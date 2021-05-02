Полезные свойства янтарной кислоты для растений

Янтарная кислота в комнатном цветоводстве – давний и хорошо зарекомендовавший себя помощник с впечатляющим спектром действия.

Но и для огородных растений она может оказаться весьма полезной, ведь сильными и здоровыми растения должны быть не только в квартире, но и на грядках и в теплицах.

Итак, для чего же нужна янтарная кислота и как ее использовать?







Полезные свойства янтарной кислоты

В каком виде используется янтарная кислота для растений

Как применять янтарную кислоту для растений

Предпосевная обработка

Укоренение черенков

Приживаемость рассады

Стимуляция корневой системы

Стимуляция роста и цветения

Против стресса

Борьба с болезнями

Янтарная (этан-1,2-дикарбоновая) кислота – бесцветный порошок без запаха, хорошо растворимый в спирте и воде. В натуральном виде в небольших количествах она содержится практически во всех растениях, а еще – в янтаре, буром угле и малеиновом ангидриде, из которого в основном и добывается для промышленных целей.Чем же полезна янтарная кислота растениям? Она нормализует естественную микрофлору почвы и оказывает общеукрепляющее действие: помогает лучше усваивать питательные вещества и удобрения, стимулирует всхожесть и рост, улучшает приживаемость, ускоряет развитие комнатных цветов и повышает урожай огородных культур. Если вы еще малоопытный огородник и боитесь переборщить с сильными препаратами, «янтарка» – ваш вариант.Янтарная кислота не является удобрением в прямом смысле этого слова и не способна заменить вносимые подкормки.Она лишь помогает растениям лучше усвоить их и препятствует излишнему накоплению азотистых веществ.Можно ли нанести вред растениям, используя янтарную кислоту? Сама по себе эта добавка навредить цветам и овощам не может, даже если вы по неопытности превысите ее рекомендуемую концентрацию – кислота эта быстро распадается на свету и на воздухе, не накапливается в тканях растений. Однако при систематическом употреблении она может закислить почву. Поэтому если вы увлеклись использованием «янтарки», следует время от времени известковать грунт.Янтарная кислота для комнатных растений и цветов используется либо в виде специализированных препаратов-биостимуляторов с одноименным названием, которые можно приобрести в цветочном или сельхозмагазине, либо в виде таблеток и порошков, купленных в обычной аптеке.Не перепутайте – в аптеке для людей наряду с препаратами под названием «янтарная кислота» фармацевты могут предложить вам множество БАДов, ее содержащих – Янтавит, Янтарит, Митомин, Энерлит, Когитум и др. Эти препараты НЕ подходят садоводам и предназначены исключительно для людей – как пищевые добавки, оздоровительные и косметические средства. Обычно, помимо чистой янтарной кислоты, они содержат ненужные, а часто и вредные для растений добавки и действующие вещества.Особенной техники безопасности при работе с янтарной кислотой нет – она не токсична и не загрязняет окружающую среду, так что можете обойтись только перчатками.При попадании раствора на кожу следует обильно промыть ее раствором пищевой соды, а затем чистой водой.Храните сухие препараты «янтарки» в сухом темном месте, при температуре не выше 25°C – так она может пролежать в пригодном для использования состоянии до трех лет. Разумеется, хранить ее следует отдельно от лекарств и продуктов питания.Хотя срок годности готовых растворов (о них читайте ниже) некоторых препаратов – 2-3 дня, использовать их следует в течение нескольких часов – на воздухе они быстро теряют свои полезные свойства.Вы уже знаете, что янтарная кислота лишь помогает растениям лучше приспособиться к условиям окружающей среды, сама не являясь удобрением. Поэтому за 3-5 дней до предполагаемой обработки ею растения следует подкормить поливом под корни – действие скажется быстрее.В растениеводстве применяют различные способы обработки янтарной кислотой – опрыскивание, замачивание, полив. Причем, в зависимости от целей, нужно использовать растворы различной концентрации. Рассмотрим ситуации подробнее.0,2%-ный водный раствор янтарной кислоты используйте для предпосевного замачивания семян с целью увеличения их всхожести. Особенно это актуально для семян перележавших, старых или требующих особых условий для прорастания (орхидные).Как разводить янтарную кислоту? 2 г чистого вещества (порошок или таблетки) растворяют в небольшом количестве теплой воды, а после водой комнатной температуры доводят количество раствора до 1 л. Сухие семена замачивают в этом растворе на 12-24 часа, затем просушивают на сухом материале в тени и высевают в приготовленный субстрат.Кроме семян предпосевную обработку янтарной кислотой можно проводить и для клубней картофеля. Раствором такой же концентрации их опрыскивают, а затем на пару часов оставляют под пленкой. После этого клубни готовы к посадке.В качестве стимулятора укоренения раствор янтарной кислоты должен быть более концентрированным, чем в предыдущем случае – 0,5-1%-ным.Черенки (часть побега с 2-3 листьями) опускают в раствор срезом вниз на глубину примерно 2 см и выдерживают там сутки. Особенно хрупкие и нежные черенки можно предварительно обернуть ватой на месте среза.Янтарная кислота не приведет к образованию у растения новых тканей, стеблей и т.д. а только поможет уже сформировавшимся. То есть, с ее помощью можно простимулировать только те черенки и у тех растений, которым привычно так размножаться и без кислоты.После выдержки в растворе янтарной кислоты продолжайте укоренение обычными способами, подходящими для данного вида растения.Для лучшей приживаемости рассады любых культур непосредственно перед посадкой полейте ее 0,25%-ным раствором янтарной кислоты. Не откладывайте после этого посадку! Находиться в таком растворе комки земли с рассадой могут не более часа.Еще один способ помочь рассаде – 1-2 раза в день перед высадкой опрыскать ее раствором такой же концентрации.Можно ли поливать растения янтарной кислотой? Можно! Так она поможет простимулировать корневую систему у уже высаженных культур.Для этого 0,2%-ным водным раствором янтарной кислоты поливаем прикорневую почву до ее пропитки на глубину 15-30 см (в зависимости от вида и возраста растения). Повторить процедуру можно еще пару раз с интервалом в неделю.С этой же целью можно заранее замочить на полчаса-час корни саженцев, уже приготовленных к высадке. Используется раствор такой же концентрации. Обработанным корням на протяжении получаса дайте обсохнуть, после чего смело высаживайте.«Подкормка» цветов и других растений янтарной кислотой поможет также простимулировать рост побегов и цветение. В этом случае опять применяется опрыскивание 0,1%-ным водным раствором препарата.Для стимуляции цветения следует провести 2-3 опрыскивания растения, причем первое – до начала цветения, 2 раза в день.Опрыскиванием этим же раствором раз в 2-3 недели стеблей и листьев нецветущего растения можно добиться усиления вегетации, роста новых побеговПовреждение растения в результате заболевания или неправильного ухода, его обморожение, пересыхание или переувлажнение, даже пересадка – все это стресс, помочь бороться с которым нам может все та же янтарная кислота.Вялые, поникшие стебли и листья без тургора, долгое отсутствие цветения, опадание листьев – все это поводы для применения «янтарки».Антистрессовая обработка в этом случае включает опрыскивание корней и листьев растения уже знакомым нам 0,2%-ным водным раствором янтарной кислоты. Важно, чтобы распыление происходило в виде мелких капель. Периодичность такой обработки – раз в 2-3 недели до получения результата.Особенно актуальна такая антистрессовая обработка для растений-эпифитов, зачастую в наших условиях растущих на ограниченном и небогатом субстрате. Здесь важную роль играет свойство янтарной кислоты стабилизировать и поддерживать почвенную микрофлору.Подсохшие или переболевшие растения ослаблены и тоже будут рады порции янтарной кислоты. В этом случае применяется ее самый крепкий, 2,5%-ный раствор, которым обильно опрыскивают или в течение 10 минут «купают» растение полностью. Через несколько недель процедуру можно повторить.Надеемся, мы убедили вас, что янтарная кислота для растений – отличный адаптоген и реаниматор широкого и мягкого действия, чье грамотное применение приносит отличные результаты как для комнатных цветов, так и для овощных культур в открытом грунте или теплицах.