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8 кулинарных подсказок, с которыми мясо будет сочным, суп аппетитным

8 кулинарных подсказок, с которыми мясо будет сочным, суп аппетитным

8 кулинарных подсказок, с которыми мясо будет сочным, суп аппетитным, а борщ не хуже маминого

Приготовление еды можно превратить в повседневную рутину или поле для творческих экспериментов. Каждый выбирает то, что по душе.

Если хочется внести разнообразия в обычные блюда или просто приготовить их более аппетитно, добавив новые нотки вкуса, возьмите на заметку эти кулинарные подсказки.

8 кулинарных подсказок, с которыми мясо будет сочным, суп аппетитным

1. Борщ с приятной кислинкой

Как приготовить борщ с кислинкой. |Фото: ru.tsn.ua

Как приготовить борщ с кислинкой.

Борщ - это не просто традиционное блюдо, для многих это основа основ рациона. Чтобы улучшить его вкус и внешний вид, достаточно знать всего одну хитрость. Когда вы уже приготовите бульон и будете готовы закладывать нарезанные овощи, добавьте в кастрюлю немного свежевыжатого свекольного сока. Такой концентрат подарит готовому блюду легкую кислинку, и цвет будет действительно рубиновый, а не бледно-красный.

2. Нежные куриные котлеты

Как приготовить мягкие куриные котлеты. |Фото: edimdoma.ru

Как приготовить мягкие куриные котлеты.

Чтобы приготовить котлеты из курицы, многие хозяйки добавляют к фаршу размоченный в молоке мякиш хлеба. Но намного более пышными котлетки будут, если перемешать фарш с манной крупой или размятой в пюре отварной фасолью.

3. Сахар к мясу и рыбе

Соль и сахар - всегда вместе. |Фото: mycooktes.ru

Соль и сахар - всегда вместе.

Пусть вас не смущает тот факт, что даже соленые блюда нужно подслащивать. Так они получаются с более насыщенными оттенками вкуса. Пищевая индустрия знает этот секрет, например, в рецептуре чизбургеров, картофеля фри и многих соусов из МакДоналдс есть сахар. Добавьте немного сахара в мясные и овощные блюда и в блюда из морепродуктов, и вы действительно почувствуете разницу.

4. Морковный салат

Вкусный и полезный морковный салат. |Фото: gastronom.ru

Вкусный и полезный морковный салат.

Салат с морковью - это зимний источник витаминов. Приготовьте его с яблоком, грецкими орехами и… тертым имбирем. Вкус отменный, а польза огромная.

5. Гречка

Как сварить вкусную гречневую кашу. |Фото: gastronom.ru

Как сварить вкусную гречневую кашу.

Как приготовить гречку, знает каждый. Промыть в проточной воде, поставить на огонь в кастрюле и варить до готовности. Но есть одна хитрость, которой пользуются многие шеф-повара. Чтобы вкус гречневой крупы был более насыщенным, попробуйте ее промыть, а после - прокалить на сковороде на протяжении 5-7 минут, чтобы крупа и просохла, и немного поджарилась. После - варите, как обычно. Кстати, время приготовления в этом случае значительно сократится.

6. Мясо в пиве

Мясо в пиве - просто и вкусно. |Фото: aif.ru

Мясо в пиве - просто и вкусно.

Для мариновки мяса можно использовать не только сметану, горчицу или томатный соус (напоминаем, что майонез лучше не использовать для этой цели, об этом мы писали ранее на сайте). Очень вкусно заливать мясо пивом, и так готовить его в духовке. Блюдо получается мягким и ароматным. Главное, помнить правило: для свинины и курицы берите светлое пиво, а для говядины - темное.

7. Суп

Суп с сыром в два раза аппетитнее. |Фото: homefood-tnf.blogspot.com

Суп с сыром в два раза аппетитнее.

Даже самый обычный картофельный суп можно превратить почти что в ресторанное блюдо, если добавить в него тертый сыр и немного сухариков. Так и питательнее, и аппетитнее. Мамы, берите полезный совет на заметку, если дети наотрез отказываются есть в обед первое.

8. Кофе

Чашечка эспрессо и стакан воды. |Фото: italia-russo.com

Чашечка эспрессо и стакан воды.

Наверняка вы видели, что в кафе чашку эспрессо всегда подают со стаканом воды. Это для того, чтобы чередовать вкусы: глоток воды, глоток кофе. В этом случае каждый раз вы ощущаете богатую палитру крепкого напитка. Не ленитесь, пейте так и дома. Тогда вместо огромной кружки вам достаточно будет крохотной чашечки кофе, чтобы почувствовать наслаждение.

 

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