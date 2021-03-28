Для чего в современных вилках под розетку имеется отверстие, а в старых его нет

Приходилось ли когда-нибудь рассматривать вилку от розетки? Наверняка каждый хотя бы раз обращал внимание на то, что в ней (с высокой долей вероятности) имеется какое-то загадочное отверстие. Для чего оно нужно? Какие функции выполняет? В большинстве случаев люди не пытаются найти ответ на все перечисленные вопросы. Между тем данный элемент конструкции вилки просто невероятно важен.
Штырь заземления. |Фото: jediru.net.
В электронике ничего не делается просто так или для красоты. Если в конструкции оборудования имеется что-то, значит у него есть какое-то утилитарное назначение. Одним из таких загадочных элементов является отверстие на вилке евророзетки между штуками-контактами. Примечательно, что у нас данный элемент конструкции задействован далеко не всегда, однако в большинстве стран Европы он работает на полную катушку. Необходимо данное углубление для токопроводящего штыря, который торчит в розетке.
У нас заземляют через усики. |Фото: electroset.by.
Для чего конкретно необходима дополнительная пара контактов папа-мама в розетке европейского образца? Ответ предельно прост – для заземления. Без них работа с розеткой была бы еще менее безопасной. И вот здесь должны задать вопрос все те, кто живет на территории бывшего СССР: почему в ряде вилок отверстие есть, а штекера под него в розетке нет? Дело в том, что в оборудовании, использующемся в России и ряде соседних стран заземление, осуществляется не через дополнительный штекер, а через пару металлических лепестков.
Заземление это важно. |Фото: terrazn.by.
Примечательно, что используемые сегодня розетки, по сути, появились еще в 1920-х годах. Изобретено штепсельное соединение было еще раньше в 1904 году. Его создателем является инженер Харви Хаббелл. Весьма иронично то, что внедрять предложенную мастером конструкцию долго не хотели. Хаббелла отказывались поддерживать финансово, а когда деньги все-таки нашлись, грянула Первая мировая война. В итоге внедрение штепсельного соединения в электронике растянулось почти на 15 лет.
Смысл не меняется. ¦Фото: yandex.ua.
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