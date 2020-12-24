5 ненужных опций в авто, за которые люди зря переплачивают

1. Система распознания дорожных знаков

На бумаге все было гладко, а на деле как всегда. /Фото: media.volvocars.com.

2. Система курсовой устойчивости

Большой пользы на отечественных дорогах не будет. /Фото: belgee.by.

3. Панорамная крыша или люк

Откровенно бесполезная функция. /Фото: maximonline.ru.

4. Подсветка всего, что только можно

Большая часть подсветки бесполезна. /Фото: drive2.com.

5. Автоматическая система стоп-старт

Не уменьшает, а повышает расход горючего. /Фото: avtopribambas.com.