Факты о том, как самая известная пара Голливуда воспитывает своих детей

Анджелина Джоли и Бред Питт считаются самыми образцовыми родителями в Голливуде — шесть детей, родные и усыновленные, которых воспитывают одинаково с любовью и усердием.



Звёздная пара дает советы, как вести себя в такой большой семье, а мы делимся ими с читателями.

Для начала — советы от мамы, Анджелины Джоли:



1. Учителям нужно хорошо платить

2. Мой дом там, где мои дети

3. Дети — причина простить родителей

4. Идеальный отец

5. Мы ругаемся без свидетелей

6. Дети сами должны решить, кем хотят стать

7. Мы не навязываем детям веру

8. Тщеславие недопустимо в нашей семье

9. Для нас они равны

10. У вас должны быть родительские амбиции