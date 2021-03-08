Пивные кнуты дома в обычной духовке

Дело было вечером делать было нечего)



Ингредиенты:

700 гр - свинины (лопатка не жирная)

Так как дома нет весов, нам помог гугл и я узнал, что в чайной ложке 5 гр, без горки с горкой 7 гр

5 гр - соль поваренная

10 гр - нитритно посолочная смесь

5 гр - сухой чеснок

2,5 гр - сахар

5 гр - кориандр молотый

10 гр - паприка копченая

И на кончике чайной ложки перец чили молотый. Тут на любителя



Мясо прокрутил на решётке 2 мм, прогнал 2 раза. Засыпал приправы и вымешиваем до появления белковых нитей, минут 10-15 (руками) Есть планетарный миксер то это здорово)



К сожалению на этапе фарша нет фото.



Отправляем это все равно а созревание в холодильник часов на 12. Все манипуляции с мясом я старался делать, что бы мясо было холодным, так как по всем технологиям температура сырья не должна превышать 12 градусов



Дальше просто кондитдитерким мешком через насадку все это начал выдавливать на пергамент, который постелил на противень