12 крутых идей использования водки не по назначению

Каждый продукт помимо его прямого назначения можно использовать альтернативными способами, чтобы они приносили ещё больше пользы. Конечно, водку нельзя назвать продуктом, приносящим нашему организму пользу и мы ни в коем случае не принуждаем вас её употреблять, но зато её можно использовать в других областях.

Далее вы найдёте 12 необычных советов использования водки не по прямому назначению, а в бытовых целях.

Тесто

Это удивительно, но водку можно использовать для приготовления классного воздушного теста с хрустящей корочкой. Вам потребуется небольшое количество крепкого напитка. И это того стоит. Просто добавьте 1 столовую ложку водки в тесто — она заменит разрыхлитель и испарится в процессе выпечки, сделав ваш пирог пышным и аппетитным.

То же самое применимо и к тесту для блинов или хвороста. Обязательно попробуйте этот лайфхак. Результат вас обрадует.

Маринад

У каждого есть свои собственные секреты маринования мяса для шашлыка. А маринадов существует великое множество. Как сделать мясо еще вкуснее? Добавьте в маринад стопку водки. Это поможет сделать свинину или говядину еще более нежной и вкусной.

Рыбные супы

Классную уху нужно уметь готовить. Мы знаем секрет, который поможет вам значительно улучшить вкус популярного рыбного супа.

Стекла

На финальной стадии приготовления ухи добавьте полстакана водки и дайте супу покипеть в течение 1–2 минут. Приятного аппетита!

В водке содержится спирт, а это значит, что такой напиток идеально подойдет для очищения стекол и прочих поверхностей, выполненных из этого материала. Сорокоградусный напиток эффективно удаляет мельчайшие частички пыли, от которых обычно так трудно избавиться. Вместо чистой водки можно использовать раствор водки с водой в соотношении 1 к 3.

Холодный компресс

Водка сможет пригодиться при ушибах и ожогах. Приготовьте холодный компресс и всегда держите его наготове в холодильнике. Смешайте 1/2 стакана воды с 1/2 стакана водки, перелейте смесь в пакет с зип-застежкой и отправьте в морозильную камеру. При необходимости приложите компресс к ушибленному месту и подержите некоторое время. Он не одноразовый, такой компресс можно с легкостью заморозить повторно.

Волосы

Каждый человек мечтает о роскошной блестящей шевелюре. Добиться ее не так уж просто. Если вы перепробовали все мыслимые и немыслимые способы, а результата так и нет, то стоит попробовать наш прием. Смешайте количество шампуня, которое требуется вам для одного мытья головы, со стопкой водки. Волосы будут блестеть.

Пластырь

Пластырь придуман, чтобы защитить порезы и болячки на коже человека от лишних повреждений. Однако снять его, как правило, бывает не так уж легко и безболезненно. Наверняка каждый успел убедиться в этом на личном опыте. Обработайте поверхность пластыря ваткой, смоченной в водке. Вы сможете удалить его без лишних усилий и боли.

Бритва

С помощью водки можно продлить жизнь бритвенному станку. Замочите бритву в стакане с водкой. Это поможет избежать возникновения ржавчины. Бритва прослужит вам дольше. Кроме того, такой прием дезинфицирует и хорошо очищает бритву.

Украшения

Хотите, чтобы украшения всегда выглядели как новые и красиво блестели? Здесь работает тот же механизм, что и в предыдущем пункте. Замочите украшения в мисочке с водкой. Не передержите — достаточно будет подержать их в водке всего 5 минут.

Мебель

На мебели и металлических поверхностях могут оставаться разводы, которые портят общую картину и совсем не радуют. Как от них избавиться? Налейте в пульверизатор раствор из воды и водки. Побрызгайте на поверхности, требующие немедленного очищения, и насухо вытрите сухой тряпкой.

Обувь

Вышеупомянутый раствор можно использовать не только в качестве очистительного средства для мебели. Побрызгайте им стельки вашей обуви. Так вы убьете микробы, которые вызывают неприятный запах. А с этой проблемой довольно часто встречается современный активный человек. Помните, что такая мера подходит лишь в качестве профилактики неприятного запаха. Если проблема запущена, то вам потребуются средства посильнее.

Цветы

Красивый букет цветов радует глаз. Так хочется, чтобы цветочки простояли в вазе подольше. Мы знаем способ, как продлить жизнь вашему букету и растянуть счастье еще на некоторое время. Добавьте к воде, в которой стоят цветы, чайную ложку сахара и несколько капель водки. Обновляйте этот раствор ежедневно. Тогда ваши цветочки останутся цветущими дольше.