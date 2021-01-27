Не служба, а сахар: самые завидные солдатские должности Советской армии

В Советской армии служило подавляющее большинство граждан СССР. Не попадали на срочную службу лишь те, кто имел серьезные проблемы со здоровьем или же не менее серьезные «подвязки» там, где надо. Всем остальным предстояло провести несколько увлекательных лет в сухопутных войсках или на флоте. Впрочем, даже тогда оставались варианты с помощью, которых тягостная служба превращалась в одно сплошное удовольствие. Ну, или почти в удовольствие.
1. Попасть на кухню
служба на кухне всегда была в почете. /Фото: минобороны.рф.
Служба солдата-повара далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее, постоянная служба на кухне автоматически избавляла солдата-срочника от многочисленных тягот и лишений, которым в огромном количество подвергались менее удачливые товарищи. Повар всегда был в тепле и имел доступ к продуктам питания. Глупо отрицать, что многие солдаты подворовывали казенное и меняли его на сигареты и алкоголь.
2. Казначейская служба
Писарей в армии никто не любит, но всех не прочь ими стать. /Фото: m.fishki.net.
Небольшое количество солдат срочной службы имело возможность оказаться на казначейской службе в качестве разномастных помощников в бюрократическом аппарате армии или флота. Чаще всего срочники попадали в отдел снабжения, где занимались ведением и заполнением многочисленных ведомостей, а также подготовкой отчетов для начальства. Главное, что такие бойцы большую часть времени проводили в теплом и сухом помещении. Кроме того, солдаты имели все шансы завести некоторые интересные и полезные знакомства.
3. Попасть в медсанчасть
Служить в числе медицинского персонала одной удовольствие. /Фото: hab.kp.ru.
Если призывник заканчивал или учился в медицинском училище, то у него были все шансы попасть на службу в медсанчасть. Конечно же, служба фельдшером имела свою специфику, однако в целом была существенно проще той службы, что несли обычные солдаты. Немаловажно и то, что служащему в медсанчасти человеку шел стаж медицинского сотрудника в трудовую книжку. Особенно полезно это было для тех, кто после срочной службы задумывался о карьере врача.
4. Попасть в ансамбль песни и пляски
Без культурной части в армии даже в армии нельзя. /Фото: aeslib.ru.
Сами участники ансамблей с этим едва ли согласятся, однако многие менее удачливые срочники определенно завидовали беззаботной службе тех, кого отбирали для организации различных культурных мероприятий в армии. Конечно, занимавшиеся творческой составляющей в войсках проходили все ту же базовую армейскую подготовку. Однако вместе с тем, распорядок у танцоров, музыкантов, художников и певцов было несколько проще, чем у бойцов обычных подразделений.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии