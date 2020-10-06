История одного бизнеса, достойная экранизации: пенсионерки, Крым, бордель, миллионы, побег

Пресс-служба Управления МВД России по г. Ялта сообщила, что недавно правоохранителями был раскрыт самый большой «дом терпимости» за всю обозримую историю полуострова. Специфическое заведение открыло свои двери для посетителей в 2015 году и было закрыто лишь в октябре 2018. Удивительно, но полиция заинтересовалась борделем уже после его фактического закрытия.

Бордель находился вовсе не в укромном месте, известном лишь избранным, а в самом центре Ялты в санатории, носящем имя С.М. Кирова. От ялтинской набережной и Пушкинского бульвара публичный дом отделяли всего несколько минут пешей прогулки, что обеспечивало постоянный приток клиентов во время курортного сезона. Заведение занимало обширный цокольный этаж лечебно-профилактического заведения и, в целях конфиденциальности, имело отдельный вход.

Но больше всего удивило правоохранителей не место, где работало заведение и даже не его размах, а то, что его владелицами оказались две ялтинские пенсионерки, Елизавета Петровна Кирюшкина 1949 года рождения и Дарья Нестеровна Витяева 1951 года рождения.

Идея начать свой высокодоходный бизнес у женщин появилась после появления в сети известного видео, в котором Дмитрий Медведев на вопрос о пенсиях советует крымчанам держаться, не падать духом и желает здоровья.

Понимая, что безбедную старость можно обеспечить себе лишь самостоятельно, Елизавета Петровна, идейный вдохновитель проекта, начала разрабатывать бизнес-план. В 2015 году на полуострове начался настоящий квартирный бум — скупалась по солидной цене любая недвижимость, пригодная для сдачи отдыхающим. Ажиотаж на рынке квартир позволил Петровне и ее подруге выгодно продать две свои трехкомнатные квартиры, выручив за них внушительные 11 миллионов рублей.

Из полученной суммы в бизнес были тут же инвестированы 9 240 000 рублей. Основными затратами стала долгосрочная аренда цокольного этажа в популярном санатории, отделка помещений, приобретение мебели и оборудования, а также организация отдельного входа с улицы.

Нужно сказать, что с директором санатория договориться было несложно, так как нижний этаж комплекса долгие годы находился в полном запустении и приносил одни лишь убытки. Поэтому, когда за его аренду были предложены 1 000 000 рублей в месяц, трудно было не согласиться.

Аренду бабушки платили аккуратно, но предпочитали рассчитываться наличными, избегая бухгалтерской волокиты. По мнению полиции, этот факт также во многом повлиял на то, что бизнес так долго удавалось держать в секрете. Дела у пенсионерок очень быстро наладились, и открытый в апреле центр предоставления сексуальных услуг уже к июню приносил стабильных 7 000 000 рублей в месяц.

Бордель процветал не только из-за своего удачного расположения. К 2015 году в Ялте и ее окрестностям удалось искоренить практически все подобные фирмы, а индивидуалки, по понятным причинам, для старушек конкурентами не являлись. Установлено, что на пике своей популярности публичный дом обеспечивал стабильной работой около 120 девушек, а одновременно в заведении находилось не менее 40−50 путан.

Фонд заработной платы в борделе YaldaSun, а именно так назвали свое заведение бабушки, составлял около 5 000 000 рублей. С кадрами у организаторов бизнеса проблем не возникало — после закрытия многих фирм, предоставлявших секс-услуги, в Ялте было полно скучающих дам легкого поведения. Чтобы пригласить их на собеседование, старушкам нужно было лишь разместить объявление о приеме на работу там, где ранее находились известные в городе «дома разврата».

Клиенты также «подтягивались» благодаря объявлениям. Приехав в отпуск или командировку и не отыскав любимую «точку», мужчины звонили по расклеенным на осиротевших борделях номерам и с радостью узнавали о новом месте отдыха. Спустя год о YaldaSun знал весь город, и необходимость в какой-либо рекламе полностью отпала.

История успеха двух простых ялтинских пенсионерок раскрылась неожиданно для всех. В октябре 2018 года 12 девушек из борделя обратились в полицию с заявлениями о том, что им три месяца не выплачивалась заработная плата. Выяснилось, что пожилые бизнес-леди попросили своих сотрудниц немного потерпеть, так как им нужны деньги для реализации нового проекта в Севастополе.

Все долги по зарплате бабушки божились закрыть в сентябре, но к октябрю стало ясно, что больше в YaldaSun они не появятся. Расследование показало, что пожилые дамы, прихватив все наличные из кассы и собственные солидные сбережения, отчалили к далеким берегам, а точнее в Канаду.

Чтобы беспрепятственно выехать за океан на законных основаниях, бандерши назвались лесбиянками и отправили официальное прошение о предоставлении им политического убежища. Якобы женщин ущемляли в их правах из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и они не чувствовали себя в родной стране безопасно.

Уже известно, что старые крымские «лесбиянки» обосновались в предместье Торонто, где приобрели на двоих особняк за треть миллиона долларов. Также на бабушек зарегистрирован внедорожник Toyota Land Cruiser 200, приобретенный ими для путешествий по живописной стране Североамериканского континента.

Несмотря на то, что МВД РФ один за одним отправляет в Канаду запросы на экстрадицию преступниц, это государство не собирается отдавать бабушек, ссылаясь на нарушения прав секс меньшинств.