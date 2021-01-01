Что связывало Модильяни с Ахматовой и другие малоизвестные факты о непризнанном при жизни гении

Его жизнь была яркой и насыщенной. Он не стеснялся обнажаться на людях, любил выпить и помахать кулаками, ввязавшись в очередную драку. У него была горячо любимая жена, но это нисколько не мешало ему менять женщин гораздо чаще, чем кисти. Амедео Модильяни мечтал стать скульптором, но, так и не найдя поддержки со стороны, стал художником, чьи работы на сегодняшний день стоят как целое состояние.
1. Рождение
Амедео Модильяни в детстве. \ Фото: mostramodigliani.livorno.it.
Отец будущего художника был бизнесменом: он продавал уголь и дрова, управлял шахтой и даже имел собственную брокерскую контору. Но к тому времени, когда у них родился четвёртый сын, он обанкротился. Судебные приставы постучали в дверь семейного дома как раз в тот момент, когда у жены начались роды: они пришли наложить взыскание на имущество несостоявшегося бизнесмена. Но семье удалось отвадить кредиторов от выплаты долга.
Легендарный живописец. \ Фото: timesofisrael.com.
Тогда, согласно итальянскому законодательству, кредиторы не могли наложить арест на кровать беременной женщины или матери с новорожденным ребёнком. Ожидая чиновников и маленького Амедео, Фламинио просто сложил самое ценное имущество своей семьи (которое могло бы спасти их от голода и страданий в будущем) на кровать своей беременной жены.
Однако мать ребёнка, Эжени Гарсен, истолковала всё происходящее иначе.Женщина считала приставов, ворвавшихся в дом во время родов дурным знаком не только для неё, а и для её пока ещё не родившегося ребёнка. К великому сожалению, она оказалась права: на её сына обрушится уйма испытаний от тяжёлой болезни до пристрастия к наркотикам и алкоголю, а слава придёт к нему лишь после его смерти. Он прожил недолгую, но яркую жизнь, полную интересных знакомств и не только.
2. Одержимость живописью
Амедео Модильяни в молодости. \ Фото: google.com.
Амедео вырос образованной семье и, получив прекрасное образование, не мог похвастаться лёгким нравом, а мать успокаивающе оправдывала упрямство сына, всячески потакая ему.
В разгар эпидемии брюшного тифа, Амедео подхватил инфекцию, и, находясь в бреду, безустанно хвалил работы итальянских мастеров, повторяя, что не умрёт до тех пор, пока не посетит Галерею Уффици.
Как только будущий художник пошёл на поправку и окончательно выздоровел, он тут же поступил на обучение в художественную школу.
3. Почти как Ван Гог
Модильяни, Пикассо и Андре Салмон в кафе Де Ла Ротонда, Париж, 1916 год. \ Фото: pinterest.com.au.
Темпераментный итальянец имел много общего с нидерландским художником Винсентом Ван Гогом. Они оба славились дурным поведением, постоянно встревали в драки и перепалки, и лишь после смерти смогли обрести всеобщее признание и славу. Впрочем, никто из них не брезговал тем, чтобы расплатиться своими шедеврами за еду и выпивку, которые на сегодняшний день стоят дороже.
Амедео запросто мог отдать карандашный набросок за чашку кофе, считая это в порядке вещей нормальным жестом. Поэтому ему так и не удалось толком сколотить приличное состояние и узнать о том, насколько ценными и дорогими стали его работы на сегодняшний день.
4. Бесценная нагота
Кадр из фильма: «Модильяни», 2004 год. \ Фото: yandex.ua.
Всего восемь лет назад, владелец футбольного клуба «Монако» пополнил свою коллекцию одной из самых дорогих картин Модильяни, купив «Лежащую обнажённую с голубой подушкой» за сто восемнадцать миллионов долларов.
Но в 2015 году, китайский миллиардер приобрёл другую работу гениального художника, выложив за картину «Nu Couche» сто восемьдесят миллионов долларов, что значительно превысило оценочную стоимость, сделав это произведение искусства одним из самых дорогих среди других работ автора.
5. Он мечтал стать скульптором
Одна из скульптур Модильяни. \ Фото: luxuo.com.
Мало кто знает о том, что Амедео испытывал особое пристрастие к скульптуре и мечтал стать скульптором, а не художником. Бытует мнение, что однажды в разгар летнего вечера он отправился на прогулку и, наткнувшись на огромный камень на стройке неподалёку, решил превратить его в скульптуру. Да вот только рабочие, пришедшие утром на работу, не оценили его творения и использовали его в качестве фундамента для части будущего здания.
Скульптура Модильяни устанавливает рекорды в Париже. \ Фото: luxuo.com.
Так что, непризнанный скульптор, отвергнутый современниками, стал следовать по пути живописи, изображая некоторые предметы своих работ, словно они высечены из камня.
6. В жизни и в смерти
Слева: Модильяни. \ Справа: Последняя любовь Амедео Модильяни - Жанна Эбютерн. \ Фото: picpen.chosun.com.
Он прожил достаточно яркую и насыщенную жизнь, но умер от туберкулёзного менингита в возрасте тридцати пяти лет. Его муза, любовница и несостоявшаяся жена – Жанна Эбютерн, не выдержав утраты, на следующий день покончила с собой.
Попрощавшись со своим возлюбленным, она положила прядь волос ему в гроб, а после, расстроенная горем, отправилась в дом родителей и, промаявшись полночи, выбросилась в окно, не щадя ни себя, ни будущего ребёнка (на тот момент она была беременна на восьмом месяце).
Портреты Жанны Эбютерн. \ Фото: google.com.
Несмотря на то, что эта женщина была его самой большой любовью, это нисколько не мешало художнику заводить и менять любовниц гораздо чаще, чем кисти...
7. Таинственная связь с Анной Ахматовой
Ахматова и Модиляни у незаконченного портрета. \ Фото: eaculture.ru.
Она прибыла в Париж из России, а он - из солнечной Италии.
Анна приехала в свадебное путешествие, а он - чтобы обрести славу. Но стоило им встретиться друг с другом, как жизнь заиграла новыми красками. Гуляя под дождём, они декламировали Поля Верлена.
Анна Ахматова. \ Фото: foodandcity.ru.
Поэтесса всячески отрицала их связь, но при этом частенько упоминала о близости с художником, тем самым озадачивая большинство историков и искусствоведов.
Но как бы там ни было, Амедео хватило воодушевления, чтобы создать серию работ, посвящённых Ахматовой. А ей в свою очередь хватило вдохновения посвятить ему стихи, хотя и это она отрицала.
«Когда ты пьян, с тобой так весело —
Твои бессвязные рассказы не имеют никакого смысла».
Кстати, он никогда не рисовал Анну с натуры. Они могли гулять часами, читать стихи и вести длительные беседы, а после он возвращался в мастерскую, брал карандаш и делал наброски. Именно на этой версии настаивала поэтесса.
8. Чудачество
Кадр из фильма: Модильяни. \ Фото: kudago.com.
Однажды на Рождество, он примерил костюм Санта-Клауса и от души стал угощать посетителей кафе «Ротонда» пастилой. Но после того, как толпа обезумевших людишек чуть не спалила помещение ко всем чертям, правоохранительные органы выяснили, что причиной всему происходящему был гашиш.
И это был не единственный случай, когда художник отрывался на полную катушку. Он был весьма специфическим и эксцентричным человеком, который любил цитировать Ницше, носить красный шарф и широкополую шляпу, раздеваться на людях, ходить по ночам на кладбище и кутить так, словно он живёт последний день на земле.
Вокруг его пристрастия к алкоголю и наркотикам ходило много мнений и версий. Поговаривают, что таким образом он пытался забыться, тем самым отвлекаясь от болезни. Другие же говорили о том, что такое поведение было частью его бунтарского духа и стиля, а искусствовед Андре Салмон даже утверждал, что уникальный стиль художника был следствием его алкоголизма и наркомании. Он считал, что хладнокровный трезвенник Амедео был вполне заурядным художником, но, когда он напивался, начинал создавать самые настоящие шедевры.
9. Однодневная выставка
На лондонских торгах аукционного дома Sotheby's была выставлена на продажу картина Амедео Модильяни, на которой изображена возлюбленная художника Жанна Эбутерн.\ Фото: yandex.ua.
Стоит также упомянуть о том, что при жизни художника была всего лишь одна персональная выставка, где были представлены рисунки обнажённых женщин, ставших в скором времени визитной карточкой Амедео.
Но и здесь не обошлось без происшествий. Парижские жандармы, впечатлённые откровенными женскими формами, в миг свернули выставку, возмущённо ссылаясь на то, что всё слишком откровенно и развратно.
10. Смерть и признание
Могила Амедео Модильяни. \ Фото: theplacement.ru.
Его похоронили на кладбище Пер-Лашез, оставив эпитафию «Поражённый смертью в момент славы». Он был одним из тех, над кем частенько насмехались при жизни, но стал одним из немногих, кого стали восхвалять после смерти. А его работы в скором времени буквально озолотили всех тех, кто осмелился купить их при жизни художника за копейки.
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