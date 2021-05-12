С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    только джапанам и подходит.Плацкарт по-японс...
  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...
  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...

Как роль Светы Букиной сыграла злую шутку с актрисой: Больше не «Счастливы вместе»


Как роль Светы Букиной сыграла злую шутку с актрисой: Больше не «Счастливы вместе»

Любая начинающая актриса мечтает о такой роли, которая сразу сделает ее узнаваемой и популярной во всей стране. Дарье Сагаловой в этом повезло – уже через год после кинодебюта она получила роль, превратившую ее в 21 год в настоящую звезду, – Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе». В этом образе актриса появлялась на экранах на протяжении семи лет. Тогда она не могла предположить, что ее самая яркая героиня станет главным препятствием в дальнейшем развитии актерской карьеры…

Актриса Дарья Сагалова | Фото: kino-teatr.ru

Актриса Дарья Сагалова | Фото: kino-teatr.ru

Дарья Сагалова родилась и выросла в подмосковном Подольске. Ее родители работали экономистами, а вот одна из бабушек была балериной и передала внучке увлечение танцами. Когда Даше исполнилось 6 лет, бабушка отвела ее в хореографическую школу «Фантазия», где девочка вскоре стала одной из солисток коллектива. Во время выступления на одном из танцевальных конкурсов на артистизм Сагаловой обратил внимание директор Государственного театра киноактера и предложил ей главную роль в спектакле «Золушка». Хотя постановку позже отменили, Дарье дали другую роль – принцессу Мари в «Щелкунчике». С этого и началась ее актерская карьера.
Дарья Сагалова в спектакле *Щелкунчик* | Фото: uznayvse.ru

Дарья Сагалова в спектакле *Щелкунчик* | Фото: uznayvse.
ru

После окончания школы она поступила в Московский государственный университет культуры и искусств на хореографический факультет. Во время учебы Дарья продолжала выступать на сцене Театра киноактера и начала принимать участие в кастингах. Так она в 20 лет получила свою первую роль в кино – в мелодраме Виктора Мережко «Одиночество любви». После этого она сыграла еще несколько ролей второго плана, а спустя год получила свою первую главную роль в сериале «Счастливы вместе» – российской версии американского ситкома «Женаты… с детьми».
Дебютная кинороль Дарьи Сагаловой в фильме *Одиночество любви*, 2005 | Фото: kino-teatr.ru

Дебютная кинороль Дарьи Сагаловой в фильме *Одиночество любви*, 2005 | Фото: kino-teatr.ru

 
Дарья Сагалова в образе Светы Букиной | Фото: uznayvse.ru

Дарья Сагалова в образе Светы Букиной | Фото: uznayvse.ru

Сагаловой досталась роль дочери семейной пары Букиных, хотя на самом деле она была всего на 5 лет моложе своей экранной мамы – актрисы Натальи Бочкаревой. В 21 год Дарья сыграла 16-летнюю Свету Букину, первую красавицу школы. Героиня Дарьи была типичной блондинкой из анекдотов, легкомысленной и не обремененной интеллектом. В этом образе она появлялась во всех сезонах сериала на протяжении 7 лет. За это время семейство Букиных обзавелось многотысячной армией поклонников, а Дарья Сагалова из начинающей никому не известной актрисы превратилась в одну из самых узнаваемых и популярных звезд кино.
Герои сериала *Счастливы вместе* | Фото: aif.ru

Герои сериала *Счастливы вместе* | Фото: aif.ru

 
Дарья Сагалова в образе Светы Букиной | Фото: uznayvse.ru

Дарья Сагалова в образе Светы Букиной | Фото: uznayvse.ru

К такому всплеску внимания к ее персоне Дарья оказалась не готова. Она рассказывала: «Тогда чрезмерное внимание меня сильно напрягало, потому что все люди, особенно молодежь, думали, что знакомы со мной и являются моими друзьями – сразу на «ты»… Раздражают не просьбы сфотографироваться, а когда исподтишка пытаются запечатлеть меня в момент, когда я ем или не очень хорошо выгляжу, но особенно злит, когда фотографируют детей – не приемлю этого!».
Герои сериала *Счастливы вместе* | Фото: pic-words.com

Герои сериала *Счастливы вместе* | Фото: pic-words.com

 
Дарья Сагалова в сериале *Счастливы вместе* | Фото: podolskriamo.ru

Дарья Сагалова в сериале *Счастливы вместе* | Фото: podolskriamo.ru

Поначалу актриса была благодарна той роли, которая принесла ей успех. Она говорила: «Лично для меня эта роль не какая-то ассоциативная привязка, а моя визитная карточка – не каждый актер может похвастаться такой «визиткой»… Конечно же, роль Светы Букиной отразилась на моей жизни. Это сказалось и на работе, и окружающие люди воспринимали меня, как Светку. Сейчас, мне кажется, уже мало кто сравнил бы меня с Букиной». Со временем она стала замечать, что Света Букина начала в сознании многих людей замещать ее настоящую, а ведь в реальной жизни актриса была полной противоположностью своей героини. Сагалова никогда не была легкомысленной блондинкой, меняющей поклонников, как перчатки. На первом месте у нее всегда стояли семейные ценности. Еще в 26 лет она вышла замуж за человека, который не имеет отношения к миру шоу-бизнеса, у пары родилось трое детей.
Дарья Сагалова в роли Светы Букиной и в наши дни | Фото: 24smi.org

Дарья Сагалова в роли Светы Букиной и в наши дни | Фото: 24smi.org

 
Актриса Дарья Сагалова | Фото: podolskriamo.ru

Актриса Дарья Сагалова | Фото: podolskriamo.ru

Роль, ставшая ее визитной карточкой, сыграла с ней злую шутку: за 7 лет все так привыкли к образу Светы Букиной, что в другом амплуа актрису не представляли ни зрители, ни режиссеры. Все новые предложения были однотипными – ее все так же приглашали на роли глуповатых блондинок, не доверяя ей серьезных масштабных работ. Оставаться актрисой одной роли Дарья Сагалова не хотела, а потому редко давала согласие на съемки в новых фильмах. К тому же она всегда старалась максимум времени и внимания отдавать своей большой семье, ведь немногим актрисам удается совмещать карьеру с воспитанием троих детей. Сегодня она говорит, что не согласилась бы на участие в проектах с такой занятостью, ведь съемки в сериале «Счастливы вместе» были ежедневными и не оставляли времени ни на учебу, ни на семью.
Дарья Сагалова в сериале *По горячим следам*, 2011 | Фото: kino-teatr.ru

Дарья Сагалова в сериале *По горячим следам*, 2011 | Фото: kino-teatr.ru

Тем не менее Сагалова не ушла из профессии. Она периодически снимается в тех фильмах, которые позволяют раскрыть новые грани ее актерского таланта: так, в 2011 г. в детективном сериале «По горячим следам» Дарья Сагалова сыграла стажера в специальном отделе МВД, занимающимся поиском пропавших людей, в 2014 г. она исполнила одну из главных ролей в двух сезонах фантастического сериала «Тайный город», в 2018 г. появилась в образе бортпроводницы в комедийном сериале «Улетный экипаж».
Актриса Дарья Сагалова | Фото: kino-teatr.ru

Актриса Дарья Сагалова | Фото: kino-teatr.ru

 
Актриса Дарья Сагалова | Фото: kino-teatr.ru

Актриса Дарья Сагалова | Фото: kino-teatr.ru

Помимо актерской профессии, у Дарьи Саголовой есть и другие любимые занятия. Увлечение танцами осталось с юности, в 2008 г. она в паре с Антоном Ковалевым заняла первое место в телепроекте «Танцы со звездами», а спустя год, окончив университет, открыла собственную танцевальную студию. В 2016 г. Сагалова получила еще одно высшее образование на факультете журналистики МГУ. С 2009 г. она работает на телевидении в качестве ведущей развлекательных шоу.
Актриса в наши дни | Фото: vokrug.tv, pic-words.com

Актриса в наши дни | Фото: vokrug.tv, pic-words.com

Сегодня 35-летняя актриса не переживает о несыгранных ролях и чувствует себя абсолютно счастливой. Она говорит: «На первое место я ставлю семью – не боюсь потерять свою востребованность у зрителей. Если это твое, то от тебя не уйдет. Я очень люблю профессию, своего зрителя, но семью и детей я люблю больше. В гонке за тем, чтобы быть всегда на виду и на слуху, можно потерять семью, а она куда важнее. Женское счастье и смысл жизни, по моему мнению, заключается именно в семье». Они больше не «счастливы вместе» с Букиными, но за кадром сериала ей удалось построить крепкую счастливую семью.
Актриса с мужем и детьми | Фото: pic-words.com

Актриса с мужем и детьми | Фото: pic-words.com

 
Актриса Дарья Сагалова | Фото: podolskriamo.ru

Актриса Дарья Сагалова | Фото: podolskriamo.ru

 

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как роль Светы Букиной сыграла злую шутку с актрисой: Больше не «Счастливы вместе»

И не забудьте:
Как роль Светы Букиной сыграла злую шутку с актрисой: Больше не «Счастливы вместе»Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Звезда Mortal Kombat Тан сыграет в голливудской версии "Иронии судьбы"

Читать
Как «блондинка в законе» Риз Уизерспун создала самый влиятельный книжный клуб США
Материал, выбранный редакторами МиртесенКонвейер новостей

Как «блондинка в законе» Риз Уизерспун создала самый влиятельный книжный клуб США

7 знаменитостей,кариера которых оказалась под угрозой из-за нелепых случаев:Артем Дзюба,Джонни Депп
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

7 знаменитостей,кариера которых оказалась под угрозой из-за нелепых случаев:Артем Дзюба,Джонни Депп

Почему Ольга Дроздова решила завершить карьеру
Материал, выбранный редакторами МиртесенШоубиз- бессмысленный и беспощадный

Почему Ольга Дроздова решила завершить карьеру

Российская активистка Никонова умерла в Москве в возрасте 43 лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Российская активистка Никонова умерла в Москве в возрасте 43 лет

Скончалась одна из самых известных российских блогеров Татьяна Никонова
Материал, выбранный редакторами МиртесенЕва.ру

Скончалась одна из самых известных российских блогеров Татьяна Никонова

Вдова Булдакова высказалась о слухах про молодого любовника
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Вдова Булдакова высказалась о слухах про молодого любовника

51-летняя Лопес устроила шалости в гримерке с неизвестным мужчиной: "Вот так молодеют"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

51-летняя Лопес устроила шалости в гримерке с неизвестным мужчиной: "Вот так молодеют"

Умерла активистка Татьяна Никонова
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Умерла активистка Татьяна Никонова

Бояков подписал пятилетний контракт с МХАТ имени Горького
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Бояков подписал пятилетний контракт с МХАТ имени Горького

История о том, как Роберт Палмер (Robert Palmer) придумал свой хит Addicted To Love
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о Музыке

История о том, как Роберт Палмер (Robert Palmer) придумал свой хит Addicted To Love

Лилия Ребрик улетела на отдых и неожиданно встретила свою новую "любовь": "Это же надо..."
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Лилия Ребрик улетела на отдых и неожиданно встретила свою новую "любовь": "Это же надо..."

Виктория Макарская рассказала о «матерях-террористках»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Виктория Макарская рассказала о «матерях-террористках»

«Замечательный тандем»: Варнава показала редкое фото с бойфрендом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Замечательный тандем»: Варнава показала редкое фото с бойфрендом

Звезда «Дома-2» бьется за жизнь третьего ребенка
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Звезда «Дома-2» бьется за жизнь третьего ребенка

Дворник-модель показал роскошный ремонт, который ему сделали жители Уфы
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Дворник-модель показал роскошный ремонт, который ему сделали жители Уфы

Билли Айлиш больше не хочет выкладывать свои фото из-за слишком бурной реакции на снимки в нижнем белье
Материал, выбранный редакторами МиртесенMainStyles

Билли Айлиш больше не хочет выкладывать свои фото из-за слишком бурной реакции на снимки в нижнем белье

Умер бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Умер бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин

Участница Евровидения-2018 Самойлова выступила в поддержку певицы Манижи
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Участница Евровидения-2018 Самойлова выступила в поддержку певицы Манижи

Филипп Киркоров назвал свою фаворитку на Евровидении-2021 и сравнил ее с Пугачевой
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Филипп Киркоров назвал свою фаворитку на Евровидении-2021 и сравнил ее с Пугачевой

Юморист Геннадий Хазанов рассказал, как его едва не погубил алкоголь
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Юморист Геннадий Хазанов рассказал, как его едва не погубил алкоголь

Геннадий Хазанов порадовался за семью Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Геннадий Хазанов порадовался за семью Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Калязин примет Международный хоровой фестиваль
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

Калязин примет Международный хоровой фестиваль

Актриса Наталья Антонова призналась, что сын просил ее больше не рожать после смерти брата
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Актриса Наталья Антонова призналась, что сын просил ее больше не рожать после смерти брата

Не прошло и недели: Экстренно прооперированная Бузова устроила интенсивную тренировку
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Не прошло и недели: Экстренно прооперированная Бузова устроила интенсивную тренировку

Звезда советских фильмов Светлана Светличная задумалась о собственной смерти
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Звезда советских фильмов Светлана Светличная задумалась о собственной смерти

Актриса Наталия Антонова рассказала о реакции старшего сына на смерть новорожденного брата
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Актриса Наталия Антонова рассказала о реакции старшего сына на смерть новорожденного брата

Певицу Граймс госпитализировали из-за панической атаки
Материал, выбранный редакторами МиртесенMainStyles

Певицу Граймс госпитализировали из-за панической атаки

Дети актрисы Натальи Антоновой уговаривали ее не рожать больше из-за смерти брата
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Дети актрисы Натальи Антоновой уговаривали ее не рожать больше из-за смерти брата

Светлана Светличная призналась, что чувствует себя плохо и готовится к смерти
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Светлана Светличная призналась, что чувствует себя плохо и готовится к смерти

Киркоров рассказал, кто из участниц Евровидения-2021 напоминает ему молодую Пугачеву
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Киркоров рассказал, кто из участниц Евровидения-2021 напоминает ему молодую Пугачеву

Геннадий Хазанов публично признался в любви своей супруге
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Геннадий Хазанов публично признался в любви своей супруге

Украинский актер и цыганский композитор Игорь Крикунов умер в 67 лет из-за коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета «Культура»

Украинский актер и цыганский композитор Игорь Крикунов умер в 67 лет из-за коронавируса

Светлана Светличная из-за самочувствия заговорила о похоронах
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Светлана Светличная из-за самочувствия заговорила о похоронах

Светлана Макарова скончалась на 83-м году жизни
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Светлана Макарова скончалась на 83-м году жизни

Звезда "Бриллиантовой руки" Светличная попросила детей "похоронить ее достойно"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Звезда "Бриллиантовой руки" Светличная попросила детей "похоронить ее достойно"

Картина дня

наверх