Отзывы иностранцев о советских и российских военных фильмах

Советские и российские фильмы про Великую Отечественную войну смотрят, любят и критикуют не только на нашей Родине, но и во всем мире. Давайте же узнаем что пишут о наших военных фильмах западные кинокритики в отзывах на крупнейшей в мире базе данных о кинематографе IMDb.









«Летят журавли», 1957

«В бой идут одни старики», 1973

«Они сражались за родину», 1975

«Иди и смотри», 1985 год

«Семнадцать мгновений весны», 1973 год

«Сталинград», 2013

«Битва за Севастополь», 2015