Как удалось восстановить Гданьск, разрушенный на 90% во время Второй мировой войны

Гданьск – шестой по величине город в Польше. За 1000-летнюю историю этим городом правили и поляки, и немцы, и тевтоны. В Гданьске и началась Вторая мировая война в 1939 году, казалось, от города остались лишь руины. Реконструкция ведется уже более 70 лет, но Гданьск сумел вернуть себе былые красоту и величие.







































































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