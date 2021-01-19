Зачем казаки носили чуб-оселедец, и почему им гордились

Запорожский казак у многих ассоциируется с чубом-оселедцем, который еще называют чупрына. Вместе с длинными усами именно «оселедец» является своеобразной визитной карточкой, определителем того, что это именно казак. Картину дополняют: люлька, шаровары, сабля и в ухе серьга. Но это уже дополнение к общему образу. Если с остальными маркерами-идентификаторами все более или менее понятно, то откуда взялась столь необычная стрижка на голове, и зачем нужен этот «хвостик» не очень ясно.
Четкого ответа на вопрос когда, зачем и почему казаки носили чуб, в документах тех времен не существует / Фото: ok.ru
Как и в случае со многими другими вопросами – на этот четкого ответа нет. Есть версии и предположения, а вот четкого определения, когда, зачем и почему – ни в одном из документов тех времен, положениях Запорожской сети, нет.
1. Что говорит история
Великий полководец князь Святослав Игоревич был очень похож на казаков / Фото: militaryexp.com
Согласно исторической версии, эта прическа являлась символом власти. Знак был принят, еще в роду князей киевских. По некоторым данным считают, что знаменитый Святослав, князь-воин, внешне был очень похож на запорожских казаков, несмотря на то, что между ними была временная пропасть размером в половину тысячелетия. Появилась такая версия на основе сделанного Львом Диаконом описания облика Святослава во время его встречи с Цимисхием, императором.
Согласно описанию, сделанному Львом Диаконом, князь Святослав носил чуб-оселедец / Фото: novosti333.ru
Из описания следует, что Святослав на встречу приплыл на скифской ладье. У него был средний рост, глаза голубого цвета, густые брови, нос плоский. На лице была длинная борода и висячие усы. Голова князя была полностью без волос, но с одной стороны висела их прядь, которая говорила о том, что мужчина принадлежит к знатному роду. Кроме этого в одном его ухе была серьга из золота с двумя жемчужинками и карбункулом.
То есть перед нашим взором появляется настоящий запорожец, казак со всеми его внешними характеристиками, и даже серьга присутствует. На основе этого появилась теория, суть которой заключается в наличии определенной традиции в этом конкретном регионе для определенных слоев населения, которая была пронесена сквозь века.
По другой версии, чупрына - это сарматская прическа / Фото: kozaku.in.ua
Вторая версия отличается от предыдущей. По мнению поляков, чуб-оселедец – это прическа «сарматская».
В XVI-XVII столетиях в Речи Посполитой эту прическу считали своеобразным наследием, переданным древними сарматами. Именно с ними шляхтичи себя и отождествляли. Что касается самих сарматов, то в те времена их считали народом, имеющим германские корни. Представители польско-литовской шляхты предпочитали считать именно сарматов прародителями собственного рода. Так они ставили границы между собой и славянскими простолюдинами.
В Литве и Польше тогда существовал сарматский стиль, выраженный не только в чубе-оселедце, но и в характерной одежде, доспехах / Фото: pinterest.ru
Стоит отметить, что в Литве и Польше тогда существовал сарматский стиль – мода, выраженная не только в чубе-оселедце, но и в характерной одежде, доспехах, изобразительном искусстве и так далее. Что касается истинных данных о сарматах, то о них практически ничего не знали, в отличие от наших современников. Поэтому «сарматизм» поляков является чем-то условным и где-то надуманным.
В целом же оселедец поляков-шляхтичей и князя Святослава ничего общего между собой не имеют. Исходя из того, что хронологической последовательности и связи между двумя периодами ношения этой прически князем и поляками нет (временные периоды были разными), вывод напрашивается сам собой. Насколько он верный, неизвестно, но вполне имеет право на существование, как одна из гипотез.
Чуб у казаков выступал символом их принадлежности к роду сарматов / Фото: ru.ign.com
Казачий чуб является зеркальным отражением прически польских шляхтичей, которые жили именно в то время. Ну а сам по себе чуб поляков-шляхтичей выступает символом их причастности к роду сарматов, легендарных степных властителей.
Да и если разобраться, то на Запорожье казацкая старшина очень хотела, чтобы ее поставили на один уровень со шляхтой в правах и дали добро на наличие крепостных.
2. Что думают по этому поводу сами казаки
Идеологические последователи казачества считали, что чуб могут носить те, кто побывал в бою / Фото: yandex.by
Как считали казаки того времени, неизвестно. А вот их наследники (в идеологическом смысле, естественно) имеют совершенно другое мнение на этот счет. Из разных источников следует, что чуб-оселедец могли носить далеко не все представители рода казачьего, а только наиболее опытные из них, которые хоть один раз в своей жизни, но побывали в настоящей битве. Как и в случае с предыдущими версиями, четких исторических доказательств того, что это было действительно так и никак иначе, нет.
Чупрына выступал знаком отличия и показатель статусности казака / Фото: ii.yakuji.moe
Если рассматривать гипотезу с теоретической точки зрения, то вполне возможно, что чуб действительно выступал своеобразным знаком отличия и являлся показателем статуса казака. То есть, чем длиннее оселедец, тем статуснее казак, ну а писари и им подобные личности на подобное «украшение» своей буйной головушки права не имели. У них была своя отличительная прическа, которую мы и сейчас называем «под горшок».
Существуют и мистические версии причин, для чего казакам оселедец / Фото: zp.vgorode.ua
Некоторые склонны верить в совсем уж нереальную, мистическую версию. Согласно ей, казаки были убеждены, что их после смерти Бог из адского котла вытащил именно за чуб. Ну а в ад, естественно, попадал каждый казак за все свои «хорошие» деяния. А их было много. Достаточно вспомнить походы за зипунами…
Репин на своей картине изобразил казака-банкомета с чубом, свисающим на правую сторону / Фото: fb.ru
С этой версией связан и способ ношения оселедца. Ее приверженцы считают, что волосы должны свисать с левой стороны, чтобы они помогали смахнуть с плеча беса. Кто знает, может в этом что-то и есть. А если присмотреться к картине Репина, то у банкомета (человека без рубахи, ответственного за карточную раздачу), чуб свисает справа.
Существует и версия, что казаки брили головы в целях поддержания гигиены / Фото: armyinform.com.ua
Ну и последняя гипотеза, вышедшая тоже из народа, гласит, что голову казаки брили в целях гигиены, а именно, чтобы не заводились вши. Чуб оставлялся для того, чтобы свои могли идентифицировать его. Нам остается выбрать ту версию, которая больше всего понравится. Подлинную причину ношения оселедца, возможно, никто и никогда не узнает.
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