Самый удобный способ отмыть ванну

Томаты – одни из самых популярных овощей на огороде, который любят все.

Но не всегда удается собрать большое количество вкусных и ароматных плодов.

Чтобы каждый сезон получать хороший урожай помидор в открытом грунте и в теплице, опытные огородники советуют придерживаться несложных рекомендаций.



Основные принципы получения высоких урожаев

1. Подготовка семян

2. Выращивания рассады

3. Уход за рассадой

4. Покупка рассады

6. Подготовка почвы

Другим важным фактором является обеспечение качества почвы.

7. Подготовка рассады перед высадкой в грунт

8. Особенности посадки рассады в открытый грунт

При классической посадке схема имеет следующий вид:

9. Обычная подвязка помидор

10. Шпалерная подвязка кустов

Использование шпалер позволяет:

11. Уход за растениями при выращивании в открытом грунте

Окучивание

Пасынкование растения

Внесение подкормок

12. Полив томатных кустов

13. Опрыскивание

14. Опыление

15. Особенности выращивания в теплицах

Томаты в теплицеСуществует четыре главных правила, выполнение которых позволяет ежегодно собирать с грядок большое количество ароматных помидоров:выбор сорта, который подходит для конкретной местностивысадка здоровой рассадывыбор подходящего участка для выращиванияподдержание соответствующего уходаСемена помидоровЗалог хорошей рассады и высокого урожая – качественные семена. Серьезные производители перед продажей обрабатывают их специальными антигрибковыми веществами, что увеличивает всхожесть томатов.Дезинфицировать семена можно и самостоятельно при помощи раствора марганцовки (1 грамм вещества на 1 литр воды). Для этого семечки заворачивают в кусочек марли и помещают в подготовленную жидкость на двадцать минут. По истечении времени посевной материал надо хорошо промыть в прохладной воде и просушить.Считается, что семена помидор сохраняют всхожесть на протяжении девяти лет.Но не должные условия хранения и различные другие факторы могут существенно сократить этот период. Если вы сомневаетесь в качестве семян, можно их проверить простым способом.За две-три недели до посева поместите пару семечек в полотняную тряпочку в теплую воду на сутки. Затем в этом же лоскутке оставьте в теплом месте на 3-4 дня. После семена посадите на грунт и понаблюдайте за всходами: появились ростки – с помидорными семечками все нормально, зелени нет – семена не годятся для выращивания.Отобрать неподходящий посевной материал можно и визуально. Не стоит оставлять пустотелые, слишком мелкие или крупные семена.Для ускорения всхожести томатные семечки рекомендуют выложить на влажную ткань и накрыть мокрой салфеткой на 18 часов. Все это время необходимо поддерживать достаточную влажность.Помидоры в стаканахДля выращивания собственной рассады помимо семян необходимо обзавестись рассадной тарой и почвой. Для посева семян можно использовать как специальные торфяные контейнеры (горшочки), кассеты, так и самые простые пластиковые стаканчики с дренажными отверстиями на дне. Грунт подходит универсальный посевной или смесь песка с торфом 1:1.Рассадную тару плотно наполняют почвой, которую сверху слегка увлажняют. Семена заделывают неглубоко и высевают не густо, иначе рассада будет слабой с тоненькими стебельками. Сразу после посева контейнеры накрывают пленкой, чтобы обеспечить оптимальную влажность почвы, и ставят в теплое место, где температура держится на уровне 20-23 градусов. После появления первых всходов пленку убирают.Рассада помидоровПоливают рассаду томатов тонкой струей. Заливать растений нельзя. Избыток влаги приведет к появлению черной ножкиРассадные контейнеры выставляют на места с хорошим освещением. При недостатке света растения будут плохо развиватьсяЗакладка первых соцветий происходит в конце марта – начале апреля. Если в это время цветовых почек не наблюдается, надо срезать стебель над вторым настоящим листочком, чтобы появилась пара новых побеговРассада помидоровЕсли нет желания или возможности заниматься выращиванием рассады, ее можно купить. Хороший посадочный материл легко найдется как в садовых центрах, так и у бабушек на рынке или у знакомых огородников.При покупке контейнеров с саженцами следует руководствоваться следующими моментами:Стебли растений должны быть прямостоячими и крепкими.Листья темно-зеленого цвета, без пятен и признаков вредителей.Цветущую рассаду брать рискованно. Высадка на новое место может вызвать стресс у растения, в результате чего оно не будет плодоносить.5. Высадка рассады в открытый грунтПосадка рассадыКогда наступает конец весенних заморозков (конец мая – первая половина июня) можно приступать к высадке юных томатов в открытый грунт. Проводить огородные работы рекомендуется в облачный нежаркий день или в вечернее время.Лучше всего помидорные растения развиваются на солнечных, но укрытых местах с заранее подготовленным грунтом.Подготовка почвыО важности севооборота знает каждый огородник. Ведь правильный подход к плану посадки позволяет избежать поражения болезнями и вредителями, а также сохранить плодородие почты.Лучшими предшественниками томатов считаются: земляника, морковь, огурцы, лук, сидераты. После них урожай повыситься в несколько раз, а сами плоды станут намного крупнее. Если ранее на грядках с помидорами выращивалась репа, свекла, капустные культуры – это также обеспечит хорошую урожайность.Высаживать пасленовые после картофеля, перца, баклажан, кабачков, гороха, фенхеля, различные высокорослые овощи не стоит. Урожай с таких грядок будет незначительный.Если вы не знаете уровень кислотности вашей почв, то в любом садовом отделе можно приобрести тесты для определения рН. У нейтрального грунта этот показатель равен 7. Более высокое значение указывает на повышенную кислотность. Для выращивания помидор уровень рН грунта должен составлять 6-7 единиц. Если показатель ниже, то в почву надо добавить известь из расчета 0,5-0,8 кг на 1 кв.м.Для обеспечения большого урожая помидор в грунте необходимо содержаться три важных компонента: азот, калий и фосфор. Азот оказывает благотворное влияние на листики растения. Калий повышает иммунитет и сопротивляемость болезням. Фосфор укрепляет корневую систему и обеспечивает высококачественные плоды. Для восполнения нехватки азота в почве рекомендуется добавить компост или неорганические вещества, калия – песка, древесной золой или гранитной пылью, фосфора – компост или суперфосфаты.Это натуральное средство, которое не только позволяет насытить почвы питательными веществами. Еще оно делает структуру грунта более рыхлой, что оказывает хорошее воздействие на развитие корневой системы растения.Вносить компост рекомендуется осенью и весной. В осенний период перегной, торф, птичий помет и другие органические удобрения вносятся на глубину 20-25 см. В весенний – 12-20 см.Рассада в горшкахПримерно за две недели до пересадки растений в открытый грунт ящики с рассадой необходимо вынести на балкон или улицу, если температура воздуха не ниже 10 градусов. Сначала рассадную тару закаляют примерно полчаса. Затем время постепенно увеличивают. За несколько дней до высадки ящики с рассадой можно оставить на улице на целый день и всю ночь.Полив растений прекращают за неделю до посадки в открытый грунт. Если листочки томатов начинают немного увядать, почву можно увлажнить, но только немного.К моменту посадки здоровая рассада должна иметь хорошо развитую корневую систему, достигать в высоту до 25-30 см, иметь на прямом стебле от 6 до 9 темно-зеленых листочков.Посадка рассадыПервым делом необходимо хорошо полить почву в рассадных горшочках или ящиках. Таким образом растения извлекутся из тары легко и без повреждения корневой системы.Далее необходимо сделать лунки глубиной до 10-15 см. Схема размещения грядок зависит от характеристик сорта. Например, кусты томата «Жигало» в высоту достигают до 30-45 см и не требуют много места. Помидоры «Розовый мед» поднимаются до 100-125 см и раскидываются в ширину до 50-60 см, поэтому их рассаду высаживают на расстоянии до 70 см.для низкорослых сортов – 40х40 смдля среднерослых – 50х50 или 60х60 смдля высокорослых раскидистых сортов – 70х70 смЛунки обильно заполняют водой и добавляют в них минеральные удобрения с перегноем в пропорции 1:3.После подготовки места посадки необходимо перевернуть емкость с рассадой и аккуратно достать растение, потянув его за ствол. Нижние листики следует удалить, оставив только 2-3 сверху. Саженец вместе с комом земли помещают в лунку таким образом, чтобы стебель остался открытым. В земле должен оказаться только корневище.Рассаду прикапывают, плотно прижимая почву вокруг стебля. Сверху можно присыпать слоем подвядшей травы, опилок или соломы (максимальная высота 10 см).После посадки рассаду оставляют в покое на 8-10 дней. За этот период растения должны прижиться на новом месте и окрепнуть. Если за десять дней какие-то томаты погибли, на их место можно посадить свежую рассаду.Подвязка помидорПозаботиться о колышках стоит уже сразу после посадки рассады. В зависимости от сорта растения, длина опор может варьироваться от 50 до 100 см. Размещать колышки следует на северной стороне, отступив от куста на 10 см.Первую подвязку помидор рекомендуется проводить, когда на стебле формируется четвертый-пятый настоящий лист. Всего за весь сезон кусты подвязывают около трех-четырех раз. Кусты фиксируют при помощи шпагата или мочала.Подвязывать томаты надо только под ветвями с плодами. Такой способ обеспечивает растению и урожаю наибольшую освещенность и достаточное количество тепла. К тому же так нижние помидорки не соприкасаются с землей и меньше подвергаются нападениям вредителям.Шпалеры – это специальная конструкция из вбитых в грунт колышек и горизонтально прикрепленных к ним реечкам или веревкам. Такой способ является идеальным для выращивания средне- и высокорослых, крупноплодных, богато плодоносящих сортов томатов.Шпалерная повязка томатовоблегчить уход за растениямиснизить риск поражения культур грибковыми инфекциямиупростить сбор урожаяпродлить период плодоношенияКолышки длиной 120-150 см рекомендуют вбивать не напротив каждого куста, а чаще. Тогда конструкция будет намного прочнее. Рейки или туго натянутые веревки размещаются через каждые 20-25 см.Когда помидорные кусты тронутся в рост, можно проводить первую подвязку. Для этого стебель фиксируют к горизонтальным опорам при помощи мягкого шпагата. Последующие подвязки выполняют по мере роста растений через каждые 15-20 см.окучиваниепасынкование (формирование кустов)внесение подкормокполивопрыскиваниеопылениеЧтобы помочь растению максимально нарастить корневую систему, в результате чего будут созревать красивые помидорки, необходимо своевременно выполнять окучивание – приваливать нижнюю часть растений влажной взрыхленной почвой.Окучивание помидорчерез 10-11 дней после высадки рассады в грунтчерез 20-25 дней после первого окучиванияОкучивают томаты небольшими грабельками. Почву сначала поливают, а затем слегка взрыхляют, чтобы не повредить корневую систему, и посыпают ее с одной и с другой стороны куста.Пасынкование заключается в удалении боковых побегов, чтобы силы растения шил на формирование крупных и красивых плодов, а не ботвы.Пасынкование растенияЛишние веточки убирают с раннего возраста растения. В первую очередь удаляют нижние побеги, растущие под кистями. Пасынковать прекращают к моменту вызревания урожая.Процедуру рекомендуют проводить ранним утром или в вечернее время, но только не в жару. Побеги нельзя выламывать, это может повредить растение. Лучше всего веточки отламывать, срезать острым ножом или секатором.Дополнительно может потребоваться удалить лишние цветочные кисти, в которых плоды не смогли сформироваться.Органические и минеральные удобрения помогают улучшить состав почвы, развить корневую систему, повысить иммунитет растений и способствуют увеличению урожая.Первые подкормки рекомендуют вносить уже через две недели после высадки рассады в открытый грунт. В качестве удобрения чаще всего используют раствор коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Последующие подкормки выполняют минеральными веществами (например, натрофоской в пропорции 60 грамм на 10 литров воды).Добавление подкормокУдобрять помидоры можно не чаще одного раза в десять суток. До цветения на каждый куст требуется примерно по 1 литру подкормок, после цветения – по 2-5 литров.Золой. Раз в две недели до окончания плодоношения под кусты насыпают по 3-4 столовые ложки сухой золыМинеральным коктейлем. Для его приготовления разводят одну двухлитровую банку золы в 5 литрах кипятка и дают остыть. В холодный раствор добавляют воду, чтобы общий объем жидкости доходил до 10 литров. Затем в емкость необходимо добавить 10 грамм порошка борной кислоты и 10 мл йода. Смеси дают настояться в течении суток. Настойку разбавляют в 10 раз и вносят по 1 литру под каждое растениеДрожжами. 100 грамм живых дрожжей смешивают с 100 граммами сахара и заливают 3 литрами воды. Емкость ставят в теплое место для наступления брожения. Готовую жидкость разводят в воде из расчета 200 мл на 10 литров. На один куст надо 1 литр раствораПолив томатных кустовПосле посадки первый пролив осуществляют через 10-14 дней. В июне поливать можно раз в неделю. С июля количество поливок увеличивают до 2-3 раз в неделю, в зависимости от погоды.Поливать кусты нужно под корень в вечернее время. Утренние и вечерние водные процедуры могут навредить растению.Опрыскивание томатных кустов бордосской жидкостью или луковой настойкой, борной кислотой существенно повышает урожайность культур. Первые два вещества способствуют хорошему развитию растения, а третье – стимулирует образование новых точек роста и завязыванию плодов.Для приготовления бордосской жидкости необходимо взять негашеную известь и растворить ее в воде (пропорции 100 грамм на 5 литров). В другой емкости смешивают 100 грамм медного купороса с небольшим количеством горячей воды. Разведенный препарат выливают в 5 литровую тару с водой.Опрыскивание помидорПосле этого в одной емкости соединяют раствор купороса и гашеной извести. Готовый препарат имеет небесно-голубой оттенок.Для луковой настойки необходимо измельчить мясорубкой или блендером репчатый лук и чеснок (по 100 грамм каждого). Получившуюся кашицу помещают в трехлитровую банку и заполняют на три четверти водой. Жидкость настаивают три дня, периодически встряхивая емкость.Параллельно с настойкой следует подготовить птичий помет. Для этого берут 200 грамм удобрения, заливают водой и дает настояться. Через три дня птичий помет смешивают с луковой настойкой и процеживают.Опрыскивание проводят каждую неделю сразу после высадки растений в грунт. Бордосскую жидкость и луковую настойку постоянно чередуют.Опрыскивание борной кислотой выполняют во время цветения второй и третьей цветочных кистей. Для приготовления слабого раствора необходимо взять 10 грамм порошка и развести в 10 литрах вода.Помидор – это самоопыляющееся растение, которое создают очень много качественной пыльцы. Но если хотите собрать большие урожаи, то культуре следует помочь, привлекая насекомых-помощников (пчел и шмелей).Процесс опыленияДля этого просто стоит посеять между кустами томатов яркие однолетники-медоносы: горчица, рапс, кориандр или базилик. Эти культуры не только не только привлекут пчел на грядки, но также способствуют улучшению вкуса плодов и рыхлят почву.Иногда у помидора не получается самоопылиться. Причинами этого может быть:ночная температура резко понизилась и не составляет выше +13 градусов (в результате произошла деформация пыльника)дневная температура длительное время держится на отметке +30-35 градусов и выше (в таких условиях цветы вянут, а пыльцевые зерна гибнут)неблагоприятное строение пестика у некоторых крупноплодных сортовИскусственное опыление томатовВ таких случаях необходимо помочь растению помочь опылиться. Можно легко постучать по цветущей кисти или наклонить бутон с выступающим пестиком и потрясти его. Идеальным временем для искусственного опыления считается с 10 до 14 часов. Процедуру рекомендуется выполнить повторно через четыре дня. Сразу после опыления растения надо полить или опрыскать цветок.Помидоры в теплицеХоть тепличные условия и отличаются от открытого грунта, процессы выращивания довольны схожи.Высаживают рассаду помидоров в теплицу в первой половине мая. Грядки подготовляют за 7-10 дней до посадки. Требования к почве такие же, как и при выращивании в открытом грунте. Поливы, пасынкование, опрыскивание, внесение подкормок проводится в той же регулярностью.Подвязывают тепличные томаты, когда кустики уже окрепнут. Для этого чаще всего используют шпалеры.Важные моменты, которые стоит учесть при выращивании помидор в теплице:Теплицу время от времени следует проветривать, открывая боковые и верхние форточкиВ солнечную погоду томат нужно искусственно опылятьПри утолщении стебля и наборе зеленой массы полив и внесение удобрений обязательно надо прекратить на 7-10 дней, а под кусты следует внести подкормку суперфосфата (3 ст. ложки на 10 литров воды). Это поможет замедлить рост растения и продолжить формирования плодовЕсли помидорки завязывают только на нижней кисти, следует быстро снять с нее урожай, а растение полить. Тогда плоды начнут формироваться на второй и последующих веточкахГордость настоящего дачникаТомат – это неприхотливое, но очень отзывчивое растение. Все перечисленные выше действия помогают существенно повысить урожайность культур и получить большое количество ароматных плодов. Но главное не переусердствовать в уходе. Все хорошо в меру!