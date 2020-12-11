«Народные» советы, которые не помогают, а усугубляют похмелье

1. Ешь, ешь, ешь

Разве что огурчик можно заставить себя скушать. /Фото: narodnayamedicina.com.

2. Поаккуратнее с лекарствами

Самостоятельно лучше вообще ничего не пить из лекарств. /Фото: golbis.com.

3. «Само пройдет»

Не ждем пока станет еще хуже - вызываем скорую помощь. /Фото: nevworker.ru.

4. Хуже не станет, лучше не будет

Большинство народных средств - бесполезно. /Фото: poleznii-site.ru.

5. «Опохмелье»

От алкоголя станет только хуже. /Фото: pissup.com.