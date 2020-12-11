«Народные» советы, которые не помогают, а усугубляют похмелье

Вечер вчера прошел слишком хорошо и на утро посчастливилось проснуться в «дивном» состоянии похмелья? Что ж, такое случается с каждым. В народе касательно похмелья ходит множество самых разнообразных, местами очень странных советов разной степени полезности и вредности. Многие люди даже не догадываются о том, что внушительный набор действий вовсе не помогает бороться с этим состоянием и даже напротив – всячески его усугубляет. Что же точно нельзя делать при похмелье?
1. Ешь, ешь, ешь
Разве что огурчик можно заставить себя скушать. /Фото: narodnayamedicina.com.
Некоторые граждане рекомендуют обязательно (и как можно больше) кушать в состоянии похмелья. В действительности делать этого не стоит, особенно, если организм не говорит вам «хочу есть!». Отсутствие чувства голода при похмелье ярко указывает на то, что пищеварительной системе и печени и без того сложно справиться со всем тем, что оказалось в организме в ходе последнего застолья. Если покушать еще раз, то это только усугубит ситуацию.
2. Поаккуратнее с лекарствами
Самостоятельно лучше вообще ничего не пить из лекарств. /Фото: golbis.com.
Что в состоянии алкогольного опьянения, что в состоянии похмелья – категорически запрещено употреблять абсолютное большинство лекарств. Исключения составляют специальные средства от последствий опьянения. Однако и с ними нужно быть аккуратными. Пить таблетки от похмелья можно только с паузой в 2-2.5 часа. Также не рекомендуется смешивать их с активированным углем.
Отдельно стоит упомянуть про тошноту. Пить лекарства от нее в таком состоянии нельзя. Употреблять можно только обычную воду, а дальше остается только или терпеть, или «общаться с белым другом».
3. «Само пройдет»
Не ждем пока станет еще хуже - вызываем скорую помощь. /Фото: nevworker.ru.
Многим «бывалым» гражданам в вопросах употребления спиртного кажется, что похмелье – это тяжелое, но все-таки не опасные для здоровья состояние. На самом деле это не так. Похмелье – это постинтоксикационное состояние организма, сопровождающееся внушительным набором разнообразных нарушений. В некоторых случаях «само пройдет» может закончиться тяжелыми последствиями для здоровья.
При появлении обмороков, болей в груди, крови в моче, черном цвете кала, нарушении зрения или перебоях в работе сердца необходимо не отлеживаться, а незамедлительно вызывать скорую помощь.
4. Хуже не станет, лучше не будет
Большинство народных средств - бесполезно. /Фото: poleznii-site.ru.
Многие «народные» средства в действительности не оказывают никакого воздействия на организм в состоянии похмелья. Томатный сок, кофе, сода, препараты на расторопше, поливитамины вопреки многочисленным советам на самом деле не оказывают никакого влияния на организм. То же самое касается маринада. А вот рассол действительно помогает, так что пейте смело!
5. «Опохмелье»
От алкоголя станет только хуже. /Фото: pissup.com.
Самая большая глупость, которую можно сделать в состоянии похмелья – это попытаться исправить непростую ситуацию употреблением очередной порции спиртного. Словами «классика»: «Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты». Впрыскивание в организм при постинтоксикации новой порции токсинов (а алкоголь – это токсическое вещество) не только не поможет, но и усугубит положение дел. Хуже всего то, что опохмеление – первый верный шаг на пути к запою.
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