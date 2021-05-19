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Способы экономии пространства в квартире

В нашей сегодняшней статье мы собрали для вас топ самых уникальных идей, которые помогут вам правильно организовать пространство в вашем доме и сэкономить много места. Интересно? Тогда продолжайте читать нашу статью дальше, и вы узнаете много интересной и полезной информации!

1. Дополнительное пространство для хранения вещей в шкафчике


Если в вашем шкафчике недостаточно места для хранения всех ваших вещей, можно прибегнуть к простому способу. Просто повесьте несколько удобных контейнеров на стену дверцы для дополнительного хранения вещей.

Способы экономии пространства в квартире

2. Скрытое пространство для хранения проводов


Эта настенная подставка для телевизора не только скрывает все провода, но также может служить хранилищем для DVD, пульта дистанционного управления и других гаджетов.
Способы экономии пространства в квартире

3. Альтернатива тумбочкам


Тумбочки могут занимать достаточно много пространства в вашей спальне, поэтому хорошей альтернативой будет компактное изголовье с выдвижными ящиками. Кроме того, все ваши вещи не будут пылиться.
Способы экономии пространства в квартире

4. Крючки на стене для хранения кастрюль и сковородок


Где вы храните все ваши кастрюли и сковородки? Мы уверены, что все они спрятаны где-то глубоко в кухонных шкафах. Если мы оказались правы, вы, вероятно, из тех людей, кто тратит много времени, пытаясь добраться до той или иной кастрюли.
Самое простое решение — это повесить их на стену на специальные крючки. Таким образом, вы будете иметь под рукой всё самое необходимое, а также сможете сэкономить много места.
Способы экономии пространства в квартире

5. Многофункциональная мебель


Если на кухне нет места для полноразмерного обеденного стола, вы всегда можете использовать альтернативу. Например, шкаф-стол, в котором можно хранить посуду, и который можно использовать как обеденный стол. Два в одном!
Способы экономии пространства в квартире

6. Контейнеры для хранения игрушек и изделий ручной работы


Если вы любите шить, рисовать, вязать или заниматься любыми другими видами ремесел, этот способ хранения вам непременно подойдёт. Когда эти вещи не организованы, все эти мелочи создают настоящий хаос. Так что вооружитесь большими контейнерами для функционального хранения всех предметов.
Способы экономии пространства в квартире

7. Контейнеры для хранения овощей


Всегда непросто найти место для хранения некоторых продуктов. Картофель, морковь, лук всегда занимают слишком много места, когда вы храните их в мешках. Попробуйте использовать контейнеры, которые пропускают воздух, а также вы можете наклеить на них бирки и подписать их.
Способы экономии пространства в квартире

8. Идеальное место для полки


Полки могут быть выполнены в разных формах и размерах, поэтому вы с лёгкостью сможете выбрать любую на своему вкусу. Эта лестница-полка прекрасно подходит для хранения таких элементов декора, как цветы, книги, статуэтки, а также она прекрасно впишется в интерьер вашего дома.
Способы экономии пространства в квартире

9. Многофункциональная двухъярусная кровать


Двухъярусная кровать, но необычная, а с встроенным письменным столом — прекрасный вариант для детей. Письменный стол, полки для книг и игрушек и даже небольшой шкаф для хранения вещей — всё это находиться в шаговой доступности. Дети будут довольны таким организованным и компактным пространством!
Способы экономии пространства в квартире

10. Альтернатива гладильной доске


Если вы не можете найти место для гладильной доски в вашем доме, лучшим вариантом будет не покупать её и не захламлять пространство. Это не значит, что вы должны прекратить гладить одежду, вы просто должны найти другой способ решения этой проблемы. Например, хорошее гладильное одеяло может быть отличной альтернативой. Вы можете хранить его как и где угодно, и использовать тогда, когда оно вам понадобится.
Способы экономии пространства в квартире
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Квартирапространство
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