В своей коллекции снимков французский фотограф Рехан воспевает красоту вьетнамских женщин, особый шарм которым придает традиционный костюм аозай. На вьетнамском языке слово «аозай» означает длинную рубаху или платье. В современной жизни это платье носят женщины на праздничных мероприятиях, в торжественной обстановке, и оно также является форменным костюмом школьниц и студенток во Вьетнаме.
В городе Хойан
Аозай – традиционный вьетнамский костюм
Молитва в храме города Хошимин.
Аллея в Хойане
Возвращение домой
Раннее утро в городе Хойан
В китайском храме, Хошимин
Долина лотосов в 5 утра
Ранний завтрак в Хойане.
Раннее утро
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Красота Вьетнама: женщины в традиционном костюме аозай
В своей коллекции снимков французский фотограф Рехан воспевает красоту вьетнамских женщин, особый шарм которым придает традиционный костюм аозай. На вьетнамском языке слово «аозай» означает длинную рубаху или платье. В современной жизни это платье носят женщины на праздничных мероприятиях, в торжественной обстановке, и оно также является форменным костюмом школьниц и студенток во Вьетнаме.
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