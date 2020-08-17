Фотограф снимает богатых людей Северной Кореи

Кристиан Петерсен-Клаузен, фотограф из Китая, узнал об их существовании во время своего 10-дневного визита в Пхеньян. Его удивило, что на улице встречалось все больше людей с сотовыми телефонами, хотя в предыдущие визиты он их не видел вовсе. Но были и другие признаки, указывающие на массовое улучшение образа жизни.

«Гораздо больше распространены, чем год назад, смартфоны и камеры, а также электрические велосипеды и роскошные автомобили», — рассказал Петерсен-Клаузен.

Эти сцены разнятся с той картинкой, которую многие иностранцы представляют себе при мысли о Северной Корее.

«За последние несколько лет сфера услуг тоже расширилась. В Пхеньяне сейчас значительно больше такси, хотя для оплаты все еще принимается только западная валюта. Можно пожениться в зоопарке, полетать на сверхлегком самолете в летном клубе или научиться кататься на лошадях под руководством опытных тренеров», — говорит фотограф.

Доджю, как сообщается, проводят время в «Пхеньхэттене» — престижном районе Пхеньяна, где находятся дорогие заведения: магазины, рестораны и круглосуточные кафе.

«Похоже, что ситуация улучшилась до такой степени, что у некоторых людей даже есть время на развлечения. И это в стране с шестидневной рабочей неделей и большим количеством дополнительной работы», — сообщает Кристиан.