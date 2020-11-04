Настоящий доминант или дилетант БДСМ

У каждой девушки найдется история о том, как он обещал приехать и устроить ей жаркую ночь, а потом уснул без задних ног. Когда мужчина предлагает попробовать что-нибудь пикантное вроде БДСМ, будь настороже. Нужно убедиться в том, что он знает, о чем говорит, и не собирается использовать это как оправдание насилию.





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Сейчас БДСМ — это уже не какая-то редкость, доступная только андерграунд-тусовке. После фильма «50 оттенков серого» БДСМ стало почти мейнстримом, его пробуют все подряд, а мужчины, несколько раз отшлепавшие своих любовниц, уже мнят себя гуру доминирования. Чтобы не нарваться на парня, который только вчера прочитал книжку «БДСМ для чайников», читай и запоминай. Твой любовник что-то смыслит в БДСМ, если...



...не настаивает на том, чтобы ты попробовала

Важные принципы БДСМ — добровольность и разумность. Это значит, что сессию вы начинаете только по обоюдному желанию и отдавая себе отчет в том, что будет происходить. Хороший доминант никогда не станет уговаривать девушку попробовать БДСМ, если видит, что ей этого не хочется. Тебе не нужно соглашаться на практику, которая тебе по какой-то (по любой) причине не по душе.



...выясняет, что тебе нравится

БДСМ не означает, что желания одного из партнеров выходят на первый план, а второго («нижнего») полностью игнорируются.

Более того, как правило, гораздо больше внимания должно уделяться нижнему партнеру, тому, кто в слабой позиции. БДСМ предполагает множество разнообразных практик: от довольно «безобидных» вроде шлепков и связывания (шибари) до игр с кровью и электричеством. Хороший доминант начнет с того, что выяснит, что ты рискнула бы попробовать, а что тебе не по душе....не заверяет тебя, что ты привыкнешьХороший доминант никогда не будет «продавливать» нижнего и заверять, что нужно просто потерпеть и тебе понравится. Ты можешь остановить сессию в любой момент, когда захочешь. Это важное правило, которому те, кто в теме, следуют неукоснительно....объясняет, что он будет делатьЕсли доминант чувствует, что ты боишься и нервничаешь (это нормально, это легко может быть частью игры), то он может в первый раз подробно рассказывать тебе, что он сейчас станет делать и как ты при этом будешь себя чувствовать: какой девайс он возьмет, насколько тебе будет больно или не будет совсем....напоминает о стоп-слове и стоп-жестеПеред сессией вы договоритесь о стоп-слове или стоп-жесте, который применяют, если твой рот занят кляпом, например. Это должно быть слово, которое ты не произнесешь случайно (поэтому никаких «больно!», «хватит» или «не надо»), но после которого твой партнер совершенно точно должен остановиться, не задавая лишних вопросов....останавливается, как только чувствует, что что-то не такДоминант должен в первую очередь следить за твоим состоянием: за тем, как ты реагируешь на воздействие, как ты дышишь... Это важные детали, на которые он просто обязан обращать внимание . БДСМ — это никогда не игра в одни ворота, запомни!...«комфортит» тебя после сессииЕсли после сессии тебе хочется поплакать и пообниматься — это нормально. Хороший доминант всегда покачает тебя на руках, поцелует, расскажет тебе, какая ты молодец. В общем, после любой сессии полагается процедура ласки и успокоения....не упрекает тебя, если тебе не понравилосьЕсли ты остановила его в тот момент, когда он только разогрелся (а ты можешь сделать это в любой момент), хороший доминант никогда не станет ставить тебе это в вину. Он знает, что верхний всегда должен ориентироваться в первую очередь на состояние нижнего, и если нижний решил остановить сессию, то у него были на это причины.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: