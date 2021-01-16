Как воруют автомобили в наше время, и можно ли защититься от угона

Так - никто уже давно не угоняет. |Фото: 1obl.ru.

Угоняют вот так. |Фото: echokieva.com.

Сегодня достаточно специального софта. |Фото: Pinterest.

Угнанные машины потрошат на запчасти. |Фото: drive2.ru.

Может помочь фольга. ¦Фото: sm-news.ru.