С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Индийский доктор купил волшебную лампу Аладдина за 41,5 тыс. долларов, но она не работает

Индийский доктор купил волшебную лампу Аладдина за 41,5 тыс. долларов, но она не работает

В сказки хочется верить не только детям, но и взрослым. Это касается абсолютно всех, в том числе и людей с хорошим академическим образованием. Иначе как объяснить случай, произошедший с индийским доктором Лаик Ханом, купившим волшебную лампу с джинном по цене внедорожника. Как вы уже догадались, сделка оказалась неудачной, а лампа — нерабочей.

Индийский доктор купил волшебную лампу Аладдина за 41,5 тыс. долларов, но она не работает

Уникальную «лампу Аладдина» доверчивому врачу продали за 41,5 тысячу долларов (3,3 млн рублей) мошенники, в ходе тщательно разработанной операции. Лаик Хана наняли лечить пожилую женщину, в дом которой он приходил около месяца. Родственники пациентки и предложили медику в знак признательности за его благородный труд продать по смешной цене магический артефакт.

Индийский доктор купил волшебную лампу Аладдина за 41,5 тыс. долларов, но она не работает

Та самая «волшебная» лампа

Злоумышленники убеждали врача не один день, обещая ему богатство, почет и успех в карьере. Старую лампу, в которой жил джинн, исполняющий желания, жулики оценили в 15 млн индийских рупий, что составляет примерно 200 тыс. долларов или 16 млн рублей. Но для Лаик Хана эта сумма оказалась неподъемной, и продавцы предложили взять лампу «в рассрочку», удовлетворившись первым взносом в 41,5 тыс. долларов.

«Они сказали мне, что эта лампа принесет богатство, здоровье и удачу.
В один из моих визитов передо мной появился настоящий джинн. Только потом я понял, что это был переодетый преступник».

Так рассказывал детали своей истории полицейским наивный лекарь, с трудом сдерживая слезы. Лаик Хан понял, что его провели уже после передачи денег, когда убедился, что ни потирание лампы руками, ни постукивание, ни даже площадная брань на чистом хинди и даже санскрите не могут заставить джинна покинуть свое тысячелетнее убежище.

Индийский доктор купил волшебную лампу Аладдина за 41,5 тыс. долларов, но она не работает

Задержанные полицией мошенники

Обманутый врач 25 октября обратился в полицию города Мератх (штат Уттар-Прадеш) и правоохранители, вдоволь насмеявшись, принялись за дело. Им на удивление быстро удалось задержать продавцов волшебных ламп, которые успели покинуть город и планировали как следует отдохнуть на полученные деньги.

Третья участница «операции», изображавшая в шайке жуликов больную, сумела скрыться и ее объявили в розыск. Интересно, что до этого мошенники уже отбывали наказание за подобные проделки и были осуждены, но тюремный срок их ничему не научил. Пикантность же этой истории придает то, что доверчивый доктор Лаик Хан не просто выпускник провинциального медицинского колледжа, а обладатель диплома одного из престижных лондонских университетов.

Индийский доктор купил волшебную лампу Аладдина за 41,5 тыс. долларов, но она не работает

Не так давно юная россиянка, пытавшаяся решить личные и материальные проблемы сделкой с Князем Тьмы, осталась без ювелирных изделий и гаджетов. Но, согласитесь, школьнице это простить гораздо легче, чем дипломированному врачу.

 

Ссылка на первоисточник
жизнькурьезы
Обсудить

Картина дня

наверх