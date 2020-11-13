Зачем мастера добавляют обычный сахар в цементный раствор

Цемент, в который добавлен сахар, застывает медленнее обычного раствора / Фото: saladmenu.com

Плитка из цемента с сахаром получается хорошего качества / Фото: YouTube

Новости В зимнее время или при пониженной температуре воздуха используют соль вместо сахара / Фото: Яндекс.Новости

Цементный раствор с солью не подходит для металлической арматуры / Фото: specteh-kursk.speczakaz.info