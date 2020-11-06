Российские звезды, которые похожи друг на друга

Ефим Шифрин и Николай Цискаридзе

Правда телосложение у мужчин совершенно разное.

Анна Седокова и Анна Плетнева

Девушек часто путают.

Наташа Королева и Наталья Медведева

Эх, Наташи, хороши!

Алена Свиридова и Юлия Рутберг

Их не путают только благодаря тому, что работают они в разных областях.

Кирилл Гребенщиков и Максим Матвеев

Лирические герои отечественного кинематографа.

Елена Исинбаева и Елена Ваенга

И снова похожие, и снова тезки.

Кирилл Плетнев и Максим Аверин

Схожесть придают взгляд и улыбка.

Иван Стебунов и Константин Хабенский

Хабенский и молодой Хабенский.

Альбина Джанабаева и Ксения Алферова

Обе девушки обаятельные и привлекательные.

Антон Макарский и Марк Богатырев

В жизни же они абсолютно разные.

Владимир Яглыч и Виктор Хориняк

Оба актера отличаются харизмой и обаянием.

Владимир Вдовиченков и Дмитрий Орлов

Сходство, определенно есть.

Татьяна Арнтгольц и Полина Сыркина

У Татьяны на самом деле есть сестра-близнец.