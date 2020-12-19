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Как отдыхают подводники на субмаринах во время дальних плаваний


Как отдыхают подводники на субмаринах во время дальних плаваний

Если рассуждать о комфорте тех, кто несет службу на благо Отечества, сложнее всего в этом плане, пожалуй, приходится морякам-подводникам. Многомесячная изоляция, редкие подъемы на поверхность, одни и те же лица маячат перед носом. Так недолго заполучить психические расстройства и прийти к эмоциональному выгоранию. Чтобы поддержать моральный дух моряков и отвлечь их от ненужных мыслей, на подлодках обустроены зоны отдыха. И если на одних субмаринах подводники развлекаются пересматриванием фильмов, то на других можно и в баньке попариться, и в бассейн окунуться!

Подводная лодка проекта 941 «Акула» - ТК-208 «Дмитрий Донской». | Фото: cdn2.img.sputniknews-uz.com.

Подводная лодка проекта 941 «Акула» - ТК-208 «Дмитрий Донской». | Фото: cdn2.img.sputniknews-uz.com.

 

На больших субмаринах для досуга выделено немало места. Взять хотя бы атомную подводную лодку проекта 941 «Акула» - ТК-208 «Дмитрий Донской» Этот ракетный крейсер стратегического значения длиной 172 метра и экипажем в 165 человек признан самым большим в мире. Кроме экипажа на субмарину могут попасть только первые лица государства. Именно поэтому нам только и остается, что рассматривать фотографии зоны отдыха.
Зона отдыха. | Фото: cdni.rbth.com.

Зона отдыха. | Фото: cdni.rbth.com.

 

В комнатах отдыха можно посмотреть телевизор, послушать музыку. Также там оборудован тренажерный зал.
Правда, активные физические нагрузки не рекомендуются на борту подлодки, т.к. воздух искусственный с высоким процентом содержания углекислого газа.
Тренажерный зал на атомной подводной лодке. | Фото: c1.staticflickr.com.

Тренажерный зал на атомной подводной лодке. | Фото: c1.staticflickr.com.


Атомная подводная лодка К-442 «Челябинск». | Фото: friends.kz.

Атомная подводная лодка К-442 «Челябинск». | Фото: friends.kz.

 
На атомной подводной лодке «Челябинск» зона отдыха. | Фото: friends.kz.

На атомной подводной лодке «Челябинск» зона отдыха. | Фото: friends.kz.

 

На атомной подводной лодке К-442 «Челябинск» для моряков оборудована настоящая парилка и бассейн. Что может быть лучше, когда после несколькочасовой вахты отправляешься париться в баньке, отдыхая душой и телом.
Парилка на атомной подводной лодке «Челябинск». | Фото: friends.kz.

Парилка на атомной подводной лодке «Челябинск». | Фото: friends.kz.

 
Бассейн на атомной подводной лодке «Челябинск». | Фото: friends.kz.

Бассейн на атомной подводной лодке «Челябинск». | Фото: friends.kz.

 
Подводники отдыхают. | Фото: images.boredomfiles.com.

Подводники отдыхают. | Фото: images.boredomfiles.com.

 
Подводники загорают. | Фото: cdn.fishki.net.

Подводники загорают. | Фото: cdn.fishki.net.

 

Если судить по другим фотографиям, то иногда при всплытии подводникам командир разрешает поплавать в море, позагорать на поверхности подлодки или даже пожарить колбаски. Всё для поддержания эмоционального комфорта!
Подводники-американцы расслабляются на досуге.

Подводники-американцы расслабляются на досуге.

 

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Как отдыхают подводники на субмаринах во время дальних плаваний

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Как отдыхают подводники на субмаринах во время дальних плаванийПодписаться на мой Instagram
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