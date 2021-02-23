21 поза для свадебных фотографий

Свадебная фотография – это коммерческая индустрия для многих профессиональных фотографов. Базовые позы для свадебных фотографий включают гораздо больше, чем 21 вариант. Целью материала является предоставить вам исходные советы и идеи, отталкиваясь от которых вы сможете сделать красивые фотографии жениха и невесты.







1. Свадебная вуаль – превосходный аксессуар для близких портретов невесты. Возможно, стоит использовать ручной фокус, чтобы сфокусироваться на глазах, так как автоматически фокусировка будет на текстуре вуали.









2. Хорошей возможностью делать фотографии является момент, когда молодожены сидят в их свадебном автомобиле.







3. Романтичный и страстный поцелуй – обязательный кадр на подобном событии. Попробуйте захватить лица обоих, включая глаза, без этого снимок, скорее всего, получится скучным.







4. Очень простая и нежная поза. Молодожены просто и естественно обнимают друг друга, прижимаясь щеками друг к другу. Убедитесь, что букет в руке невесты расположен красиво и повернут в камеру.







5. Еще одна красивая поза: жених обнимает невесту сзади. Молодожены могут смотреть друг на друга или просто в камеру. А поцелуй сделает эту позу более чувственной.







6. Вариация на предыдущие позы – молодожены стоят близко друг к другу, а вы снимаете сверху.

7. Нет ничего такого на свадьбе в том, чтобы просить пару поцеловаться в любой подходящий момент. Они точно не будут жаловаться!8. При возможности организуйте съемку на свежем воздухе и сделайте несколько фотографий на расстоянии, используя открытое пространство как фон.9. Очень простая и даже немного формальная поза, создает спокойное и интимное настроение.10. Жених держит невесту на руках. Будьте внимательны с выбором ракурса – лица обоих должны быть видимы.11. Близкий портрет с женихом, держащим невесту на руках, также получается очень хорошим.12. Несомненно, эта поза постановочная – невеста падает в руки жениха, но если молодожены отзывчивые, то она может получиться очень хорошо.13. Молодоженам не нужно все время быть серьезными. Не бойтесь делать легкомысленные фотографии, попросите жениха и невесту снять обувь и немного побегать и повеселиться.14. Никогда не забывайте о хорошей возможности снимать сзади.15. Привлекательная поза: страстно целующиеся молодожены. Обратите внимание на платье невесты, оно должно лежать свободно и естественно, а не быть зажатым между ног жениха.16. Восхитительный портрет невесты: она должна сидеть на земле или очень низком стуле, а платье должно быть тщательно расправлено вокруг нее. Снимайте сверху и попросите невесту смотреть немного вверх.17. Милая и простая поза: молодожены чокаются бокалами с шампанским. Вы можете использовать более близкий план и сфокусироваться на бокалах, оставляя фигуры размытыми.18. Еще один креативный способ использовать малую глубину резкости – максимально откройте диафрагму и поставьте жениха сзади от невесты на небольшом расстоянии. Фокусируйтесь на невесте, оставляя жениха немного не в фокусе.19. Танцующие молодожены – еще один обязательный снимок. Снимайте в тот момент, когда видны лица обоих. Они могут смотреть друг на друга или в камеру.20. Для более творческого подхода не концентрируйтесь исключительно на женихе и невесте. Есть много объектов, относящихся к событию, которые можно снять. Особенно такие фотографии пригодятся для создания свадебной фотокниги. Это могут быть аксессуары, букет , бокалы шампанского, кольца и т.д.21. Последний пункт: скорее всего у вас будет множество фотографий с события, которые можно будет использовать как коллаж. Выберите несколько объектов или кропов из больших фотографий и составьте из них сбалансированную композицию . Вы можете использовать фильтры или конвертировать фотографии в монохром – это порой помогает достичь выдающихся результатов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)