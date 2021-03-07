Лучшие лайфхаки для людей с повышенной потливостью

Гипергидроз доставляет массу неудобств в повседневной жизни. И, какой бы ни была причина повышенной потливости, многим приходится с ней жить, приспосабливаясь к особенностям работы организма. И вот несколько полезных советов, которые помогут держать пот под контролем.
Носите одежду из натуральных тканей
Для особых случаев выбирайте одежду из натуральных «дышащих» тканей белого или, напротив, очень темного цвета и предпочтительно из хлопка – на шелке следы от пота будут видны особенно сильно.
Приобретите прокладки для подмышек
Эти специальные приспособления крепятся клейкой стороной прямо на одежду или фиксируются с помощью бретелей на плечах. Абсорбирующий материал внутри прокладки впитывает излишки пота и нейтрализует неприятные запахи, помогая вам надолго забыть о проблеме.
Полезный лайфхак: чтобы защитить ткань в области подмышек от пота, можно также использовать ежедневную гигиеническую прокладку.
Купите салфетки с антиперспирантом
Носите с собой упаковку салфеток, пропитанных антиперспирантом. Они облегчат вам уход за кожей лица и тела в особо жаркие дни.
Если потеют ноги
Чтобы уменьшить выделение пота в области стоп и предотвратить появление неприятного запаха, обработайте ноги детской присыпкой или тальком. Порошок впитает жидкость и поможет защитить кожу от бактерий и грибков.
Купите специальные стельки
Гипергидроз – одна из частых причин дрожжевых и бактериальных инфекций, ведь влажная обувь – идеальное место для размножения патогенов. Приобретите специальные стельки с абсорбирующим слоем, который впитает лишнюю влагу и защитит вашу кожу от болезней.
Запаситесь пищевой содой
Пот оставляет неприятные желтые пятна, которые особенно хорошо видны на белой одежде. Самый простой способ их удалить – обработать пастой из пищевой соды (2 части соды и 1 часть воды). Нанесите средство на загрязненные места, оставьте на 30-60 минут, а затем постирайте одежду обычным способом.
Избегайте кофе и острой пищи
Кофеинсодержащие напитки, алкоголь, острая и пряная пища усиливают выработку тепла, а, значит, и пота, основная функция которого – терморегуляция.
В жаркие дни пейте слабый чай или простую воду.
Томатный сок также поможет держать пот под контролем. Напиток обладает вяжущими свойствами, которые блокируют каналы потовых желез и снижают интенсивность выделения влаги.
Подберите правильную одежду
Дополните летний гардероб блузами и майками без рукавов, обеспечив подмышкам доступ воздуха. Такой фасон поможет избежать появления мокрых кругов на одежде.
Соберите «дежурный чемоданчик»
Всегда носите с собой средства первой необходимости, которые помогут вам держать пот под контролем: присыпку, дезодорант, салфетки с антиперспирантом и (обязательно!) сменный комплект одежды. Храните «дежурный чемоданчик» в машине или рабочем столе и используйте при необходимости.
Ведите журнал
Вносите в журнал информацию о ситуациях, провоцирующих усиленное потоотделение, объемах выделяемого пота и средствах, которые помогают с ним бороться лучше всего. Эти данные буду очень кстати, если вы решите обратиться с проблемой гипергидроза к врачу. И лучше с этим не тянуть!
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