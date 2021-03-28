С нами не соскучишься!

7 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Janovsky26 марта, 10:58
    Отличная подборка перед летом! Надеюсь нам не отменят и это лето по политическим мотивам!!!17 предметов, кот...
  • Ингерман Ланская21 марта, 17:35
    "крокодил" не какая-то газетка "какбыправда". "крокодил" - это для поржать. поржать над всем - над камуноидным режимо...Сатира в СССР
  • Виктор Михайлов20 марта, 8:57
    Вас туда никто за уши не тащил ! Сами захотели попробовать идею Чуч-хе в действии , а теперь критикуете ! КНДР вся оп...Туристы называют ...

Для чего в современных вилках под розетку имеется отверстие, а в старых его нет


Для чего в современных вилках под розетку имеется отверстие, а в старых его нет

Приходилось ли когда-нибудь рассматривать вилку от розетки? Наверняка каждый хотя бы раз обращал внимание на то, что в ней (с высокой долей вероятности) имеется какое-то загадочное отверстие. Для чего оно нужно? Какие функции выполняет? В большинстве случаев люди не пытаются найти ответ на все перечисленные вопросы. Между тем данный элемент конструкции вилки просто невероятно важен.


 
Штырь заземления. |Фото: jediru.net.

Штырь заземления. |Фото: jediru.net.

 

В электронике ничего не делается просто так или для красоты. Если в конструкции оборудования имеется что-то, значит у него есть какое-то утилитарное назначение. Одним из таких загадочных элементов является отверстие на вилке евророзетки между штуками-контактами. Примечательно, что у нас данный элемент конструкции задействован далеко не всегда, однако в большинстве стран Европы он работает на полную катушку. Необходимо данное углубление для токопроводящего штыря, который торчит в розетке.
У нас заземляют через усики. |Фото: electroset.by.

У нас заземляют через усики. |Фото: electroset.by.

 

Для чего конкретно необходима дополнительная пара контактов папа-мама в розетке европейского образца? Ответ предельно прост – для заземления. Без них работа с розеткой была бы еще менее безопасной. И вот здесь должны задать вопрос все те, кто живет на территории бывшего СССР: почему в ряде вилок отверстие есть, а штекера под него в розетке нет? Дело в том, что в оборудовании, использующемся в России и ряде соседних стран заземление, осуществляется не через дополнительный штекер, а через пару металлических лепестков.

Заземление это важно. |Фото: terrazn.by.

Заземление это важно. |Фото: terrazn.by.

 

Примечательно, что используемые сегодня розетки, по сути, появились еще в 1920-х годах. Изобретено штепсельное соединение было еще раньше в 1904 году. Его создателем является инженер Харви Хаббелл. Весьма иронично то, что внедрять предложенную мастером конструкцию долго не хотели. Хаббелла отказывались поддерживать финансово, а когда деньги все-таки нашлись, грянула Первая мировая война. В итоге внедрение штепсельного соединения в электронике растянулось почти на 15 лет.
Смысл не меняется. ¦Фото: yandex.ua.

Смысл не меняется. ¦Фото: yandex.ua.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Для чего в современных вилках под розетку имеется отверстие, а в старых его нет

И не забудьте:
Для чего в современных вилках под розетку имеется отверстие, а в старых его нетПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх