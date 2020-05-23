Факты о том, как самая известная пара Голливуда воспитывает своих детей

Анджелина Джоли и Бред Питт считаются самыми образцовыми родителями в Голливуде — шесть детей, родные и усыновленные, которых воспитывают одинаково с любовью и усердием.
Звёздная пара дает советы, как вести себя в такой большой семье, а мы делимся ими с читателями.
Для начала — советы от мамы, Анджелины Джоли:
1. Учителям нужно хорошо платить
«Мне стыдно, что в такой богатой стране, как США, учителям и воспитателям платят так мало, а ведь именно они формируют следующее поколение. Это абсурд! Мы с Брэдом не торгуемся с учителями и репетиторами, потому что не ценить их работу — значит обесценивать будущее».
2. Мой дом там, где мои дети
«Я не боюсь переезжать. Для американцев это легко — у всех нас предки из разных уголков мира. В венах моего отца течет кровь голландцев, немцев и чехов. Предками моей матери были индейцы ирокезы. Теперь, став мамой, я понимаю, кем являюсь на самом деле».
3. Дети — причина простить родителей
«Наверное, в этом есть что-то по Фрейду, но тот факт, что меня воспитал отец, который был далек от идеала, очень влияет на мои отношения с собственными детьми. Рождение детей дает возможность найти наконец общий язык с родителями. Это идеальное время, чтобы научиться прощать. Нелепые ошибки, которые совершал мой отец, помогли мне стать лучшей матерью для своих детей».
4. Идеальный отец
«Идеальный отец — тот, который знает, как поступить в критической ситуации, и может контролировать себя. Тот, кто умеет проявлять силу. Тот, кто знает, как справиться с собственными детьми».
5. Мы ругаемся без свидетелей
«Брэда нельзя вывести из его состояния дзена. Это человек логического склада ума, а вот я импульсивная и делаю все в последний момент. И это при таком количестве детей!
Но когда дело доходит до воспитания, тут мы с Брэдом на одной волне. Он никогда не оспаривает моих решений. И я с ним тоже соглашаюсь. Нет ничего хуже, чем родители, которые сомневаются в правоте друг друга.
Если возникают разногласия, мы должны убедиться, что дети нас не слышат. Поэтому, когда я говорю Мэддоксу, что ему нельзя кататься на мотоцикле с папой, он никогда не идет к Брэду в надежде выдавить из него разрешение. Хотя это не мешает ему бежать играть в бейсбол в грязных штанах и разорванных кроссовках. Такие вещи я могу обсудить с Брэдом на повышенных тонах. Хотя это без толку, ведь они оба мальчишки!»
А теперь несколько советов от папы, Брэда Питта:
6. Дети сами должны решить, кем хотят стать
«Мы даем детям право выбирать свое будущее самим. В детстве я был фанатом Траволты. В подростковом возрасте я хотел стать репортером. Потом был период диско. Я хотел быть как Джон Траволта и танцевать, как он в фильме „Лихорадка субботнего вечера“. Мне так нравился его костюм. Потом я заинтересовался фотографией. Я снимал все, что попадало в поле зрения моей камеры. Позже пришла любовь к архитектуре.
Как я могу говорить детям, кем они должны стать в будущем?»
7. Мы не навязываем детям веру
«Мы с Энджи принадлежим к разным национальностям и религиям, и мы не навязываем детям веру. Например, меня воспитывали как баптиста, но я никогда не хотел молиться так же рьяно, как мои родители — глубоко религиозные люди. В городе Спрингфилд, где я вырос, меня учили уважать тех, кто живет верой.
Но если честно, меня больше интересовали симпатичные девушки, которых я встречал в церковном дворе. Это была большая ошибка. Потому что как только пастор заметил мой интерес, он заставил меня прочитать молитву вслух перед всей общиной. Просто ужас. И после этого я стал очень скромным!»
8. Тщеславие недопустимо в нашей семье
«Я стал звездой до того, как стать отцом этого маленького отряда. Теперь моя прерогатива — дети, хотя они забирают всю энергию. Видите темные круги под глазами? Если бы мои фанатки видели, как я выгляжу по утрам, они бы разочаровались. Отцовство усмиряет эго, я попрощался с иллюзиями. В прошлом, уходя из дома, я думал: „Какие планы на сегодня?“ А теперь я думаю только о том, во сколько закончу работу. Видите разницу?»
9. Для нас они равны
«Некоторых детей мы родили, а некоторых усыновили, и между ними не должно быть разницы. Усыновить сироту, дать надежду слабому ребенку — думаю, это наша миссия!»
10. У вас должны быть родительские амбиции
«Дети дают многое — спокойствие, радость в жизни, желание развивать их как личность. Я люблю вывозить семью на природу, изобретать для детей новые игры. Поверьте, на это уходит много сил. Единственное, чего не выносят мои дети, — бытовуха!
Как у всех родителей, у меня есть для них планы. Надеюсь, они найдут свое место в жизни, и мое имя не будет для них помехой. Я знаю много печальных историй о тех, кто унаследовал целое состояние, и полностью осознаю риск.
Да, мои дети имеют доступ к лучшим вещам в мире. По сравнению с другими у них огромное преимущество — надеюсь, они это понимают. Когда я был подростком, у меня не было 25 пар кроссовок, мои родители ждали, пока износятся старые, чтобы купить мне новые.
Я хочу, чтобы мои дети уважали своих воспитателей и учителей и хорошо вели себя в классе, признавали авторитет старших и достигали хороших результатов в учебе. Что еще добавить? Каждый из них — неотъемлемая часть моей жизни. Навсегда».
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