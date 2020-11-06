Российские звезды, которые похожи друг на друга

Даже если оставить шутки на тему «это жена Мота, Джигана или подружка Тимати?», которых если что и роднит, то любовь к косметическим процедурам или один пластический хирург, то знаменитостей, которые чем-то похожи друг на друга более чем достаточно. Поклонники давно подметили, что некоторые знаменитости очень смахивают друг на друга, хотя и не являются родственниками. Не претендуя на объективность, предлагаем несколько пар, в которых есть что-то общее. Похожи?
Ефим Шифрин и Николай Цискаридзе
Правда телосложение у мужчин совершенно разное.
Высокий лоб, крупный нос, посадка глаз, улыбка и даже разлет бровей, в сочетании с копной непослушных волос – комик и балетмейстер имеют много схожих черт, хотя если присмотреться, то становится очевидным, что они не только представители разных национальностей, но и вообще очень разные люди со своим темпераментом. Все же сфера деятельности накладывает отпечаток и на внешность человека. По Николаю видно, что он представитель богемы, у него более утонченные черты лица, а Ефим не только артист, но и успешный бизнесмен.
Цискаридзе родился в Тбилиси, а Шифрин в Магаданской области, несмотря на то, что они оба отдали жизнь служению сцене, мужчины даже не знакомы, хотя им, безусловно, приходилось слышать о том, что они между ними есть определенное сходство, хотя это скорее лишь восточный тип внешности.
Анна Седокова и Анна Плетнева
Девушек часто путают.
Тезки, обе шатенки-брюнетки с выразительными глазами, глазами и пышными формами, невысокого роста. Поют о любви. Немудрено, что гугл на их фамилии выдает готовый запрос «это одна и та же певица?». Нет, девушки разные, но, безусловно, имеющие общие черты.
Анна Плетнева бывшая солистка группы «Винтаж», в 2009 году признавалась самой сексуальной девушкой России по версии журнала «Максим», в этот же список неоднократно попадала и Седакова. Седакова же бывшая участница группы «ВИА Гра», причем она пела в золотом составе, вместе с Брежневой и Грановской.
Плетнева родилась в Москве, а Седакова в Киеве, обе они многодетные матери – у них по трое детей.
Девушки знакомы, периодически троллят друг друга в инстаграмме. Так, на 8 марта Плетнева спародировала фото Седаковой, где она лежит в кровати (конечно же, в искусительной позе, это же Седакова!), а рядом подарки – тортик, цветы, шампанское. Плетнева повторила позу и даже цвет постельного белья, вот только вместо типичных «восьмимартовских» подношений положила швабру, ведро и цветок в горшке. Этим она хотела подчеркнуть, что предпочитает исключительно практичные подарки, а не обидеть Седакову. Хотя определенная нотка соперничества между девушками, конечно же, есть.
Наташа Королева и Наталья Медведева
Эх, Наташи, хороши!
И снова две тезки, в которых есть общие черты лица. Похожий овал лица, причем такой характерный, особенный, светлые глаза при темных волосах, остренький носик и выразительные губы – Наташи на самом деле походят одна на другую. И это при том, что между ними вообще то 12 лет разницы.
Королева начала свою звездную карьеру еще с подросткового возраста и она в числе тех звезд 90-х, которые сумели пробиться и полюбиться без инстаграмов, интернетов и продюсеров. Она не только успешная певица со своей манерой исполнения, но еще и актриса, на счету которой несколько удачных ролей.
Наталья Медведева, несмотря на то, что тоже творческая личность, работает в комедийном жанре и является бывшей участницей «Камеди Вумен». Она не придерживается выбранного образа и всегда предстает в самых разных ситуациях. Кстати, она тоже снималась в фильмах.
Королева родилась в Киеве, а Медведева в Московской области, девушки и сами не против пошутить на тему их сходства. Они не только знакомы друг с другом, но даже записали совместную песню и сняли клип La Bomba, в нем точно можно запутаться, которая из Наташ Королева, а которая Медведева. Впрочем, на то был и расчет.
Алена Свиридова и Юлия Рутберг
Их не путают только благодаря тому, что работают они в разных областях.
Стройные высокие блондинки походят на сестер, к тому же певица и актриса даже в одежде предпочитают один и тот же стиль, долгие годы остаются верными светлому оттенку волос, чем только подчеркивают сходство.
Алена и Юлия к тому же практически сверстницы и обладают похожим типажом фигуры, но Алена родилась в Керчи, а Юлия в Москве. Схожести им добавляет и улыбчивость, причем у обеих улыбка весьма искренняя и располагающая. У девушек очень интеллигентная утонченная внешность, которая с возрастом становится еще более элегантной, это не может не бросаться в глаза.
Кирилл Гребенщиков и Максим Матвеев
Лирические герои отечественного кинематографа.
Если все счастливые семьи похожи друг на друга, то и российский красавцы тоже имеют схожие черты лица. Кирилл Гребенщиков и Максим Матвеев – оба успешные актеры, которых запросто перепутать. Темно русые густые волосы, высокие скулы, суровый и одновременно томный взгляд, высокий рост и среднее телосложение делают их не просто людьми одного телосложения, возраста и национальности. Хотя Кирилл на 10 лет старше своего коллеги, но это практически незаметно, видимо секрет в том, что такой типаж мужчин стареет очень красиво и года лишь придают некую харизму.
Оба они работают в похожих амплуа, играя героев-любовников, причем положительных, ведь этот мечтательный взгляд голубых глаз и легкая небритость, ну никак не могут принадлежать плохим парням. Они не просто знакомы, но и работали на одной съемочной площадке во время съемок фильма «Анна Каренина. История Вронского» Максим играл главную роль, а Кирилл сына Анны Карениной.
Елена Исинбаева и Елена Ваенга
И снова похожие, и снова тезки.
И снова две талантливые девушки, обладающие похожим типажом внешности и обеих зовут Еленами. Пожалуй, это не может быть совпадением. Исинбаева и Ваенга – обе высокие, статные, темноволосые красавицы с правильными чертами лица, да еще и талантливые и успешные. Но и это еще не все обе они обладают волевым характером и привыкли добиваться поставленных целей.
Исинбаева двукратная олимпийская чемпионка, она уже завершила спортивную карьеру, кстати, неоднократно в интервью признавалась, что всегда мечтала петь. И возможно, если бы не сложилось со спортивной карьерой, она бы попыталась покорить Олимп уже творческий.
Ваенга активно пишет песни, ездит с гастролями по стране и всегда демонстрирует силу характера и силу духа. Елен нередко путают, особенно когда спортсменка отдает предпочтение женственным нарядам. Однажды, когда Исинбаева надела платье в пол (такие предпочитает Ваенга), поклонники были убеждены, что на фото Ваенга, а вовсе не Исинбаева, настолько они были похожи.
Кирилл Плетнев и Максим Аверин
Схожесть придают взгляд и улыбка.
Пока они оба были молодыми актерами никто не обращал внимание на их сходство. Но, как только Максим немного облысел, а Кирилл стал более грузным и перестал сниматься в кино, их стали часто путать.
Да, одинаковый типаж, цвет волос, кожи, овала лица. Но больше всего их роднит взгляд, озорство, которое читается в нем и ямочки на щеках, искренняя улыбка – видимо это именно то, что было главным в их образах.
Кирилл родился в Харькове, Максим - в Москве, по возрасту они практически сверстники, да и в фильмах им чаще всего достаются герои одного плана.
Иван Стебунов и Константин Хабенский
Хабенский и молодой Хабенский.
Когда Иван Стебунов только появился на экране, его тут же окрестили молодым Хабенским. И дело не только во внешнем сходстве, которое, безусловно, есть. Иван очень похож на Константина голосом, жестикуляцией и телосложением. Даже некоторые актерские приемы использует те же, что и Хабенский. Хотя последнее вовсе не удивительно, ведь они учились у одних преподавателей в Петербургской академии театрального искусства.
Сходство актеров было использовано в фильме «Петр Лещенко. Все, что было …» где Иван играет молодого главного героя, а Константин – взрослого, так что можно считать, что их сходство - факт официально признанный творческой общественностью.
Сами актеры положительно воспринимают этот момент и нередко шутят на эту тему, особенно часто им приходилось отвечать на вопросы о родстве, когда Иван только появился на сцене. Но эти догадки не подтвердились – парни друг другу не родные.
Альбина Джанабаева и Ксения Алферова
Обе девушки обаятельные и привлекательные.
Альбина и Ксения настолько похожи, что их часто можно перепутать, особенно если они появляются в схожих нарядах на каком-то светском мероприятии. А учитывая, что они женщины примерно одного возраста, цветотипа и схожи по типажу фигуры, неудивительно, что и наряды нередко бывают идентичными по цвету или крою.
На Западе такой тип внешности часто называют русским. Русые волосы, кожа с холодным подтоном, светлые глаза и остренький подбородок. Но, пожалуй, главное, что объединяет известную певицу и актрису театра и кино – необыкновенно солнечная улыбка.
Антон Макарский и Марк Богатырев
В жизни же они абсолютно разные.
Антон и Марк оба красавчики-брюнеты с правильными чертами лица, выразительными скулами и глубоким пронзительным взглядом. Этого оказалось достаточно для того чтобы поклонники не просто замечали их сходство, но даже иногда и путали. Между ними, кстати, 9 лет разницы, но это совсем не заметно внешне, выглядят они как сверстники.
При этом в жизни и на экране они совершенно разные. Богатырев развивает театральную карьеру и снимается редко, а вот Макарский предпочитает работать на экране. Он не только снимается в кино, но выступает в мюзиклах, поет, озвучивает.
Актеров часто спрашивают о том, не являются ли они братьями. Если Антон просто отвечает, что их сходство лишь совпадение, то Марку со временем надоели эти вопросы, и он стал подтверждать, что они с Макарским не просто братья, а близнецы.
Владимир Яглыч и Виктор Хориняк
Оба актера отличаются харизмой и обаянием.
Оба актера яркие и активно строящие карьеру в отечественном кинематографе. Да, они играют разные роли и нельзя сказать, что они актеры одного типажа, однако поразительное сходство нельзя не заметить.
Разница в возрасте у них существенная – 7 лет, однако это, как водится, мало заметно. Учитывая, что оба они улыбчивые и жизнерадостные, то и выглядят моложе своих лет. Хориняк вырос и родился в Красноярском крае, учился в кадетском корпусе, отсюда и его идеальная осанка и определенные взгляды на жизнь. В МХАТе он учился, совмещая свою мечту с работой охранника, а он не из тех, кто легко сдается.
Если дядя Виктора актер Нижегородского театра, то Яглыч, как и вся его семья, далек от искусства и кино. Это не помешало ему получить образование в Щуке, сниматься в фильмах и сериалах, работать телеведущим на многих передачах.
Владимир Вдовиченков и Дмитрий Орлов
Сходство, определенно есть.
Владимир и Дмитрий практически полные сверстники, похожи друг на друга как лицом, так и типом фигуры. Правда Владимир стал узнаваемым несколько раньше и Дмитрия поначалу часто принимали за Вдовиченкова. Но Орлов также становился востребованным актером, поэтому теперь и Вдовиченкова принимают за Орлова.
Да, если смотреть на них вживую, знать образы, которые они воплощают на экранах, то различий гораздо больше, чем сходств. Однако все же сложно поверить, что они даже не родственники. Сами актеры относятся к сходству друг с другом с иронией, к тому же им часто приходится сталкиваться друг с другом на съемках, и не видят ничего плохого в том, что иногда их путают.
Вдовиченков, правда, время от времени норовит отрастить бороду. Может быть это опознавательный знак, мол, Вдовиченков с бородой, Орлов – без?
Татьяна Арнтгольц и Полина Сыркина
У Татьяны на самом деле есть сестра-близнец.
Яркие миловидные блондинки со славянским типажом внешности и натуральной красотой, обе являются востребованными актрисами отечественного кинематографа. Их схожесть была подмечена создателями фильма «Двойная жизнь», в котором они сыграли одну героиню до и после пластической операции.
Татьяна стала известна на десять лет раньше и это несмотря на небольшую разницу в возрасте между актрисами. Поэтому Полину поначалу часто путали с Татьяной. Забавно, но именно Полину часто принимают за сестру Татьяны Арнтгольц – Ольгу. Они то как раз и близнецы, а с Полиной и не родственники вовсе. Ольга Арнтгольц тоже актриса, но с сестрой близнецом Татьяной они и вовсе одно лицо, хотя поклонники научились их различать, однако это не мешает путать их с Сыркиной.
Удивительно устроен человеческий мозг, который порой замечает мельчайшие детали, а иногда воспринимает образ в целом и наотрез отказывается понимать, кто есть кто. А любопытство заставляет обшарить интернет, поставив фильм на паузу, чтобы выяснить все обстоятельства про актера, который вроде бы и похож, а вроде бы и есть тот самый, из другого фильма. В мире 7,5 миллиардов людей, а среди них все равно масса похожих, так почему же российский шоу-бизнес должен быть исключением, к тому же, несмотря на то, что актеры должны обладать характерностью и индивидуальностью, режиссеры нередко составляют образ исходя из типичных представлений о положительном или отрицательном образе.
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