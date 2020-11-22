Что за загадочные металлические «трапеции» устанавливают посреди дороги

Многие автомобилисты наверняка обращали внимание на то, что на отдельных участках дорожного полотна, как правило, на разделительной разметке установлены какие-то загадочные металлические штуковины. Обычно они имеют форму прямоугольника или трапеции и совсем немного выступают над поверхностью асфальта. Для чего же нужны эти странные предметы и чем они способны помочь автомобилисту?
Бывает очень разная. |Фото: maddor.by.
Ничего «потрясающе секретного» в загадочных металлических фигурах на асфальтном покрытии нет. Кубики, трапеции, круги и прочие подобные детали из пластика или металла, расположенные на разметке, являются частью этой самой разметки. Как правило, их устанавливают на сплошных полосах. Называются они «шумовая разметка».
Разновидность шумовой разметки. |Фото: auto.vercity.ru.
Для чего нужна шумовая разметка на дорогах страны? Ответ на этот вопрос должен быть очевиден для большинства автомобилистов. Необходима она, конечно же, для того, чтобы повысить уровень безопасности на дороге. Исследования, проведенные в разных странах мира, показывают, что применение шумовой дорожной разметки на наиболее опасных участках дороги позволяет снизить количество ДТП на 30-55%.
Повышает безопасность. |Фото: local.yandex.ru.
Работает шумовая разметка предельно просто. При наезде на нее колесом автомобиль хорошенько тряхнет (на самом деле нет, но у находящихся в салоне будет именно такое впечатление). Это особенно полезно в ситуациях, если автомобилист засыпает за рулем, а также, когда на дороге разметку не видно. Водитель быстро понимает, что машина начала пересекать сплошную линию и уже выходит на полосу встречного движения.
Вот такие штуки. |Фото: os1.ru.
Также на разделительные полосы дорожные службы могут устанавливают элементы безопасности, называемые «дорожными катафотами». Они покрыты отражающей краской и отсвечивают при попадании на них света автомобильных фар.
В России дорожные катафоты обозначаются индексом КД-3 и находятся в свободной продаже с 2011 года. Изготовление и установка этого элемента дороги регламентируется ГОСТ Р50971. Как правило, дорожная служба кладет их на наиболее опасных участках дороги. Стоит один дорожный катафот в районе 700 рублей.
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