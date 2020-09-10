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Почему с возрастом похмелье переносится тяжелее

Почему с возрастом похмелье переносится тяжелее

В студенческие годы любые застолья и вечеринки проходят практически без следа. Утро, несмотря ни на что, остается добрым, а мысль о новых возлияниях не вызывает содрогания. Но после 30 лет каждая лишняя рюмка алкоголя на следующий день становится проблемой и с каждым годом пережить последствия становится все сложнее. Почему чем мы старше, тем тяжелее переносим похмелье?

Почему с возрастом похмелье переносится тяжелее

О том, что алкоголь — это яд, знает каждый. Знает это и наш организм, который в ответ на введение внутрь токсичного вещества, вырабатывает в печени метаболизирующие ферменты, расщепляющие спирт на другие химические вещества. Они также ядовиты, но уже не настолько опасны для нас и их проще нейтрализовать и вывести из организма.

Почему с возрастом похмелье переносится тяжелее

 

Чтобы обезвредить рюмку водки или бокал пива, нашей многострадальной печени нужно не менее часа, так что нагрузку на орган при систематическом «употреблении» представить несложно. Но с возрастом печень вырабатывает меньше ферментов и антиоксидантов, из-за чего токсины дольше проводят время в нашем организме и, соответственно, разрушительнее на него действуют.

Но это не единственная причина усиления похмелья с возрастом. Большую роль в ухудшении самочувствия играет изнашивание организма. Немолодому телу нужно больше времени для восстановления после болезней, травм и тренировок, а также после принятия алкоголя.

Почему с возрастом похмелье переносится тяжелее

Опросы, проводимые учеными, говорят о том, что многие из нас игнорируют эту проблему. Часто любители возлияний придумывают разные причины сильного похмелья, обвиняя во всех бедах переутомление, плохую закуску или спиртное низкого качества. Но самое интересное то, что наиболее тяжелый похмельный синдром, согласно исследованию компании Redemtion, переносят люди в возрасте 29 лет.

И дело тут вовсе не в состоянии организма, а в сочетании физиологии и нашего поведения. Почти все опрошенные сообщили, что в 29 лет придерживаются того же режима употребления спиртных напитков, что и 5−7 лет назад. В этом возрасте еще не задумываются о том, что молодость уходит и лучше организм не становится.

 

Вопреки стереотипам, лишний вес не помогает на застольях, а, наоборот, способствует более серьезному отравлению алкоголем и тяжелому похмельному синдрому. Жир не взаимодействует с алкоголем и зависимость стойкости к выпивке от массы тела у тучных людей не более чем опасный миф. Кстати, женщины с лишним весом страдают от алкоголя больше мужчин, так как у них, чаще всего, жира больше.

Почему с возрастом похмелье переносится тяжелее

Чтобы свести к минимуму последствия употребления алкоголя на следующий день, эксперты рекомендуют пить больше воды вместе с алкоголем и после него. Это помогает избежать обезвоживания организма, которое серьезно усугубляет проблемы со здоровьем. Также советуют избегать выпивки на голодный желудок и слишком соленых закусок.

 

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