Отзывы иностранцев о советских и российских военных фильмах

Советские и российские фильмы про Великую Отечественную войну смотрят, любят и критикуют не только на нашей Родине, но и во всем мире. Давайте же узнаем что пишут о наших военных фильмах западные кинокритики в отзывах на крупнейшей в мире базе данных о кинематографе IMDb.
«Летят журавли», 1957
Рейтинг IMDB: 8,2
«Если вы думаете, что уже видели хорошую операторскую работу, то эта картина вас поразит. На минуточку, фильм был снят в 1957 году, но технически на Западе мы увидели подобное гораздо позже, может быть 20 лет спустя. Эмоции на протяжении просмотра колеблются, но в итоге ты получаешь абсолютное наслаждение от шедевра. Сейчас молодые режиссёры учатся снимать кино такого типа, и, возможно, они смогут создавать что-то похожее. Но это будет очень сложно. У русских режиссёров есть нечто общее: очень низкие бюджеты, хорошие актёры и ощутимое удовольствие, которое они получают, творя искусство. Они могут создать больше великих фильмов, чем весь западный мир, вместе взятый. Я не большой поклонник России и ненавижу всё связанное с коммунизмом, но кино в этой части света вызывает эмоции, которые сложно описать.»
Пользователь VDG, Канада
«В бой идут одни старики», 1973
Рейтинг IMDB: 8,6/10
«Этот фильм о войне! О нашей войне, которая убила 30 миллионов человек. О любви, которая не имеет границ и наций. О советских героях, которые погибли, дав жизнь нам. Погибли, борясь с Гитлером. Здесь нет советской пропаганды, фильм подходит любому поколению и любому человеку. Основная идея — люди. Их отношения, мечты, вера, жертвы и слёзы. Этот фильм заставит вас задуматься о войне. Он не покажет физической боли, зато покажет боль внутреннюю. Посмотрите и подумайте дважды, прежде чем голосовать за правителей, которые развязывают войны, превозносят свою нацию и дают людям умирать. »
Пользователь: RAKHIMOV-RUSTAM, Германия
«Они сражались за родину», 1975
Рейтинг IMDB: 8,2
«Во время просмотра у меня сложилось ощущение, что на войне был целый мир. Те солдаты где-то в России были лишь маленькой частью большого мирового конфликта. Многие жалуются на актёрскую игру в российском кино. К «Они сражались за родину» это не относится. Там всё очень естественно. Боль кажется настоящей, видно пот. Я не могу представить других актёров на этом же месте. Сергей Бондарчук также снимается в фильме и доказывает, что он может не только создавать кино, но и играть в нём.»
Пользователь: D_VD_B, Нидерланды
«В фильме Бондарчука о Второй мировой войне стоит отметить превосходный сюжет (как всегда) и отшлифованную пиротехническую составляющую. В двух ключевых батальных сценах есть много классных взрывов и даже макет немецкого «Панцера», но мало драмы и реализма. Немецкие солдаты не кажутся мотивированными. Первый бой очень разочаровывает в этом смысле — когда немецкие танки легко взрываются от одного выстрела советской артиллерии, а сами немцы быстро отступают. В то же время среди российских борцов за свободу потерь нет.
Кроме того, одна из камер, использованных в баталиях, снимает через одну из самых заляпанных линз, что я когда-либо видел в крупнобюджетных фильмах. Это очень отвлекает и портит впечатление. Что там вообще случилось? »
Пользователь: MICHAEL A. MARTINEZ (AYLMER666@JUNO.COM), США
«Иди и смотри», 1985 год
Рейтинг на IMDB: 8,3
«Самый лучший и реалистичный военный фильм, который я когда-либо видел и, возможно, лучший фильм, который я видел вообще. Оказывается, 99 % времени, которое я проводил за просмотром кино раньше, было потрачено впустую. Мало что повлияло на меня настолько сильно.
Никаких особых спецэффектов, низкий бюджет, никаких героев и их подвигов. Я уверен, что режиссёр запечатлел настояшую войну, — в отличие от Спилберга и Копполы, он застал Вторую мировую и ужасающую осаду Сталинграда, к тому же провёл много месяцев, изучая бойни в Белоруссии, одну из которых он описывает в фильме. Я нахожу эту картину депрессивной и опустошающей, но безумно хочу посмотреть ещё раз.»
Пользователь: SELLERY, Лондон
«Впервые я увидел этот фильм пару лет назад. Тогда я не знал, что и подумать. Саундтрек на DVD был немного тяжёлым, а актёрская игра — странной. Тем не менее фильм оказал на меня такое влияние, какое не оказали многие другие — я понял это со временем. Он по-настоящему озадачивает. Как-то ночью я писал рецензию на последнюю документальную работу Эррола Морриса «Туман войны» и обнаружил, что думаю лишь об «Иди и смотри». Я решил, что нужно пересмотреть его немедленно. Уже за полночь я побежал за ним в прокат и затем посмотрел трижды за неделю. Фильм прилип ко мне; он тревожил меня, потому что это шедевр.
Конечно, «Иди и смотри» снимался не без влияния советской пропаганды, но ты не думаешь о ней, потому что фильм настолько качественно сделан, что зрелище поглощает и сводит с ума. Ужасно видеть, как жестоки могут быть люди на войне.»
Пользователь: MACAINDRAIS, Канада
«Семнадцать мгновений весны», 1973 год
Рейтинг на IMDB: 9,1
«Фантастическое произведение — очень увлекательное, с отличной актёрской игрой и режиссурой, тонкими диалогами. Хороший пример того, как формат мини-сериала может адаптировать к экрану историю романного масштаба. Легко понять, почему сериал до сих пор считается каноническим в России.
Технически это пропаганда: сериал был специально заказан советским правительством, чтобы привлечь внимание молодёжи к разведчикам. Видимо, привлёк. Но на самом деле «Семнадцать мгновений» работают в прямо противоположном направлении. Вместо того чтобы делать понятия чёрно-белыми, сериал всё усложняет — заостряет внимание на непростых решениях героев и вдыхает в немцев большую человечность, чем та, которой они обладали.»
Пользователь: HTE-TRASME, США
««Семнадцать мгновений весны» — это советский сериал, основанный на одноимённом романе Юлиана Семёнова. Он немедленно стал популярным в Советском Союзе, во время первого показа улицы городов пустели. Он привлекал большую аудиторию, чем хоккейные матчи и криминальные сводки. Леонид Брежнев cтал преданным фанатом сериала, а Штирлиц — советским Джеймсом Бондом.»
Пользователь: NICKDEWHURST, Великобритания
«Сталинград», 2013
Рейтинг IMDB: 5,6
«У меня были высокие ожидания, ведь русские сделали несколько хороших военных картин: «Белый тигр», «Брестская крепость», «9 рота». Cмелые, реалистичные, хорошо снятые, отлично сыгранные. К сожалению, «Сталинград» — другой случай. Актёры играют фальшиво, сюжет дерьмовый, всё сказано настолько в лоб, будто ты смотришь нацисткую или советскую пропаганду 30-х годов (или американскую пропаганду 40-х — тоже отвратительную). Одно слово об этом фильме: пропаганда, и очень толстая. «Брестская крепость» тоже была пропагандистким фильмом, однако всё-таки хорошим.»
Пользователь: MIRCEAVALCEA, Румыния
«Почему почти каждая сцена в этом фильме замедленная? Один этот приём напрягает так сильно, что, что бы они там ни делали на экране, положения дел не спасти. Замедленную съёмку обычно используют, чтобы подчеркнуть ключевые сцены, а не завалить ими весь фильм.
Сценарий и диалоги абсолютно отвратительны. Кто вообще разговаривает этими пропагандисткими словечками? Кроме того, персонажи раскрыты так скверно, что я даже не запомнил их имена. Какие-то жалкие карикатуры без намёка на что-либо человеческое, совершающие действия за рамками логики. Неужели русский врач действительно рассказывал историю самой кровавой битвы в истории какой-то группе немецких девочек под завалами? Полагаю, она бы их только расстроила.»
Пользователь: LORNLOXOR, Финляндия
«Битва за Севастополь», 2015
Рейтинг на IMDB: 7,4
«Это один из современных российских фильмов для самых широких народных масс. Сюжет и действия персонажей объясняются так, будто создатели боялись, что, сделай они что-то умнее, зрители ничего не поймут. Главная героиня не привлекательна, её бэкграунд и причины такой скрытности и угрюмости совершенно не раскрываются. Из-за несимпатичной главной героини фильмом невозможно проникнуться. Снайперские сцены очень слабы, особенно когда героиня делает идеальные выстрелы из вихляющей винтовки — это просто смешно. Сцены смерти выглядят так, будто актёры приехали из провинциальных театров и пытаются изобразить смерть максимально драматично.»
Пользователь: JOHN RODDICK, США
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