Почему у советской техники не было пультов управления

Пожалуй, любого человека, нашедшего советское время, на вопрос: «А какой был пульт от телевизора в СССР?» шутит, что он был самым младшим в семье. Другой распространенный ответ на этот вопрос - слово «плоскогубцы». А все потому, что при производстве советских телевизоров для переключения каналов предусматривался только соответствующий рычаг на самих телевизорах. Но последний быстро сломался, и пришлось использовать просто плоскогубцы.

Сегодня сложно представить телевизор или плазму без пульта ДУ. И хотя эксперты говорят, что при современных темпах развития технологий возраст этого гаджета остался недолгим, пока что их можно найти в каждом доме. Но в советское время пульты ДУ были не просто редкостью - их банально не делали для большинства моделей телевизоров СССР. И это при том, что эти гаджеты появились очень давно.

В советское время сидели недалеко от телевизора, потому что не было возможности переключить канал с дивана.

Первый случай дистанционного управления принадлежит знаменитому Николе Тесла. /Фото: publy.ru

На самом деле такая практика кажется странной, ведь такой гаджет, как пульт, создали гораздо раньше, чем могли себе представить советские граждане. Первым человеком, получившим патент на устройство такого механизма, стал легендарный Никола Тесла.

Разумеется, в данном случае речь не идет о телевидении: с помощью своего устройства ученый управлял моделью лодки. И произошло это знаменательное событие в позапрошлом веке - в 1898 году.

Следующими, кто внес значительный вклад в развитие технологии дистанционного управления, были, как ни странно, немецкие инженеры гитлеровского периода. Они, как и следовало ожидать, развили его в военном направлении. Так, именно на территории Третьего рейха была создана первая зенитная ракета на дистанционном управлении «Вассерфаль» (с немецкого «Водопад»). И именно от Германии, после ее капитуляции, союзники получили развитие системы дистанционного управления, и со временем она перекочевала из чисто военной сферы в гражданскую.

Кто бы мог подумать, что путь к появлению пульта для телевизора лежит через зенитную ракету Гитлера. /Фото: popmeсh.ru

Реклама проводного пульта от телевизора. /Фото: dnk.ru

Собственно, первый пульт от телевизора появился на Западе в середине прошлого века.Их эволюция поначалу была связана не столько с внешним видом, сколько с принципом работы.Например, первым пультом дистанционного управления считается гаджет с понятным названием «Lazy Bones», что на английском языке означает «ленивые кости».Этот необычный гаджет был разработан специалистами Zenith Electronics.Правда он был не полностью автономным, а подключался к телевизору длинным кабелем.Но это изобретение также стало поистине революционным.

Но предшественником современных беспроводных пультов дистанционного управления является гаджет Flashmatic, который был разработан в 1955 году инженером Юджином Полли. Его внешний вид на сегодняшний день очень оригинален: по сути, он был одновременно похож на фонарик и пистолет на заправке. А работал он следующим образом: гаджет направил луч света на фотоэлемент телевизора и канал переключился..

Не зря на коробке с пультом есть слово оружие - он действительно напоминает пистолет. /Фото: blogspot.com

При всей революционности изобретения, оно явно требовало доработки. /Фото: pinterest.de

Честно говоря, пользователям Flashmatic это не понравилось. У этого пульта было несколько недостатков, которые делали его чрезвычайно неудобным в использовании. Так, фотоэлемент телевизора считывал свет не только с самого гаджета, но и с других источников, поэтому часто происходило самопроизвольное переключение каналов. К тому же этот пульт действовал направленно, но с небольшим радиусом, чтобы он работал, нужно было иметь буквально идеальное прицеливание.

Собственно, неудивительно, что технология довольно быстро прошла модернизацию, и свет увидел новый гаджет для дистанционного управления. Итак, год спустя, в 1956 году, был создан ультразвуковой механический Zenith Space Commander. Его принцип работы также отличался от предшественника: при нажатии кнопки включался звук, работающий на определенной частоте, которую улавливал микрофон ТВ-приемника.

С этим изобретением связано одно забавное любопытство. Как позже показала практика, у простого детского ксилофона часть своих частот совпадала с частотами, на которых работал Zenith Space Commander. Так получилось, что довольно часто игра малыша на ксилофоне становилась причиной самопроизвольного переключения каналов на телевизоре.

Еще один пульт на пути к сегодняшним аналогам. /Фото: flashbak.com

Реклама пульта к цветному телевизору 1974 года выпуска. /Фото: telesputnik.ru

Проводной пульт для советского лампового телевизора. /Фото: youla.io

У отсутствия пульта для советского телевизора были свои причины. /Фото: cnews.com

А вот следующий прорыв в эволюции пультов дистанционного управления произошел в 1974 году, когда специалисты фирм GRUNDIG и MAGNAVOX в рамках совместной работы поставили в производство первый цветной телевизор с микропроцессором управления на ИК-лучах. К нему прилагался пульт, который был максимально похож на современные. Именно его можно назвать первым их серии тех, которые мы сегодня видим на полках магазинов бытовой техники.История развития технологии дистанционного управления телевизорами наглядно демонстрирует, что она могла распространиться по планете гораздо быстрее, чем это произошло на самом деле. Но почему же в Советском Союзе пульты было днем с огнем не сыскать? Справедливости ради следует отметить, что эти гаджеты все-таки в единичных случаях, но делались для некоторых телевизоров в СССР был. Первые же гаджеты были созданы для телевизора «Горизонт» в первой половине 1970-х годов. Они были с пятиметровым проводом, и назвать их удобными было трудно.Но эти случаи скорее исключение из правила, ведь первые пульты массово стали предусматриваться к советским телевизорам только в восьмидесятых. А до этого в технику только встраивали разъем для проводного гаджета, но покупать его требовалось отдельно, да и денег он стоил немалых. Причин отказа советского производства от пультов историки называют несколько. Во-первых, подобные гаджеты считались буржуазным излишком - мол, здоровый советский народ трудящихся не поленится встать лишний раз, чтобы канал переключить.Во-вторых, производство пульта дистанционного управления для каждого телевизора значительно увеличивала бы себестоимость техники, а цена телевизора поначалу и так серьезно кусалась: по информации Novate.ru, первые гаджеты могли «тянуть» на треть от общей стоимости производства телевизора. Ну, и в-третьих, количество каналов на советском телевидении, как впрочем и их контент в сравнении с современным ассортиментом представляется попросту ничтожным, поэтому и переключали несколько десятков лет назад каналы намного реже, чем мы сегодня.