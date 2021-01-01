Что связывало Модильяни с Ахматовой и другие малоизвестные факты о непризнанном при жизни гении

1. Рождение

Амедео Модильяни в детстве. \ Фото: mostramodigliani.livorno.it.

Легендарный живописец. \ Фото: timesofisrael.com.

2. Одержимость живописью

Амедео Модильяни в молодости. \ Фото: google.com.

3. Почти как Ван Гог

Модильяни, Пикассо и Андре Салмон в кафе Де Ла Ротонда, Париж, 1916 год. \ Фото: pinterest.com.au.

4. Бесценная нагота

Кадр из фильма: «Модильяни», 2004 год. \ Фото: yandex.ua.

5. Он мечтал стать скульптором

Одна из скульптур Модильяни. \ Фото: luxuo.com.

Скульптура Модильяни устанавливает рекорды в Париже. \ Фото: luxuo.com.

6. В жизни и в смерти

Слева: Модильяни. \ Справа: Последняя любовь Амедео Модильяни - Жанна Эбютерн. \ Фото: picpen.chosun.com.

Портреты Жанны Эбютерн. \ Фото: google.com.

7. Таинственная связь с Анной Ахматовой

Ахматова и Модиляни у незаконченного портрета. \ Фото: eaculture.ru.

Анна Ахматова. \ Фото: foodandcity.ru.

8. Чудачество

Кадр из фильма: Модильяни. \ Фото: kudago.com.

9. Однодневная выставка

На лондонских торгах аукционного дома Sotheby's была выставлена на продажу картина Амедео Модильяни, на которой изображена возлюбленная художника Жанна Эбутерн.\ Фото: yandex.ua.

10. Смерть и признание

Могила Амедео Модильяни. \ Фото: theplacement.ru.