Пивные кнуты дома в обычной духовке

Дело было вечером делать было нечего)
Ингредиенты:
700 гр - свинины (лопатка не жирная)
Так как дома нет весов, нам помог гугл и я узнал, что в чайной ложке 5 гр, без горки с горкой 7 гр
5 гр - соль поваренная
10 гр - нитритно посолочная смесь
5 гр - сухой чеснок
2,5 гр - сахар
5 гр - кориандр молотый
10 гр - паприка копченая
И на кончике чайной ложки перец чили молотый. Тут на любителя
Мясо прокрутил на решётке 2 мм, прогнал 2 раза. Засыпал приправы и вымешиваем до появления белковых нитей, минут 10-15 (руками) Есть планетарный миксер то это здорово)
К сожалению на этапе фарша нет фото.
Отправляем это все равно а созревание в холодильник часов на 12. Все манипуляции с мясом я старался делать, что бы мясо было холодным, так как по всем технологиям температура сырья не должна превышать 12 градусов
Дальше просто кондитдитерким мешком через насадку все это начал выдавливать на пергамент, который постелил на противень
У меня получилось 2 таких) Отправляем в духовку на 5-6 часов при температуре 50-60 градусов обязательно с конвекцией. И нужно приоткрыть дверцу, чтобы влага выходила. У меня приготовилось за 4 часа с копейками
Полная готовность потеря в весе 30-40%
Было 730 гр примерно, получилось примерно 400 гр.
На вкус всем очень понравилось. Не ожидал сам что получится прям как магазинные. Мне вкус напомнил чём-то краковскую колбасу но сухую.
В общем всем спасибо за внимание если кому было интересно) Просто если у вас нет ни термометра ни весов кухонных, все возможно)
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