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Фотограф снимает богатых людей Северной Кореи

Фотограф снимает богатых людей Северной Кореи

Северная Корея меняется — по крайней мере, в экономической сфере. Все больше и больше граждан становятся donju («донджю»), что буквально означает «денежные мастера». Это, по сути, люди, принадлежащие к среднему классу, у которых есть частные источники дохода, не связанные с партией.

Фотограф снимает богатых людей Северной Кореи
Фотограф снимает богатых людей Северной Кореи

Кристиан Петерсен-Клаузен, фотограф из Китая, узнал об их существовании во время своего 10-дневного визита в Пхеньян. Его удивило, что на улице встречалось все больше людей с сотовыми телефонами, хотя в предыдущие визиты он их не видел вовсе. Но были и другие признаки, указывающие на массовое улучшение образа жизни.

Фотограф снимает богатых людей Северной Кореи

«Гораздо больше распространены, чем год назад, смартфоны и камеры, а также электрические велосипеды и роскошные автомобили», — рассказал Петерсен-Клаузен.

Фотограф снимает богатых людей Северной Кореи
Фотограф снимает богатых людей Северной Кореи

Эти сцены разнятся с той картинкой, которую многие иностранцы представляют себе при мысли о Северной Корее.

Фотограф снимает богатых людей Северной Кореи

Фотограф снимает богатых людей Северной Кореи

Фотограф снимает богатых людей Северной Кореи
Фотограф снимает богатых людей Северной Кореи

«За последние несколько лет сфера услуг тоже расширилась. В Пхеньяне сейчас значительно больше такси, хотя для оплаты все еще принимается только западная валюта. Можно пожениться в зоопарке, полетать на сверхлегком самолете в летном клубе или научиться кататься на лошадях под руководством опытных тренеров», — говорит фотограф.

Доджю, как сообщается, проводят время в «Пхеньхэттене» — престижном районе Пхеньяна, где находятся дорогие заведения: магазины, рестораны и круглосуточные кафе.

«Похоже, что ситуация улучшилась до такой степени, что у некоторых людей даже есть время на развлечения. И это в стране с шестидневной рабочей неделей и большим количеством дополнительной работы», — сообщает Кристиан.

Фотограф снимает богатых людей Северной КореиФотограф снимает богатых людей Северной Кореи
Фотограф снимает богатых людей Северной Кореи

«Но это вовсе не значит, что Северная Корея превратилась в райский уголок, где у всех жизнь роскошная и комфортная. Это по-прежнему страна, которая находится под жесткими санкциями. Не нужно далеко ходить, чтобы понять, насколько сложной для этих людей может быть повседневность. Начиная с ожидания в бесконечных очередях, чтобы поехать в древнем автобусе, и заканчивая тяжелой работой в полях — примеры повсюду».

Фотограф снимает богатых людей Северной Кореи
Фотограф снимает богатых людей Северной КореиЭлитный класс в Северной Корее состоит из предпринимателей и их родных — примерно 10% от общего населения страны. Их существование противоречит установленному в стране государственному строю, но правительство закрывает глаза на процветание местной элиты.

 

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