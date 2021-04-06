Комната без окон – не приговор: 5 дизайнерских решений для таких помещений

Многие люди считают, что комната без окон априори должна быть кладовкой либо гардеробной. На самом дела, это ошибочное мнение. В подобных помещениях прекрасно может расположиться спальня либо гостиная, которые будут выглядеть ничуть не хуже комнат с естественным освещением. Единственный вопрос, который вам нужно будет решить в данной ситуации – грамотно компенсировать недостаток света, а также устранить неприятное ощущение того, что человек находится в замкнутом пространстве. Предлагаем ознакомиться с несколькими вариантами, как это сделать быстро и недорого.

1.Имитация окна

Имитация помогает создать вполне реалистичное впечатление присутствия окна.





Если вы стали «счастливым» обладателем комнаты без окон, не стоит отчаиваться. По мнению психологов, даже если нарисовать их на стене мелом, человек сразу ощутит спокойствие и чувство комфорта. Также улучшится эмоциональный фон. Поэтому советуем воспользоваться самым простым приемом, с точки зрения дизайна, и создать имитацию окна. Ее главные отличия состоят в маленьком бюджете и применении в небольших помещениях.



Добавить ощущение простора смогут классические шторы, которые необходимо повесить на карнизе там, где должно было быть окно.

А недостаток света и ветра с улицы смогут возместить обычные светильник и вентилятор: первый нужно расположить за занавеской, а второй, неподалеку от источника света.Полотно либо фото с прекрасным пейзажем поможет украсить интерьер комнаты, сделать его визуально больше. Позаботьтесь о том, чтобы они были светлых оттенков. Такой подход поможет создать впечатление, что в помещении есть окно.

При помощи полотна или фото с пейзажем можно обыграть маленькую спальню, кухню или холл.





Еще одно удачное решение – фотообои. Эффект будет практически такой же, как и в предыдущем варианте, но уровень реалистичности немного выше. Не обязательно выбирать экземпляры, изображающие лишь небо либо природу. Можно разместить на стене городской пейзаж, красивые аллеи, уходящие за горизонт дороги. Они создают перспективу, благодаря которой возникает ощущение, что вы стоите возле оконного проема и наслаждаетесь открывающимся видом. Этот прием находится в арсенале у людей, работающих на телевиденье либо в кинематографе.





Вид на американский мегаполис, который вы получите, благодаря фотообоям.





Многим придутся по вкусу панели-молдинги с подсветкой. Они идеально подойдут для большого помещения, а вот в маленьких комнатах будут смотреться неуместно. В них заметна яркая нотка декоративности, однако имитация оконного проема все же присутствует.



Усилить ощущение того, что в помещении есть окно, можно при помощи зеркал. Они отражают свет, напоминая естественное освещение с улицы.





Зеркальное окно с имитацией разделения на части.

2.Окно в соседнее помещение

Если создать окно из комнаты в комнату, света определенно станет больше – он будет проникать из соседнего помещения.





Если имитация вас не устраивает, сделайте настоящее окно. Но не на улицу, а в соседнюю комнату. Самое главное – укрепить стены перед тем, как создавать оконный проем. Таким образом вы сможете соединить 2 помещения между собой, посредством общего элемента.



Оформить полученный проем можно любым способом: повесить шторы либо жалюзи, организовать декоративные ставни. Если финансовые средства позволяют, обратите внимание на такое интерьерное решение, как витраж. Он дорого обойдется, зато будет прекрасным дополнением интерьера, ярким акцентом, на который все будут обращать внимание, при входе в квартиру.





Витраж, закрывающий оконный проём, может стать главной изюминкой интерьера.





Чтобы усилить эстетический эффект, воспользуйтесь подсветкой – разместитесь светильник с внутренней стороны витража. В ночное время «окно» будет светиться, отбрасывая причудливые блики, и создавая волшебную атмосферу в обеих комнатах. При выборе витража обращайте внимание на его качество. Также следует правильно установить его, чтобы не была нарушена концепция и помещения выглядели красиво, гармонично.

3.Небесный свод

Потолочное окно сделает комнату уютнее, гармоничнее и даже светлее.





Оригинальный решением для квартиры станет небесный свод. Россияне позаимствовали этот прием у американцев, которые уже давно размещают «окна» с проекцией чистого неба на потолке. Изначально, использовались обзорные стеклянные крыши. И только спустя много лет появилась идея создавать таким же образом оконные проемы.





Потолочное фальш-окно очень красиво смотрится, но установка возможна не во всех помещениях.





Единственное, что может помешать в воплощении задумки – технические характеристики комнаты. Прежде чем заниматься проектировкой «небесного свода», следует проконсультироваться со специалистом.

4.Световоды

Световоды может подобрать и установить на крыше только специалист.





Световоды представляют собой устройства закрытого типа, главная функция которых – направленная передача естественного света в помещение. Это идеальное решение для комнаты без окон, однако, если судить с инженерной точки зрения, то монтаж подобных устройств является сложной задачей. Только грамотный специалист сможет провести расчеты с учетом архитектурных и строительных нюансов комнаты.

Еще один минус в том, что световод полностью транслирует погоду на улице. То есть, если за окном дождь и серость, то помещение также будет наполняться пасмурными цветами, которые настроения не добавят.

5.Виртуальное окно

Виртуальное окно — это дополненная реальность в вашем интерьере.





С каждым годом, на рынке появляется все больше невероятных технических решений, о которых раньше люди могли только мечтать. Один «Умный дом» чего стоит! В дизайне интерьеров также существует множество интересных и современных приемов, которые делают квартиру красивой, практичной, стильной, инновационной. Яркий пример – виртуальные окна, разработанные российскими специалистами.



Что собой представляет данное решение? Это своеобразная дополненная реальность в квартире. Такой проем состоит из нескольких цифровых панелей, напоминающих оконные створки. По желанию, вы можете к ним добавить подоконник, повесить красивые шторы.



Но больше всего в виртуальных окнах привлекает «начинка» – видео, которое имеет 4К-разрешение. Видеоряд может быть самым разным, все зависит от вашего настроения. Еще одно преимущество – легкость управления. При помощи смартфона вы в любой момент сможете поставить другое видео, чтобы создать новый вид из окна.



Вопреки расхожему мнению, установка подобного устройства является совсем несложной и занимает считанные минуты: вам просто нужно прикрепить панели-створки на стену. Виртуальное окно выглядит гораздо красивее и реалистичнее, чем фотообои, а его монтаж гораздо проще, чем создание проема в соседнее помещение. Среди главных минусов – высокая цена разработки.