Экскурсия по одному из самых роскошных в мире поезду

В Индии есть поезд, который по праву считается одним из самых роскошных в мире — экспресс Махараджей (великих царей). Впервые он отправился в путь по своему маршруту от Дели до Мумбая в 2010 году. Здесь вы получите огромное люкс-купе с телевизором, кондиционером, телефоном, интернетом и даже сейфом, а исполнять желания будет ваш собственный дворецкий. Идеальный вариант почувствовать себя настоящим индийским князем! Свой маршрут поезд проходит не торопясь за 8 дней, делая остановки для осмотра достопримечательностей. Здесь вас будут встречать с оркестром, ковровой дорожкой и разными подарками.



Маршрут от Дели до Мумбая (или наоборот) поезд с остановками преодолевает за 8 дней и 7 ночей. Стоимость создания этого экспресса Махараджей оценивается в 13 миллионов долларов. Когда поезд отправился в свое первое путешествие, на индийских сайтах разгорелись споры: нужен ли вообще такой поезд, на котором ездят толстосумы и рассматривают нищую Индию из роскошных купе с ванными комнатами и кондиционерами? Стоимость билета на экспресс Махараджей будет зависеть от выбранного вами класса. Всего из 3: «серебряный» класс — $950 за ночь, «золотой» класс — $1100 за ночь и «платиновый» класс — $1590 за ночь.

Минимальная оплата — за 7 ночей , поэтому стоимость поездки на роскошном поезде будет начинаться от 6 650 долларов. За эту сумму вы получите огромное роскошное купе, собственного дворецкого, который будет исполнять все ваши прихоти.На остановках для осмотра достопримечательностей вас встретят с подарками и ковровыми дорожками, выделят отдельного англоговорящего гида и машину с кондиционером. В барах и ресторанах можно заказывать включенные в стоимость напитки или что-то еще. Например, виски «Джонни Уолкер Блю» обойдется около 760 рублей за бутылку, что не так дорого по российским меркам. Во время осмотра достопримечательностей вы сможете покататься на верблюжьих упряжках . Вам даже могут предложить купить верблюда. Хороший верблюд будет стоить около 15 000 рублей. Не самая большая сумма по сравнению с общей стоимостью путешествия. По большей части Индия — бедная страна. Поэтому кроме красивых мест из окон вашего люкса будут проноситься и нищие районы. Как говорится, все познается в сравнении. Вход в разные форты и крепости платный, причем разница в цене для индийцев и иностранцев может достигать 30-ти раз . Первая остановка после выезда поезда из дели — Агра. Здесь путешественников ждет знаменитая мавзолей-мечеть Тадж-Махал — одно из 7 новых чудес света. Это грандиозное пятикупольное сооружение имеет высоту 74 метра и 4 минарета по углам . И спустя месяцы и годы после этого путешествия, вы сможете при случае небрежно начать разговор: «В то время, когда я был махараджей...» Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: