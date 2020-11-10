Самые необычные поселения в мире, где люди умудряются жить

Население независимого государства Силенд составляет один человек / Фото: scrolltoday.com

1. Каппадокия в Турции

В турецкой Каппадокии многоквартирные дома выдалбливали прямо в скалах / Фото: funart.pro

Владельцы необычных домов с удовольствием демонстрируют их туристам / Фото: muz4in.net

2. Поселения на горных вершинах

Китайский монастырь Сюанькун-сы практически висит на склоне / Фото: fregataero.ru

В Греции на самых вершинах так называемых столбов Метеоров находятся несколько монастырей / Фото: 123ru.net

В испанский монастырь Монтсеррат добраться совсем непросто / Фото: teg.com.ua

Напротив Сан-Педро на самом краю отвесной скалы находятся практически висячие жилые дома / Фото: Twitter

3. Поселки в местах с экстремально низкими температурами

В северном Оймяконе рекордно низкая температура была зафиксирована на отметке -70 градусов / Фото: mapme.club

В Матмате из-за невыносимой жары люди живут в полуподземных строениях круглой формы, в которых всегда царит прохлада / Фото: travel-dom.ru

В Аль-Хаджаре дома строили специально на скалах для безопасности и спасения от зноя / Фото: straitstimes.com