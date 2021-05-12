Как роль Светы Букиной сыграла злую шутку с актрисой: Больше не «Счастливы вместе»

Любая начинающая актриса мечтает о такой роли, которая сразу сделает ее узнаваемой и популярной во всей стране. Дарье Сагаловой в этом повезло – уже через год после кинодебюта она получила роль, превратившую ее в 21 год в настоящую звезду, – Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе». В этом образе актриса появлялась на экранах на протяжении семи лет. Тогда она не могла предположить, что ее самая яркая героиня станет главным препятствием в дальнейшем развитии актерской карьеры…
Актриса Дарья Сагалова | Фото: kino-teatr.ru
Дарья Сагалова родилась и выросла в подмосковном Подольске. Ее родители работали экономистами, а вот одна из бабушек была балериной и передала внучке увлечение танцами. Когда Даше исполнилось 6 лет, бабушка отвела ее в хореографическую школу «Фантазия», где девочка вскоре стала одной из солисток коллектива. Во время выступления на одном из танцевальных конкурсов на артистизм Сагаловой обратил внимание директор Государственного театра киноактера и предложил ей главную роль в спектакле «Золушка». Хотя постановку позже отменили, Дарье дали другую роль – принцессу Мари в «Щелкунчике». С этого и началась ее актерская карьера.
Дарья Сагалова в спектакле *Щелкунчик* | Фото: uznayvse.ru
После окончания школы она поступила в Московский государственный университет культуры и искусств на хореографический факультет. Во время учебы Дарья продолжала выступать на сцене Театра киноактера и начала принимать участие в кастингах. Так она в 20 лет получила свою первую роль в кино – в мелодраме Виктора Мережко «Одиночество любви». После этого она сыграла еще несколько ролей второго плана, а спустя год получила свою первую главную роль в сериале «Счастливы вместе» – российской версии американского ситкома «Женаты… с детьми».
Дебютная кинороль Дарьи Сагаловой в фильме *Одиночество любви*, 2005 | Фото: kino-teatr.ru
Дарья Сагалова в образе Светы Букиной | Фото: uznayvse.ru
Сагаловой досталась роль дочери семейной пары Букиных, хотя на самом деле она была всего на 5 лет моложе своей экранной мамы – актрисы Натальи Бочкаревой. В 21 год Дарья сыграла 16-летнюю Свету Букину, первую красавицу школы. Героиня Дарьи была типичной блондинкой из анекдотов, легкомысленной и не обремененной интеллектом. В этом образе она появлялась во всех сезонах сериала на протяжении 7 лет. За это время семейство Букиных обзавелось многотысячной армией поклонников, а Дарья Сагалова из начинающей никому не известной актрисы превратилась в одну из самых узнаваемых и популярных звезд кино.
Герои сериала *Счастливы вместе* | Фото: aif.ru
Дарья Сагалова в образе Светы Букиной | Фото: uznayvse.ru
К такому всплеску внимания к ее персоне Дарья оказалась не готова. Она рассказывала: «Тогда чрезмерное внимание меня сильно напрягало, потому что все люди, особенно молодежь, думали, что знакомы со мной и являются моими друзьями – сразу на «ты»… Раздражают не просьбы сфотографироваться, а когда исподтишка пытаются запечатлеть меня в момент, когда я ем или не очень хорошо выгляжу, но особенно злит, когда фотографируют детей – не приемлю этого!».
Герои сериала *Счастливы вместе* | Фото: pic-words.com
Дарья Сагалова в сериале *Счастливы вместе* | Фото: podolskriamo.ru
Поначалу актриса была благодарна той роли, которая принесла ей успех. Она говорила: «Лично для меня эта роль не какая-то ассоциативная привязка, а моя визитная карточка – не каждый актер может похвастаться такой «визиткой»… Конечно же, роль Светы Букиной отразилась на моей жизни. Это сказалось и на работе, и окружающие люди воспринимали меня, как Светку. Сейчас, мне кажется, уже мало кто сравнил бы меня с Букиной». Со временем она стала замечать, что Света Букина начала в сознании многих людей замещать ее настоящую, а ведь в реальной жизни актриса была полной противоположностью своей героини. Сагалова никогда не была легкомысленной блондинкой, меняющей поклонников, как перчатки. На первом месте у нее всегда стояли семейные ценности. Еще в 26 лет она вышла замуж за человека, который не имеет отношения к миру шоу-бизнеса, у пары родилось трое детей.
Дарья Сагалова в роли Светы Букиной и в наши дни | Фото: 24smi.org
Актриса Дарья Сагалова | Фото: podolskriamo.ru
Роль, ставшая ее визитной карточкой, сыграла с ней злую шутку: за 7 лет все так привыкли к образу Светы Букиной, что в другом амплуа актрису не представляли ни зрители, ни режиссеры. Все новые предложения были однотипными – ее все так же приглашали на роли глуповатых блондинок, не доверяя ей серьезных масштабных работ. Оставаться актрисой одной роли Дарья Сагалова не хотела, а потому редко давала согласие на съемки в новых фильмах. К тому же она всегда старалась максимум времени и внимания отдавать своей большой семье, ведь немногим актрисам удается совмещать карьеру с воспитанием троих детей. Сегодня она говорит, что не согласилась бы на участие в проектах с такой занятостью, ведь съемки в сериале «Счастливы вместе» были ежедневными и не оставляли времени ни на учебу, ни на семью.
Дарья Сагалова в сериале *По горячим следам*, 2011 | Фото: kino-teatr.ru
Тем не менее Сагалова не ушла из профессии. Она периодически снимается в тех фильмах, которые позволяют раскрыть новые грани ее актерского таланта: так, в 2011 г. в детективном сериале «По горячим следам» Дарья Сагалова сыграла стажера в специальном отделе МВД, занимающимся поиском пропавших людей, в 2014 г. она исполнила одну из главных ролей в двух сезонах фантастического сериала «Тайный город», в 2018 г. появилась в образе бортпроводницы в комедийном сериале «Улетный экипаж».
Актриса Дарья Сагалова | Фото: kino-teatr.ru
Актриса Дарья Сагалова | Фото: kino-teatr.ru
Помимо актерской профессии, у Дарьи Саголовой есть и другие любимые занятия. Увлечение танцами осталось с юности, в 2008 г. она в паре с Антоном Ковалевым заняла первое место в телепроекте «Танцы со звездами», а спустя год, окончив университет, открыла собственную танцевальную студию. В 2016 г. Сагалова получила еще одно высшее образование на факультете журналистики МГУ. С 2009 г. она работает на телевидении в качестве ведущей развлекательных шоу.
Актриса в наши дни | Фото: vokrug.tv, pic-words.com
Сегодня 35-летняя актриса не переживает о несыгранных ролях и чувствует себя абсолютно счастливой. Она говорит: «На первое место я ставлю семью – не боюсь потерять свою востребованность у зрителей. Если это твое, то от тебя не уйдет. Я очень люблю профессию, своего зрителя, но семью и детей я люблю больше. В гонке за тем, чтобы быть всегда на виду и на слуху, можно потерять семью, а она куда важнее. Женское счастье и смысл жизни, по моему мнению, заключается именно в семье». Они больше не «счастливы вместе» с Букиными, но за кадром сериала ей удалось построить крепкую счастливую семью.
Актриса с мужем и детьми | Фото: pic-words.com
Актриса Дарья Сагалова | Фото: podolskriamo.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии