Что переживают люди, которые скрывают эмоции

У каждого человека есть чувства. Но иногда они несвоевременные или пугающие, так что приходится упаковать их в чемодан, поставить на полку хранения эмоций и оставить до того момента, как они тебе снова понадобятся. Вот проблемы, с которыми сталкиваются все, кто скрывает чувства.
1. Паника, когда кто-то говорит, что хочет узнать тебя получше
Если эта фраза звучит в твоей голове вместе с десятью сиренами, эмоции не очень хорошо упакованы и нуждаются в переоценке.
2. Сделать что-то аморальное, чтобы понять, что ты ничего не чувствуешь
Это довольно старый трюк, но он не остановит тебя, даже если другому человеку будет неприятно.
3. Решить, что ты монстр, потому что ненавидишь любого, кто проявляет интерес
Есть ли что-то более отталкивающее, чем когда кто-то признается, что ты ему нравишься? Конечно, нет!
4. Ругаться с теми, кто говорит, что ты ведешь себя как мужик
Особенно если отношения интересны тебе не как любовь, а только как секс. Интересно, почему мужчина может быть эмоциональным банкротом, а женщина обязана любить каждого партнера? Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени просто заниматься сексом.
5. Отрицать чувства, даже если они вполне реальны
Ты не глупая, просто ты уверена, что весь этот фасад «я ничего не чувствую» защищает тебя от страстей внешнего мира. А внутри чувства тебя просто разрывают!
6. Хотеть сбежать, когда он тебе открывается
Ты прячешь эмоции, но это не значит, что все вокруг должны поступать так же. Однажды он начнет рассказывать тебе серьезную историю из своего прошлого, и ты сделаешь правильную вещь: будешь сидеть и слушать, а не продумывать план побега.
7. Не извиняться, когда он спрашивает, почему ты так отдаляешься
Говоря «я не отдаляюсь, я просто очень устала», ты в конце концов доходишь до того, что нужно или расходиться, или открываться.
8. Чувствовать себя одинокой
Эмоции можно запрятать сколь угодно далеко, но ты все равно остаешься человеком! Что, если одиночество предохраняет тебя от того, чтобы открываться? Когда-нибудь это случится, но точно не сейчас.
9. Переживать из-за чувств, которые не можешь контролировать
Внутри себя ты постоянно работаешь над тем, чтобы скрыть чувства, но они выскакивают, как из ящика Пандоры. И ты надеешься, что они останутся там, пока тебе не понадобится к ним вернуться.
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