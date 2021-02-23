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21 поза для свадебных фотографий

Свадебная фотография – это коммерческая индустрия для многих профессиональных фотографов. Базовые позы для свадебных фотографий включают гораздо больше, чем 21 вариант. Целью материала является предоставить вам исходные советы и идеи, отталкиваясь от которых вы сможете сделать красивые фотографии жениха и невесты.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

1. Свадебная вуаль – превосходный аксессуар для близких портретов невесты. Возможно, стоит использовать ручной фокус, чтобы сфокусироваться на глазах, так как автоматически фокусировка будет на текстуре вуали.


Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

2. Хорошей возможностью делать фотографии является момент, когда молодожены сидят в их свадебном автомобиле.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

3. Романтичный и страстный поцелуй – обязательный кадр на подобном событии. Попробуйте захватить лица обоих, включая глаза, без этого снимок, скорее всего, получится скучным.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

4. Очень простая и нежная поза. Молодожены просто и естественно обнимают друг друга, прижимаясь щеками друг к другу. Убедитесь, что букет в руке невесты расположен красиво и повернут в камеру.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

5. Еще одна красивая поза: жених обнимает невесту сзади. Молодожены могут смотреть друг на друга или просто в камеру. А поцелуй сделает эту позу более чувственной.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

6. Вариация на предыдущие позы – молодожены стоят близко друг к другу, а вы снимаете сверху.



Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

7. Нет ничего такого на свадьбе в том, чтобы просить пару поцеловаться в любой подходящий момент. Они точно не будут жаловаться!

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

8. При возможности организуйте съемку на свежем воздухе и сделайте несколько фотографий на расстоянии, используя открытое пространство как фон.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

9. Очень простая и даже немного формальная поза, создает спокойное и интимное настроение.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

10. Жених держит невесту на руках. Будьте внимательны с выбором ракурса – лица обоих должны быть видимы.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

11. Близкий портрет с женихом, держащим невесту на руках, также получается очень хорошим.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

12. Несомненно, эта поза постановочная – невеста падает в руки жениха, но если молодожены отзывчивые, то она может получиться очень хорошо.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

13. Молодоженам не нужно все время быть серьезными. Не бойтесь делать легкомысленные фотографии, попросите жениха и невесту снять обувь и немного побегать и повеселиться.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

14. Никогда не забывайте о хорошей возможности снимать сзади.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

15. Привлекательная поза: страстно целующиеся молодожены. Обратите внимание на платье невесты, оно должно лежать свободно и естественно, а не быть зажатым между ног жениха.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

16. Восхитительный портрет невесты: она должна сидеть на земле или очень низком стуле, а платье должно быть тщательно расправлено вокруг нее. Снимайте сверху и попросите невесту смотреть немного вверх.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

17. Милая и простая поза: молодожены чокаются бокалами с шампанским. Вы можете использовать более близкий план и сфокусироваться на бокалах, оставляя фигуры размытыми.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

18. Еще один креативный способ использовать малую глубину резкости – максимально откройте диафрагму и поставьте жениха сзади от невесты на небольшом расстоянии. Фокусируйтесь на невесте, оставляя жениха немного не в фокусе.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

19. Танцующие молодожены – еще один обязательный снимок. Снимайте в тот момент, когда видны лица обоих. Они могут смотреть друг на друга или в камеру.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

20. Для более творческого подхода не концентрируйтесь исключительно на женихе и невесте. Есть много объектов, относящихся к событию, которые можно снять. Особенно такие фотографии пригодятся для создания свадебной фотокниги. Это могут быть аксессуары, букет, бокалы шампанского, кольца и т.д.

Работа над позами моделей: 21 пример поз для свадебных фотографий

21. Последний пункт: скорее всего у вас будет множество фотографий с события, которые можно будет использовать как коллаж. Выберите несколько объектов или кропов из больших фотографий и составьте из них сбалансированную композицию. Вы можете использовать фильтры или конвертировать фотографии в монохром – это порой помогает достичь выдающихся результатов.

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