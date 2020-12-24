5 ненужных опций в авто, за которые люди зря переплачивают

Автомобиль – штука достаточно сложная, а потому дорогая. Несмотря на последнее обстоятельство, обойтись в наше время взрослому человеку без личного транспортного средства очень сложно. Особенно, если живешь в большом городе и вынужден ездить на работу фактически из одного его конца в другой. Приобретение нового авто – это всегда вызов в первую очередь для собственного бумажника. Следует принять во внимание тот факт, что от некоторых дополнительных опций в транспортном средстве стоило бы сразу отказаться.
1. Система распознания дорожных знаков
На бумаге все было гладко, а на деле как всегда. /Фото: media.volvocars.com.
Система, которая пользуется большой популярностью на Западе. Ее название говорит само за себя. Однако, гладко с алгоритмом распознания было только на этапе чертежной доски. Системы не лучшим образом работают в дождливую и туманную погоду. А потому отдавать до 3-х тысяч долларов за «умную» безделушку, на которую в условиях отечественной зимы и осени скорее всего нельзя будет положиться вообще - не самая лучшая идея.
2. Система курсовой устойчивости
Большой пользы на отечественных дорогах не будет. /Фото: belgee.by.
Справедливости ради стоит отметить, что в системе курсовой устойчивости есть некоторый смысл если автомобилист часто ездит на большие расстояния по шоссе с хорошим покрытием. Последнего точно нельзя сказать про многие отечественные дороги. По свидетельству ряда экспертов по ДТП, в родных реалиях система курсовой устойчивости может сыграть с автомобилистом злую шутку, став причиной еще более сильного заноса. Таким образом, чтобы потом не отключать данную функцию за ненадобностью, лучше отказаться от ее установки еще на стадии покупки машины.
3. Панорамная крыша или люк
Откровенно бесполезная функция. /Фото: maximonline.ru.
Сильно переоценённые и излишне растиражированные аксессуары для автомобиля. На практике, что люк, что панорамная крыша надоедают большинству автомобилистов уже спустя месяц после приобретения транспортного средства. В результате чего граждане просто перестают пользоваться и тем, и другим. В итоге - деньги, выброшенные в пустоту. Не следует забывать еще и о том, что панорамные крыши значительно проигрывают обычным в вопросах надежности и безопасности.
4. Подсветка всего, что только можно
Большая часть подсветки бесполезна. /Фото: drive2.com.
С одной стороны, подсветка, особенно в багажнике, лишней не бывает. Современные дизайнеры и тюнеры норовят запихнуть светодиод-другой в самые неожиданные места. Дошло уже даже до подсветки порогов. Выглядит такое, конечно красиво и модно. Однако толку от всей этой дополнительной иллюминации с точки зрения практического назначения почти нет. Штатного освещения вполне хватает для решения каких-то утилитарных задач. А в остальном стоит себя спросить: как часто приходится (или придется) водить машину в кромешной тьме?
5. Автоматическая система стоп-старт
Не уменьшает, а повышает расход горючего. /Фото: avtopribambas.com.
Изначально, данная система задумывалась как один из инструментов по сокращению расходуемого горючего в автомобиле. Суть в том, что автоматика должна глушить двигатель в тех случаях, когда водитель отпустил педаль газа, а сам автомобиль при этом стоит на месте. В то же время если отпустить педаль тормоз и надавить на газ, то автоматика должна сама запустить мотор. В теории все выглядело хорошо, однако на практике сокращения степени износа запчастей практически не произошло, а расход горючего на некоторых моделях силовых агрегатов не только не сокращается, но даже растет при использовании системы стоп-старт.
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