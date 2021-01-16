Красота Вьетнама: женщины в традиционном костюме аозай

В своей коллекции снимков французский фотограф Рехан воспевает красоту вьетнамских женщин, особый шарм которым придает традиционный костюм аозай. На вьетнамском языке слово «аозай» означает длинную рубаху или платье. В современной жизни это платье носят женщины на праздничных мероприятиях, в торжественной обстановке, и оно также является форменным костюмом школьниц и студенток во Вьетнаме.







В городе Хойан







Аозай – традиционный вьетнамский костюм







Молитва в храме города Хошимин.







Аллея в Хойане







Возвращение домой







Раннее утро в городе Хойан







В китайском храме, Хошимин







Долина лотосов в 5 утра







Ранний завтрак в Хойане.







Раннее утро



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