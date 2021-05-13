Заблуждения о высокой или низкой калорийности продуктов, которые заставляют нас верить стереотипам

Знали ли вы, что орехи - один из самых питательных продуктов на планете? А знали, что во время переваривания сельдерея тратится в три раза больше калорий, чем его собственная пищевая ценность? Если ваши ответы отрицательны, а информация кажется небезынтересной, то данный материал для вас обязателен к прочтению.
Заблуждение №1: орехи и сухофрукты - это диетическая пища
Не ожидали?
Сторонники ЗОЖ и здорового питания часто говорят, что после перекуса орешками или сухофруктами им есть совсем не хочется. Те же, кто пока лишь стремятся к переходу на ЗОЖ, могут не совсем верно истолковать данный тип перекусов и наломать дров. Результат моет быть примерно следующий: закупается килограмм кураги или фундука и делится на 10 порций в ожидании желанного похудения и прекрасного самочувствия. Вот только 7 орешков фундука - это 70 ККал, а в горстке кураги - 120 ККал. Если перекусить семью орешками фундука и горсткой кураги, то по калорийности этот прием пищи будет равен тарелке супа и кусочку куриного филе.
Заблуждение №2: мороженое - диетический десерт
Так-так... / Фото: iz.ru
Даже в самом примитивном фабричном мороженом - не менее 170 ККал на 100 граммов и очень много вредоносного сахара. Даже малюсенькое эскимо в глазури на палочке (50-60 граммов) ввиду более более сложного состава подарит организму 220 ККал.
Заблуждение №3: кофе не считается
Мальчишки и девчонки, а также их родители, триста калорий увидеть не хотите ли? / Фото: coffeetrees.ru
Очень многие люди, которые худеют, считая калории в уме или в приложении, вообще не засчитывают в общую копилку посещение кофейни и испитый там напиток. А ведь в маленьком капучино - 150 ККал! А если вы добавили сироп или топпинг в большой капучино - речь пойдет уже о 200-300 ККал. Будет ли ваш мир теперь прежним?
Заблуждение №4: запеченные мясные отбивные - это всегда диетическая пища
Давайте-ка разберемся... / Фото: 1000.menu
Итак, вы идете в отдел кулинарии, чтобы купить с вечерней скидкой запеченную отбивную на поздний ужин. Это так по-европейски: готовить вам не пристало, а готовые запеченные отбивные под сырной шапкой на прилавке гиппермаркета выглядят так диетично. Еще и майонеза нет! Просто мечта! А теперь расскажем о подводных камнях. Перед вами на соседних противнях лежат куриные отбивные в сыре и свиные отбивные в сыре. В обоих случаях нет майонеза, а сырная шапка выглядит божественно свежей. Ну просто полчаса назад испекли эти вкусняшки! Отдайте в данном случае куриным отбивным. Филе курицы - 89 ККал/100 г, а самая лучшая свинина - 160 ККал/100 г. Вот только самую лучшую свинину под сырной шапкой прятать не стоит. Можете быть уверены, что свиная отбивная при любых цифрах на этикетке с составом продукта будет более жирной (потому ее и спрятали под сырную шапку гении маскировки и маркетинга вашего любимого гипермаркета).
Заблуждение #5: кефирно-яблочная диета - это чудо из чудес
Стоп! / Фото: evehealth.ru
Многие девушки, которые желают быстро похудеть, верят в чудодейственность диеты из яблок из кефира, при которой только эти два продукта поедаются на протяжении недели-двух. Поспешим разрушить миф о низкокалорийности данной диеты. Разберемся детально. В среднем яблочке - 80 ККал. Голодная из-за диеты девушка может съесть таких яблок в день десяток. Имеет 800 ККал в сутки от одних только яблок. Теперь кефир. В каждом стакане кефира жирности 3,2% - 150 ККал (в огромной тарелке куриного бульона с мясом калорий будет куда меньше). Выходит, от такой диеты легко поправиться, но сложно похудеть. Простая арифметика!
Заблуждение №6: бананы - путь к здоровью и стройности, а про сельдерей я вообще ничего не знаю
Мотайте на ус.
Многие из нас читали глянцевые журналы последних десятилетий, в которых бананы возводились на пьедестал. Банан долгое время считался продуктом мечты, поскольку, как утверждали модные журналы, при его сжигании тратятся калории. Это самый нелепый миф из всех, что представлены в данном обзоре. Банан имеет очень высокую калорийность. В 100 граммах банана - 90-100 ККал. А теперь авторы Novate.Ru поделятся реальными подсчетами при помощи кухонных весов: в самом маленьком банане - 150 ККал, а в большом - 220 ККал. Теперь о сельдерее. Продукт, о котором, завидя его в вашей корзинке, кассиры иногда спрашивают, что мы с ним вообще делаем. Вот он - настоящий, а не мифический продукт мечты! В 100 граммах сельдерея - всего 12 ККал, а вот на его переваривание организм потратит в три раза больше калорий. Так что если вы хотите скушать свинины, употребите с ней должное количество сельдерея. И тогда вы не будете набирать вес гарантированно.
Заблуждение №7: квашенная капуста - это всегда самое низкокалорийное блюдо
Давайте-ка разбираться по поводу квашенной капусты...
Осенью многие пытаются похудеть и поддержать ЗОЖ, употребляя покупную или самодельную квашенную капусту. И вот тут следует резко разграничить данные виды продукта. Если вы квасите капусту сами и добавляете только соль, то это действительно райский продукт для худеющих - в ней всего 19 ККал/100 г. Даже если вы купите (сквасите сами) ведерко такой капусты и съедите его - вы похудеете. А вот если вы приобретете в супермаркете манящий продукт в ведерке под названием КАПУСТА КВАШЕННАЯ С КЛЮКВОЙ И МОРКОВЬЮ, то вы получите много калорий и сахара, который обязательно добавляется для вкуса. Калорийность 100 граммов такого продукта - примерно 60 ККал. Вы гарантированно наберете вес.
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