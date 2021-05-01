Бабушкин способ посева редиса для стабильного раннего и крупного урожая

Редис довольно популярен в наших широтах, и не случайно: он не только вкусен, свеж, но ещё и очень полезен. Это абсолютно неприхотливая и холодостойкая культура короткого светового дня, однако, тоже требует к себе небольшого внимания, чтобы дать богатый и ранний урожай крупных плодов.

Советы ниже помогут вам разобраться в тонкостях и нюансах выращивания вкусного редиса.



Высевайте редис как можно раньше, так как он отлично переносит холод. Высаживать в теплицу можно уже с начала апреля, а в открытый грунт — в середине. Если есть возможность, то выбирайте скороспелые сорта. Сроки у семян должны быть максимально «свежими», так как от этого напрямую зависит всхожесть.



Редис нельзя заглублять. Также нельзя высаживать поверхностно. Идеальная глубина — 1-2 см. Посейте семена на расстоянии 3 см друг от друга — тогда редис не будет конкурировать друг с другом за солнце, полив и землю, а будет нормально развиваться в крупный плод.



Поливать нужно регулярно, причем температура воды не имеет значения.



Также не забывайте про прореживание, если посеяли редис очень густо. Для этого просто пройдитесь по грядке и выдерните уже крупный редис, давая, таким образом, возможность мелким плодам вырасти.



Подробнее о выращивании редиса смотрите в видео ниже:



