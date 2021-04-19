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Кто в СССР получал самые большие зарплаты

Кто в СССР получал самые большие зарплаты

Экономика в СССР была плановой, деньги распределялись иначе, чем сегодня. Рабочий на заводе мог получать больше, чем вышестоящий инженер и даже директор. Хорошо зарабатывали дипломаты, военные и космонавты.

Номенклатурные привилегии


Кто в СССР получал самые большие зарплаты

Официальных миллионеров в СССР не было и быть не могло, но в Советском Союзе деньги так и не стали буржуазным пережитком, и кто-то был в обществе равных финансовых возможностей равнее остальных.

В первую очередь, нужно сказать о советской номенклатуре. Члены Политбюро и более мелкие чиновники ездили на служебных автомобилях, отдыхали на государственных дачах и на хороших курортах, вкусно питались и так далее.

Однако шиковать не могли позволить себе и чиновники.

Предоставляемые им блага относились к их должностям. Партийные чистки нередко приводили к смене хозяев дач и автомобилей. Конечно, советская номенклатура была «прикормленной». Так, чиновники имели возможность покупать дефицитные продукты по бросовым ценам. На спецбазе № 208 в 1976 году можно было купить полноценный обед из 6-7 блюд, включая осетрину, черную и красную икру за 1 рубль.

Но и без привилегий зарплаты чиновников были высокими. Николай Рыжков и Егор Лигачев признавались, что высшие чиновники получали в позднем СССР до 1200 рублей.


«Кучерявее» всех жили в СССР дипломаты. Они не только получали высокие зарплаты, но и могли позволить себе привозить ценные товары из-за рубежа. В том числе и заграничные автомобили.

Спорт и деньги


Кто в СССР получал самые большие зарплаты

По сравнению с нынешними зарплатами спортсменов, деньги, которые получали футболисты и хоккеисты в СССР могут показаться смешными, но для своего времени они были весьма большими.

Футболист киевского «Динамо» Владимир Лозинский вспоминал, что стандартной зарплатной ставкой было 250 рублей, по 100 рублей платили футболистам за победу. Кроме этого, были премии за призовые места в чемпионатах и кубках. Футболисты «Динамо» и «ЦСКА» кроме зарплат, премиальных и призовых также получали свои деньги за выслугу лет.

Легендарный Олег Блохин вспоминал: «Я, как майор милиции, получал за выслугу лет 320 рублей, еще 20 за звание заслуженного мастера спорта». Таким образом, у футболистов и хоккеистов накапливались достаточно высокие зарплаты. Кроме этого, спортсмены могли позволить себе покупать без очереди автомобили, ими же частенько премировали игроков за победы. Эти автомобили спортсмены часто просто перепродавали.

В разным клубах зарплаты различались. Среди топовых команд СССР самым низкооплачиваемым был «Зенит». По этому поводу даже бытовала шутка: «Зенит» играет не за деньги, а за «Медный всадник».

Специалисты в цене


В Советском Союзе умели ценить специалистов в своих областях. Высококвалифицированные рабочие, токари, слесари, настройщики оборудования получали существенные зарплаты, которые складывались из начальной ставки и премий за квалификацию (разрядная система). При этом зарплаты директоров заводов не могли быть выше, чем зарплаты самых высокооплачиваемых рабочих этих предприятий.

В начале 1980-х зарплаты «топовых» специалистов были 500-1000 рублей. Если прибавить к этому разнообразные льготы, возможность санаторно-курортного лечения, приоритет в очереди на жилплощадь и другие бонусы, то можно утверждать, что жизнь у высококвалифицированных рабочих в СССР была очень даже приемлемая, а зарплаты были сопоставимыми по суммам с зарплатами ученой номенклатуры — профессоров университетов и директоров научных институтов.

Космонавты


Кто в СССР получал самые большие зарплаты

Космонавты в СССР были настоящей элитой, но опять же, если сравнивать их зарплаты с зарплатами нынешних покорителей космоса, особенно зарубежных, то суммы эти будут невелики.

Каждому космонавту, слетавшему в космос, в СССР полагалась машина (сегодня квартира), а бензин для автомобиля пожизненно оплачивало государство.

Бонусом к этому шло санаторное лечение, разнообразные льготы и, конечно, почести. Больше других облагодетельствован из советских космонавтов был Юрий Гагарин. В целом же зарплаты космонавтов в Советском Союзе хотя и были высокими, но не такими, чтобы их хватало на всю оставшуюся жизнь. В 2007 году на пресс-конференции космонавт Георгий Гречко вспоминал: «За месяц космического полета я получил 5 000 рублей, это было почти 40 лет назад, когда машина марки «Волга» стоила 6 000 рублей».

За вредность


Кто в СССР получал самые большие зарплаты

Хорошие зарплаты в СССР получали те, чья работа была связана с риском для здоровья. Например, шахтеры, а особенно проходчики. В 1980 году хороший проходчик мог получать до 1000 рублей, а шахтеры-рекордсмены зарабатывали ещё больше. Конечная сумма складывалась из ряда показателей. Таких как норма выработки, стаж, партийность, награды за ударный труд.

«Блатные» профессии


Кроме официально высокооплачиваемых профессий были в СССР и такие, которые считались «блатными», то есть давали их представителям самые широкие привилегии.

Хорошо зарабатывали работники лесной и нефтегазовой промышленности, они получали по внутренним каналам бытовую технику, спецпаек и импортные вещи. В 80-е годы это называлось «по прямым поставкам». Хорошо также жили товароведы и директора магазинов, бармены в «Интуристах», стоматологи, мясники на рынках, мастера телеателье и домов быта, капитаны дальнего плавания.

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