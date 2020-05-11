Странные факты о стране с одной из топовых экономик в мире

На сегодняшний день Канада является одной из самых высокоразвитых стран мира. Она славится либерализмом, борьбой за права всех людей и очень высоким уровнем жизни. Однако в каждом государстве есть свои странности и спорные моменты. О них и расскажет материал, основанный на свидетельствах проживающих там новоиспечённых граждан.



1. В Канаде ничтожно низкая пенсия

2. В Канаде нет платной медицины, из-за чего… люди могут умереть, не дождавшись лечения

3. В Канаде любой нечестный человек может около двух лет бесплатно жить на съёмном жилье

4. Гулять по улицам просто так в Канаде не принято

5. Купаться в родном океане для канадцев – немного странно

6. В Канаде легализирована марихуана

7. Сумасшедшие в Канаде ходят по улицам

8. В Канаде существует ксенофобия по признаку родного языка