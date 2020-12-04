Почему США отказались произвести «контрольный выстрел» в СССР: План Dropshot

Союзниками СССР американцы перестали быть буквально сразу по окончанию войны. Опасаясь распространения коммунистической идеи в европейских странах, а также установления над ними советского контроля, США занялась разработкой планов начало новой войны. На сей раз с ослабленным Советским Союзом, превратившимся после победы над Германией в основного врага капиталистической системы. Момент, как казалось, был выбран удачно – в 1945 году СССР, в отличие от Соединённых Штатов, не имел ни ядерного оружие, ни средств доставки обычных ракет. К тому же экономика противника находилось в состоянии полнейшего упадка, а людские ресурсы были предельно истощены.
Как в США разработали план «Дропшот»
Иосиф Сталин и Гарри Трумэн. /Фото: img.gazeta.ru
Едва закончилась Вторая мировая война, как между мировыми державами разной идеологической направленности появились разногласия. Борьба за послевоенное влияние на освобождённые страны привело капиталистический и социалистический лагерь к жёсткому противостоянию, быстро переросшему в «холодную войну».
Боязнь, что СССР начнёт контролировать, как минимум Восточную Европу, заставила Черчилля ещё весной 1945 года задуматься о нападении на Советский Союз. Однако разработанный для этих целей план под кодовым названием «Немыслимое» не нашёл отклика среди представителей британского генералитета и про него благополучно забыли.
План «Дропшот» стал разработкой уже американских военных: после детального рассмотрения он был одобрен членами Объединённого комитета начальников штабов и утверждён военными, с согласия президента США Гарри Трумэна в начале зимы 1949 года. Причиной появления плана являлись, с точки зрения его авторов, такие предпосылки, как очевидное стремление СССР к мировому господству; вероятная экспансия Западной Европы; опасность агрессии Советского Союза против США после возрождения социалистической экономики.
Что предусматривал план «Дропшот»
Испытание «Тринити» — взрыв первой атомной бомбы «Штучка» (англ. Gadget) на полигоне Аламогордо. /Фото: tomshw.it
Операция «Дропшот» заключалась в следующем: под видом обороны Западной Европы, Ближнего Востока и Японии от советских войск вторгнуться на территорию СССР. Принудив страну к капитуляции с помощью массированных авиаударов, диверсионной работы в тылу, агитации и экономического давления, оккупировать Советский Союз и его союзников. Для скорейшего завоевания государства намечалось использовать ядерные бомбардировки по военным и стратегическим гражданским объектам.
В ходе операции планировалось уничтожить вооружённые силы СССР вместе с промышленным потенциалом и экономической инфраструктурой страны. Целями ядерного нападения должными были стать 104 крупных города, в число которых входили Москва, Ленинград, Владивосток, Баку, Челябинск, Алма-Ата, Ташкент, Севастополь и пр. Всего намечалось использовать почти 300 атомных бомб. Ориентировочно исполнение плана было назначено на первый день нового 1957 года.
Как создавалась доктрина массированного возмездия
Дуайт Эйзенхауэр – президент США (1953-1961). /Фото: alternathistory.com
В январе 1953 года Белый дом принял нового хозяина: им стал 34-й президент США, ветеран нескольких войн в звании генерала армии, Дуайт Эйзенхауэр. Через год его государственным секретарём Джоном Даллесом была озвучена стратегическая концепция, которая получила название «доктрина массированного возмездия». Её смысл заключался в том, что любая агрессия со стороны СССР по отношению к США или его союзникам, будет пресечена с использованием всех видов военно-технических средств. Базовой составляющей доктрины и являлся разработанный в 1949 году план «Дропшот».
Намеренье следовать доктрине подтвердил в том же году и армейский генерал Соединённых Штатов Альфред Грюэнтер. Он заявил: «Согласно нашей стратегии, мы будем применять ядерное оружие, несмотря на то, собирается его использовать противник или нет». Однако громкие речи не отображали реальную готовность США начать атомную бомбардировку в намеченный на январь 1957 года срок. И на то имелись существенные причины.
Как в СССР развивались средства отпора американскому удару
Дуайт Эйзенхауэр и Никита Хрущёв. /Фото: b1.m24.ru
Зная о воинственных планах Соединённых Штатов, СССР занимался созданием своих оружейных средств, способных предотвратить нападение. Хотя в 50-е годы основная часть американской территории находилась вне досягаемости от советских ядерных бомб, союзники США из Западной Европы располагались бок о бок с социалистическим лагерем. Такая близость предохраняла от необдуманных шагов заокеанского противника – ведь СССР имел хорошие возможности так же быстро занять всю европейскую часть, как и начать атомные бомбардировки Великобритании.
Кроме того, строгая секретность на объектах, где создавались ракеты, плюс закрытость советской страны препятствовали с помощью военного шпионажа добывать информацию о разработке оружия. Для СССР неведенье врага давало прекрасные возможности для блефа, которым как-то раз и воспользовался Хрущёв во время визита в Англию. Разговаривая с женой британского премьера, которая затронула вопрос о дальности советских ракет, генсек СССР то ли в шутку, то ли в серьёз, заявил: «Наши ракеты могут долететь не только до Британских островов, но и куда дальше».
Однако в скором времени блеф перестал быть ложью: в 1956 году на вооружении СССР поступили новые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95. Самолёты могли развивать скорость до 882 км/час и преодолевать без дозаправки 15 400 км.
Почему США отказались от идеи нападать на СССР
Царь-бомба», испытание которой было проведено 30 октября 1961 года в СССР, спасла мир от новой войны. /Фото: b1.m24.ru
Учитывая интересы союзников, а также недостаток информации в плане имеющегося у Советского Союза оружия, Соединённые Штаты отказались от наступательной версии плана «Дропшот», придав ему исключительно оборонительный вид. Это значило, что использовать массированные ядерные удары допускалось только в случае нападения СССР на Западную Европу или Северную Америку. Но так как ничего подобного не предвиделось, то реализовать свой воинственный план США просто не имели возможность.
Со временем, место доктрины массированного воздействия заняла более реалистичная доктрина сдерживания. Её суть состояла не в применении оружия для захвата СССР, а лишь в демонстрации готовности использовать силу, в случае попыток вмешаться в дела Соединённых Штатов или их союзников. Такая тактика считалась достаточной для нейтрализации Советов и сохранения паритета двух мировых держав.
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