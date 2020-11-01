Индийский доктор купил волшебную лампу Аладдина за 41,5 тыс. долларов, но она не работает

Уникальную «лампу Аладдина» доверчивому врачу продали за 41,5 тысячу долларов (3,3 млн рублей) мошенники, в ходе тщательно разработанной операции. Лаик Хана наняли лечить пожилую женщину, в дом которой он приходил около месяца. Родственники пациентки и предложили медику в знак признательности за его благородный труд продать по смешной цене магический артефакт.

Та самая «волшебная» лампа

Злоумышленники убеждали врача не один день, обещая ему богатство, почет и успех в карьере. Старую лампу, в которой жил джинн, исполняющий желания, жулики оценили в 15 млн индийских рупий, что составляет примерно 200 тыс. долларов или 16 млн рублей. Но для Лаик Хана эта сумма оказалась неподъемной, и продавцы предложили взять лампу «в рассрочку», удовлетворившись первым взносом в 41,5 тыс. долларов.

В один из моих визитов передо мной появился настоящий джинн. Только потом я понял, что это был переодетый преступник». «Они сказали мне, что эта лампа принесет богатство, здоровье и удачу.В один из моих визитов передо мной появился настоящий джинн. Только потом я понял, что это был переодетый преступник».

Так рассказывал детали своей истории полицейским наивный лекарь, с трудом сдерживая слезы. Лаик Хан понял, что его провели уже после передачи денег, когда убедился, что ни потирание лампы руками, ни постукивание, ни даже площадная брань на чистом хинди и даже санскрите не могут заставить джинна покинуть свое тысячелетнее убежище.

Задержанные полицией мошенники

Обманутый врач 25 октября обратился в полицию города Мератх (штат Уттар-Прадеш) и правоохранители, вдоволь насмеявшись, принялись за дело. Им на удивление быстро удалось задержать продавцов волшебных ламп, которые успели покинуть город и планировали как следует отдохнуть на полученные деньги.

Третья участница «операции», изображавшая в шайке жуликов больную, сумела скрыться и ее объявили в розыск. Интересно, что до этого мошенники уже отбывали наказание за подобные проделки и были осуждены, но тюремный срок их ничему не научил. Пикантность же этой истории придает то, что доверчивый доктор Лаик Хан не просто выпускник провинциального медицинского колледжа, а обладатель диплома одного из престижных лондонских университетов.

Не так давно юная россиянка, пытавшаяся решить личные и материальные проблемы сделкой с Князем Тьмы, осталась без ювелирных изделий и гаджетов. Но, согласитесь, школьнице это простить гораздо легче, чем дипломированному врачу.