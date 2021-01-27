Не служба, а сахар: самые завидные солдатские должности Советской армии

1. Попасть на кухню

служба на кухне всегда была в почете. /Фото: минобороны.рф.

2. Казначейская служба

Писарей в армии никто не любит, но всех не прочь ими стать. /Фото: m.fishki.net.

3. Попасть в медсанчасть

Служить в числе медицинского персонала одной удовольствие. /Фото: hab.kp.ru.

4. Попасть в ансамбль песни и пляски

Без культурной части в армии даже в армии нельзя. /Фото: aeslib.ru.