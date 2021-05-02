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Полезные свойства янтарной кислоты для растений

Янтарная кислота в комнатном цветоводстве – давний и хорошо зарекомендовавший себя помощник с впечатляющим спектром действия. 
Но и для огородных растений она может оказаться весьма полезной, ведь сильными и здоровыми растения должны быть не только в квартире, но и на грядках и в теплицах.
Итак, для чего же нужна янтарная кислота и как ее использовать?

Полезные свойства янтарной кислоты для растений

Полезные свойства янтарной кислоты



Янтарная (этан-1,2-дикарбоновая) кислота – бесцветный порошок без запаха, хорошо растворимый в спирте и воде. В натуральном виде в небольших количествах она содержится практически во всех растениях, а еще – в янтаре, буром угле и малеиновом ангидриде, из которого в основном и добывается для промышленных целей.

Полезные свойства янтарной кислоты для растений

Чем же полезна янтарная кислота растениям? Она нормализует естественную микрофлору почвы и оказывает общеукрепляющее действие: помогает лучше усваивать питательные вещества и удобрения, стимулирует всхожесть и рост, улучшает приживаемость, ускоряет развитие комнатных цветов и повышает урожай огородных культур. Если вы еще малоопытный огородник и боитесь переборщить с сильными препаратами, «янтарка» – ваш вариант.
Янтарная кислота не является удобрением в прямом смысле этого слова и не способна заменить вносимые подкормки.
Она лишь помогает растениям лучше усвоить их и препятствует излишнему накоплению азотистых веществ.
Можно ли нанести вред растениям, используя янтарную кислоту? Сама по себе эта добавка навредить цветам и овощам не может, даже если вы по неопытности превысите ее рекомендуемую концентрацию – кислота эта быстро распадается на свету и на воздухе, не накапливается в тканях растений. Однако при систематическом употреблении она может закислить почву. Поэтому если вы увлеклись использованием «янтарки», следует время от времени известковать грунт.

В каком виде используется янтарная кислота для растений



Янтарная кислота для комнатных растений и цветов используется либо в виде специализированных препаратов-биостимуляторов с одноименным названием, которые можно приобрести в цветочном или сельхозмагазине, либо в виде таблеток и порошков, купленных в обычной аптеке.

Полезные свойства янтарной кислоты для растений
Не перепутайте – в аптеке для людей наряду с препаратами под названием «янтарная кислота» фармацевты могут предложить вам множество БАДов, ее содержащих – Янтавит, Янтарит, Митомин, Энерлит, Когитум и др. Эти препараты НЕ подходят садоводам и предназначены исключительно для людей – как пищевые добавки, оздоровительные и косметические средства. Обычно, помимо чистой янтарной кислоты, они содержат ненужные, а часто и вредные для растений добавки и действующие вещества.
Особенной техники безопасности при работе с янтарной кислотой нет – она не токсична и не загрязняет окружающую среду, так что можете обойтись только перчатками.
При попадании раствора на кожу следует обильно промыть ее раствором пищевой соды, а затем чистой водой.
Храните сухие препараты «янтарки» в сухом темном месте, при температуре не выше 25°C – так она может пролежать в пригодном для использования состоянии до трех лет. Разумеется, хранить ее следует отдельно от лекарств и продуктов питания.
Хотя срок годности готовых растворов (о них читайте ниже) некоторых препаратов – 2-3 дня, использовать их следует в течение нескольких часов – на воздухе они быстро теряют свои полезные свойства.

Как применять янтарную кислоту для растений



Вы уже знаете, что янтарная кислота лишь помогает растениям лучше приспособиться к условиям окружающей среды, сама не являясь удобрением. Поэтому за 3-5 дней до предполагаемой обработки ею растения следует подкормить поливом под корни – действие скажется быстрее.
В растениеводстве применяют различные способы обработки янтарной кислотой – опрыскивание, замачивание, полив. Причем, в зависимости от целей, нужно использовать растворы различной концентрации. Рассмотрим ситуации подробнее.
Полезные свойства янтарной кислоты для растений

Предпосевная обработка



0,2%-ный водный раствор янтарной кислоты используйте для предпосевного замачивания семян с целью увеличения их всхожести. Особенно это актуально для семян перележавших, старых или требующих особых условий для прорастания (орхидные).
Как разводить янтарную кислоту? 2 г чистого вещества (порошок или таблетки) растворяют в небольшом количестве теплой воды, а после водой комнатной температуры доводят количество раствора до 1 л. Сухие семена замачивают в этом растворе на 12-24 часа, затем просушивают на сухом материале в тени и высевают в приготовленный субстрат.
Кроме семян предпосевную обработку янтарной кислотой можно проводить и для клубней картофеля. Раствором такой же концентрации их опрыскивают, а затем на пару часов оставляют под пленкой. После этого клубни готовы к посадке.

Укоренение черенков



В качестве стимулятора укоренения раствор янтарной кислоты должен быть более концентрированным, чем в предыдущем случае – 0,5-1%-ным.
Черенки (часть побега с 2-3 листьями) опускают в раствор срезом вниз на глубину примерно 2 см и выдерживают там сутки. Особенно хрупкие и нежные черенки можно предварительно обернуть ватой на месте среза.
Янтарная кислота не приведет к образованию у растения новых тканей, стеблей и т.д. а только поможет уже сформировавшимся. То есть, с ее помощью можно простимулировать только те черенки и у тех растений, которым привычно так размножаться и без кислоты.
После выдержки в растворе янтарной кислоты продолжайте укоренение обычными способами, подходящими для данного вида растения.

Приживаемость рассады



Для лучшей приживаемости рассады любых культур непосредственно перед посадкой полейте ее 0,25%-ным раствором янтарной кислоты. Не откладывайте после этого посадку! Находиться в таком растворе комки земли с рассадой могут не более часа.
Еще один способ помочь рассаде – 1-2 раза в день перед высадкой опрыскать ее раствором такой же концентрации.

Полезные свойства янтарной кислоты для растений

Стимуляция корневой системы



Можно ли поливать растения янтарной кислотой? Можно! Так она поможет простимулировать корневую систему у уже высаженных культур.
Для этого 0,2%-ным водным раствором янтарной кислоты поливаем прикорневую почву до ее пропитки на глубину 15-30 см (в зависимости от вида и возраста растения). Повторить процедуру можно еще пару раз с интервалом в неделю.
С этой же целью можно заранее замочить на полчаса-час корни саженцев, уже приготовленных к высадке. Используется раствор такой же концентрации. Обработанным корням на протяжении получаса дайте обсохнуть, после чего смело высаживайте.

Стимуляция роста и цветения



«Подкормка» цветов и других растений янтарной кислотой поможет также простимулировать рост побегов и цветение. В этом случае опять применяется опрыскивание 0,1%-ным водным раствором препарата.
Для стимуляции цветения следует провести 2-3 опрыскивания растения, причем первое – до начала цветения, 2 раза в день.
Опрыскиванием этим же раствором раз в 2-3 недели стеблей и листьев нецветущего растения можно добиться усиления вегетации, роста новых побегов

Против стресса



Повреждение растения в результате заболевания или неправильного ухода, его обморожение, пересыхание или переувлажнение, даже пересадка – все это стресс, помочь бороться с которым нам может все та же янтарная кислота.
Вялые, поникшие стебли и листья без тургора, долгое отсутствие цветения, опадание листьев – все это поводы для применения «янтарки».
Антистрессовая обработка в этом случае включает опрыскивание корней и листьев растения уже знакомым нам 0,2%-ным водным раствором янтарной кислоты. Важно, чтобы распыление происходило в виде мелких капель. Периодичность такой обработки – раз в 2-3 недели до получения результата.
Особенно актуальна такая антистрессовая обработка для растений-эпифитов, зачастую в наших условиях растущих на ограниченном и небогатом субстрате. Здесь важную роль играет свойство янтарной кислоты стабилизировать и поддерживать почвенную микрофлору.

Борьба с болезнями



Подсохшие или переболевшие растения ослаблены и тоже будут рады порции янтарной кислоты. В этом случае применяется ее самый крепкий, 2,5%-ный раствор, которым обильно опрыскивают или в течение 10 минут «купают» растение полностью. Через несколько недель процедуру можно повторить.
Надеемся, мы убедили вас, что янтарная кислота для растений – отличный адаптоген и реаниматор широкого и мягкого действия, чье грамотное применение приносит отличные результаты как для комнатных цветов, так и для овощных культур в открытом грунте или теплицах.
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