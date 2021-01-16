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Красота Вьетнама: женщины в традиционном костюме аозай

В своей коллекции снимков французский фотограф Рехан воспевает красоту вьетнамских женщин, особый шарм которым придает традиционный костюм аозай. На вьетнамском языке слово «аозай» означает длинную рубаху или платье. В современной жизни это платье носят женщины на праздничных мероприятиях, в торжественной обстановке, и оно также является форменным костюмом школьниц и студенток во Вьетнаме.

Красота Вьетнама: женщины в традиционном костюме аозай

В городе Хойан

Красота Вьетнама: женщины в традиционном костюме аозай

Аозай – традиционный вьетнамский костюм

Красота Вьетнама: женщины в традиционном костюме аозай

Молитва в храме города Хошимин.

Красота Вьетнама: женщины в традиционном костюме аозай

Аллея в Хойане

Красота Вьетнама: женщины в традиционном костюме аозай

Возвращение домой

Красота Вьетнама: женщины в традиционном костюме аозай

Раннее утро в городе Хойан

Красота Вьетнама: женщины в традиционном костюме аозай

В китайском храме, Хошимин

Красота Вьетнама: женщины в традиционном костюме аозай

Долина лотосов в 5 утра

Красота Вьетнама: женщины в традиционном костюме аозай

Ранний завтрак в Хойане.

Красота Вьетнама: женщины в традиционном костюме аозай

Раннее утро

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