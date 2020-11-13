Зачем мастера добавляют обычный сахар в цементный раствор

У каждого мастера есть свои секреты, позволяющие сделать его работу лучше или получить продукт более высокого качества. Одним из таких вариантов является добавление в цемент сахара при приготовлении бетонной смеси. Делается это с одной целью – обеспечить бетону после того, как он высохнет, повышенную прочность и износостойкость на сжатие и изгиб.
Цемент, в который добавлен сахар, застывает медленнее обычного раствора / Фото: saladmenu.com
Механизм действия простой. Смесь, в составе которой есть сахар, не так быстро застывает, как обычно. Срок существенно увеличивается. Подходит такой вариант приготовления раствора абсолютно во всех случаях. Даже при изготовлении в домашних условиях тротуарной плитки. Сегодня это достаточно распространенное явление, так как специальные формы, используемые для заливки, продаются практически везде и стоят недорого.
Плитка из цемента с сахаром получается хорошего качества / Фото: YouTube
Что касается пропорций, то на пятьдесят килограммов цемента требуется всего 250 граммов сахара. Плитка получается не только хорошего качества, но и обладает отличными внешними характеристиками.
В зимнее время или при пониженной температуре воздуха используют соль вместо сахара / Фото: Яндекс.Новости
Профессионалы иногда используют не только сахарный песок, но и обычную кухонную соль. Добавляется этот компонент, если бетонный раствор делают в зимнее время при пониженной температуре воздуха. Соль не позволяет готовому раствору замерзнуть до того, как это необходимо. Во время мороза в раствор добавляется от двух до четырех процентов соли от его объема.
Цементный раствор с солью не подходит для металлической арматуры / Фото: specteh-kursk.speczakaz.info
Правда, здесь есть один минус. Нельзя добавлять соль, если арматура сделана из металла, так как она будет ржаветь. При условии, что армирующий материал сделан из стеклопластика, такой подход к работе можно назвать идеальным.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии