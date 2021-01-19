Зачем казаки носили чуб-оселедец, и почему им гордились

Четкого ответа на вопрос когда, зачем и почему казаки носили чуб, в документах тех времен не существует / Фото: ok.ru

1. Что говорит история

Великий полководец князь Святослав Игоревич был очень похож на казаков / Фото: militaryexp.com

Согласно описанию, сделанному Львом Диаконом, князь Святослав носил чуб-оселедец / Фото: novosti333.ru

По другой версии, чупрына - это сарматская прическа / Фото: kozaku.in.ua

В Литве и Польше тогда существовал сарматский стиль, выраженный не только в чубе-оселедце, но и в характерной одежде, доспехах / Фото: pinterest.ru

Чуб у казаков выступал символом их принадлежности к роду сарматов / Фото: ru.ign.com

2. Что думают по этому поводу сами казаки

Идеологические последователи казачества считали, что чуб могут носить те, кто побывал в бою / Фото: yandex.by

Чупрына выступал знаком отличия и показатель статусности казака / Фото: ii.yakuji.moe

Существуют и мистические версии причин, для чего казакам оселедец / Фото: zp.vgorode.ua

Репин на своей картине изобразил казака-банкомета с чубом, свисающим на правую сторону / Фото: fb.ru

Существует и версия, что казаки брили головы в целях поддержания гигиены / Фото: armyinform.com.ua