собой средства первой необходимости, которые помогут вам держать пот под контролем: присыпку, дезодорант, салфетки с антиперспирантом и (обязательно!) сменный комплект одежды. Храните «дежурный чемоданчик» в машине или рабочем столе и используйте при необходимости.Вносите в журнал информацию о ситуациях, провоцирующих усиленное потоотделение, объемах выделяемого пота и средствах, которые помогают с ним бороться лучше всего. Эти данные буду очень кстати, если вы решите обратиться с проблемой гипергидроза к врачу. И лучше с этим не тянуть!