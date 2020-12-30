Автомобильные опции в прошлом

В текущем году дизайн-студия Ford отмечает юбилей — 80-летие. По случаю праздника на сайте компании были опубликованы фотографии концептов прошлого столетия. Например, универсала Aurora 1964 года.







При чем тут опции? Да при том, что на Aurora был установлен первый навигатор! Правда, карта в нем была бумажная, и вообще он не работал…







Ладно, к черту навигацию — сложно и дорого даже по сегодняшним меркам. Давайте о чем-нибудь попроще… О поворотниках, например! Сегодня мигающими лампочками на боках автомобиля не удивить даже мою собаку, но в начале прошлого века все было несколько иначе. Да, лампочки были, но только у стоп-сигналов, а поворотники представляли собой забавное устройство. При включении из боковины автомобиля выскакивал и тут же убирался обратно посредством электромоторчика рыжий пластиковый флажок, а делалось это с той же частотой, что сегодня мигают пресловутые лампочки. Как вам такой семафор? Более того, на некоторых рынках эта штука была такой же опцией, как и дворники!







Кстати, о птичках. Сегодня щетки стеклоочистителей есть в «базе» даже на Lada Vesta, а в движение они приводятся простейшим электромотором. Все просто. Вам же не придет в голову, что раньше у дворников было мудреное устройство с какими-то там тросиками, а скорость их работы напрямую зависела от скорости автомобиля или оборотов двигателя — чушь, да и только.

А вот и нет: все было именно так! Взять наш « Москвич » 402: через шестерни с распредвала вращение передавалось в редуктор, который и заставлял щетки драить ветровик. Ливень!? Больше газу!А как насчет стеклоомывателя? Тоже в прошлом опция. Но интересно другое — устройство на некоторых моделях. За примером далеко ходить не надо. На ВАЗ-2101 омыватель имел ручной привод: резиновый бачок, трубки, форсунки и она, заветная кнопка. Чем интенсивнее простимулировал этот резиновый сосок , тем обильнее полил лобовое стекло. Надо ли говорить, что пользоваться этим чудом инженерной мысли было как минимум неудобно? Чуть позже кнопка уступила место педали… Слава Богу, все осталось в прошлом.В прошлом осталась и суперпепельница Chevrolet Bel Air 1955 года. В отличие от «Жигулей», в этом автомобиле прекрасно все, так что даже бычку тут не было места. Покурил, затушил, бросил в пепельницу… И тут же включил встроенный пылесос! Оцените полет фантазии: пепельница всегда девственно чиста — чем не мечта курильщика? Правда, бычок все равно оставался в автомобиле, хоть и в специальном резервуаре, который тоже приходилось регулярно чистить. Как говорится, на хрена козе баян? Ровно так же сказал американский рынок, и от этой опции решили отказаться.Странно, но бензиновый калорифер на советских ЗАЗах тоже не прижился. А если серьезно, то эта чудо-грелка была, пожалуй, единственным стоящим агрегатом, произведенным в Запорожье. Да, бандура занимала целую прорву места, воняла как черт знает что, но грела — мама не горюй! Даже в лютый мороз печка моментально отапливала заиндевевший салон «Запорожца», можно было не ждать прогрева двигателя — она вообще работала автономно от мотора. Более того, отопитель так круто жарил, что зимой лобовое стекло оттаивало за несколько минут! Увы , но кривые руки создателей и рабочих конвейера сделали все, чтобы инженерное наследие военной промышленности работало через пень-колоду и постоянно выходило из строя.Зато другая отличная фишка как предлагалась в конце 1950-х, так и предлагается по сей день. Отличился все тот же GM, только на этот раз опция пришлась потребителю по вкусу. Романтичное название «Сумеречный Дозор» (Twilight Sentinel) говорит само за себя — речь о датчике света, который впервые был предложен для Cadillac 62 серии, а позже достался и другим моделям концерна. Да, поначалу все тоже было не очень-то и гладко: фотоэлемент глючил, фары частенько включались невпопад, и даже встроенный таймер не спасал положение. Короче , первый блин комом. Но потом пошло, да так, что сегодня датчик света вполне себе обычная опция.Автомобильная промышленность развивается и подстраивается. В ближайшем будущем вместо прикуривателя Hyundai будет устанавливать в свои автомобили больше разъемов USB, а CD-проигрыватель уже давно стал атавизмом. Вы когда последний раз слушали музыку с диска? Ключ зажигания теперь не кривая арматурина, а модный гаджет с дисплеем. Электрический стартер ставят даже на газонокосилки. Некогда сверхъестественные опции сегодня банальность, доступная покупателю Renault Logan. Машину пичкают электроникой по самые помидоры, на нее перекладывается все больше функций, а полноценный автопилот — вопрос времени и бюрократических утрясок . Какие опции вымрут , а какие останутся? Что из концептов перекочует на серийные тачки? Одно мы знаем точно: четыре колеса, руль, мотор — это все будет. Ведь будет?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)