Почему мясо коровы называют «говядиной»
Каждый из нас покупал, и не раз, говядину. Все отлично понимают, что это за мясо, но почему именно так оно называется, никто не знает достоверно. Откуда взялась эта несправедливость по отношению к коровьему мясу, если продукт из коня называется кониной, свиньи, соответственно, свининой, барана, как и полагается, бараниной, курицы – курятиной и так далее. Как возникла «говядина», и почему к этому определению привязаны «буренки»?
1. Древнее происхождение
Слово «говядина» используется также в отношении быков, волов, телят / Фото: pixabay.com В РФ так именуют не только коровье мясо, но и всех, кто входит в группу крупный рогатый скот с незапамятных времен. То есть, это определение относится и к мясу вола, быка и телят. Хотя в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях название имело отношение именно к коровьему продукту. Если посмотреть значение «говядина» в словаре Крылова, то мы увидим, что это производное от «govedo» (общеславянский) – бык, крупный рогатый скот. При этом, в английском языке употребляется слово «cow», в индоевропейском – «govs», а в армянском - «kov». Все они обозначают «корова». Корень у всех перечисленных слов один, но суффикс ed-o вызывает некоторое удивление.
В.Даль уделил много внимания слову «говядина» / artfile.me Даль в своем словаре уделил достаточно много внимания слову «говядина». Здесь представлена даже картинка с изображением коровы, которую разделили на части. Что касается самого толкования этого определения, то оно аналогично с Крыловским – подразумеваются представители крупного рогатого скота. При этом сказано, что «говяжий» следует понимать, как взятый от быка. Чтобы пользователям было более понятно, автор словаря сделал описание всех без исключения частей говядины. Определение в таком значении сохранилось до наших времен в большинстве языков славян. Его используют в лексиконе чехов, сербов, болгар и других.
Коров раньше не если, а держали для получения молока / Фото: photosight.ru По сути, терминология и смысл того, что сегодня вкладывается в это понятие, не имеют точек соприкосновения. Все дело в культуре народа. С давних времен славяне, разговаривая о быке, называли его «говедо», соответственно, мясо из него именовали «говядиной». Кстати, потребляли исключительно бычье мясо. Коров же разводили исключительно для молочного производства. Только в экстренных случаях, например, в голод, ели коровье мясо. Об этом говорится и в древних летописях, в частности «Русская правда», составленной в одиннадцатом веке Ярославом Мудрым.
2. Интересный факт
Слово «говеть» не имеет ничего общего со словом говядина / Фото: voronej.bezformata.com В лексиконе русского человека присутствует и «говеть», означающее «поститься». По звучанию, конечно же, оно очень похоже на обсуждаемое нами слово, но у них даже корень разный. В основе слова «говеть» лежит «говЬти» (старославянский), что значит «благоговеть», «поститься», «угождать». При более детальном рассмотрении терминов, ряд специалистов их немного сближают. Они воспринимают «gou» (древнеиндийский) в формате духовного направления – «жертвоприношение». В какой-то мере это привносит некоторую религиозность. Но ничего общего с современным понятием «говения», как поста в нашей религии, между ними нет.
Говядину не рассматривают с точки зрения половой принадлежности животного / Фото: fotokto.ru Сегодня коровье мясо повсеместно используется в пище, но его не рассматривают с точки зрения половой принадлежности животного. Просто существует общее обозначение – говядина. По факту данное слово не отображает настоящее качество продукции. Что касается «телятины» (то же мясо тех же животных), то оно применяется к продукту из более молодых особей, а значит и качество его на порядок выше, как и характеристики.
В западноевропейских странах слово «говядина» не встречается / Фото: rock-cafe.info
Это интересно! В западноевропейских странах это слово вообще не встречается. Для приготовления мясных блюд берут мясо телят или в некоторых случаях быка. Коровье, как и воловье, в большинстве своем считается сырьем второго сорта и крайне редко участвует в процессе готовки.
Занимательно и то, что на название этого вида мяса влияет и возраст животного. Говядина – если корове было более трех лет, говядина молодняка – возраст животного три месяца-три года, и молочная телятина – если теленку было от двух недель до трех месяцев.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии